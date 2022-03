Attaque de l'ambassade d'Israël en Argentine : un trou judiciaire vieux de 30 ans

Appelée « el rulero », elle servait l'une des cartes postales les plus modernes de Buenos Aires à l'époque. Il offrira un paysage inquiétant à 14h45 en 1992, niché à l'origine de la Grande Avenue 9 de julio et à la jonction avec l'Avenida Liberador. La vidéo tremblante des effets de l'explosion est accompagnée du moule sombre de l'attaque pour toujours dans notre mémoire. L'ambassade d'Israël à Buenos Aires nous dira qu'une hauteur de bâtiment, d'environ 100 mètres ou 29 étages, dans le ciel de la capitale argentine, a changé l'histoire et s'est aggravée. Le terrorisme international a laissé sa marque pour la première fois dans notre pays et sur le continent.

Si vous regardez des enregistrements vidéo vintage encore et encore, les mêmes horreurs, les mêmes questions effrayantes et les mêmes besoins intérieurs (comme s'ils se produisaient maintenant) se précipitent sur les lieux du crime et ont besoin d'aide.

« Ce jour-là, nous avons volé dans les airs. » L'un des survivants s'est rapproché du cœur des ténèbres, qui ne disparaît pas. La première attaque terroriste en Argentine ne disparaît pas, car elle présente les mêmes particularités que la seconde. Dans un sens, cela continue de se produire parce que justice n'a pas été rendue ; l'injustice est une bombe qui se répète et se détériore avec une autre bombe.La Cour suprême, qui a mené l'enquête, a souligné l'Iran, et qu'elle sera répétée dans l'AMIA deux ans plus tard. L'utilisation des privilèges diplomatiques pour mener des actions logistiques et terroristes par le biais de forces armées telles que le Jihad islamique, la branche meurtrière du groupe fondamentaliste Hezbollah.

Déclarer la vulnérabilité de ce crime n'a pas réussi à régler la dette de punition impardonnable pour les auteurs pendant une période infinie de 30 ans.Il devient aussi inexplicable que dégoûtant de penser qu'ils ont cherché il y a quelques années à peine un accord avec l'Iran au pouvoir.

C'est pourquoi, un tel jour 30 ans plus tard, un hommage a pour mission de surpasser un événement de mémoire essentielle ou une répétition commémorative. En Argentine, la mémoire est en fait la seule forme de justice qui reste, et c'est l'occasion de perpétuer le cri de l'affirmation toujours embarrassante selon laquelle le temps et le temps doivent être exécutés pendant 30 ans pour affirmer qu'ils ne suffiront pas à la dissimulation ou à l'oubli. Cette génération transmise de génération en génération on se souviendra sans hésitation qu'il n'y a pas d'expiation.

La Plaza de la Memoria témoigne comme un cimetière en larmes dans lequel 29 innocents ont été enlevés à cause de la terreur, tout comme le complot instable sur lequel se trouvait la maison. Dans l'ambassade, l'église et l'école, 40 enfants ont été miraculeusement sauvés. Les sauveteurs se souviennent que les créatures ont incliné la tête.À 4 h 30 le lendemain matin, ils sauveront le dernier survivant, Sœur.

Il essaie de tuer la peur par le massacre.Actuellement, il fournit de nombreux exemples de haine criminelle comme un pouvoir cruel et cruel.Enraciné dans l'intolérance se trouve l'envie de mourir et d'éradiquer, et l'élimination du droit d'exister pendant que les autres vivent qui ils sont et ce qu'ils choisissent de vivre. Ce qui est venu de Suipacha et Arroyo nous a tous attaqués. Pour notre coexistence dans la paix et la liberté. Le terrorisme déteste la coexistence, déteste la tolérance et déteste la paix. La peur est la transformation de la haine en mort.

Comme chaque 17 mars, chaque 18 juillet, la double blessure d'un attentat impuni crée un temps marqué par une bombe, un moment de rituel de paix, un moment de défense de la paix. Parce que sans justice, la paix ne sera certainement pas rétablie. En plus du cratère de la bombe, il y a un trou pour la justice. Cela fait mal à la mort pour des proches qui, en l'absence d'êtres chers, ont déjà vécu une vie dans l'attente d'une réparation pour la justice des personnes.

Continuez à lire :