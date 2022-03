Apprenez à connaître la recette péruvienne pour préparer les meilleurs pains à l'ail

Une nouvelle recette du jour pour tester vos compétences culinaires. En ce sens, c'est maintenant comme une collation à manger à tout moment, ce qui vous permet de réduire la faim pendant un certain temps. Il s'agit de pain à l'ail, qui ravit vos papilles gustatives.

Dans ce sens, Acomer.pe propose une recette simple pour préparer de délicieux pains à l'ail en grande quantité. Le pain à l'ail abaisse le taux de cholestérol ainsi que la tension artérielle. Il aide à prévenir le cancer de la prostate. Un composé organique présent dans l'ail pourrait avoir des effets protecteurs contre le stress. De plus, il réduit les dommages au foie.

Suivez les ingrédients dans l'ordre et étape par étape dans la préparation afin de poursuivre vos compétences culinaires qui vous permettront de montrer à votre famille que tout ne fait pas ses courses à l'extérieur. Il faut prendre des initiatives pour apprendre de nouveaux plats et c'est l'occasion de le prouver. Bonne chance.

INGRÉDIENTS

- Pain baguette - 1 (unité)

- beurre - 100 (grammes)

- ail écrasé - 1 (cuillerée à soupe)

- Persil haché - 1 (cuillères à soupe)

- Fromage parmesan ou mozzarella - (au goût)

- Origan séché - (au goût)

PRÉPARATION

- Coupez le pain baguette en tranches diagonales, réservez.

- Dans un bol, mélanger 100 grammes de beurre, 1 cuillère à soupe d'ail écrasé et 1 cuillère à soupe de persil finement haché. Une fois intégré, réfrigérer jusqu'au moment de l'utiliser.

- Répartir le beurre composé sur chaque tranche de pain et déposer sur une plaque de cuisson. Pendant ce temps, vous pouvez préchauffer le four à 200 ºC.

- Faites cuire les tranches de pain pendant 10 minutes à 200°C. Ne le quittez pas des yeux, il pourrait brûler.

- Retirer du four et servir.

- Si vous voulez du pain à l'ail spécial, vous pouvez ajouter du fromage râpé sur le dessus, de l'origan séché et le gratin pendant quelques minutes.

VIDÉO EXPLICATIVE

AUTRES AVANTAGES DE L'INTERDICTION DE L'AIL

- Protège contre le rhume.

- Il agit comme un antibiotique naturel car il est riche en allicine, qui est comme un antibactérien

- Aide à prévenir l'apparition de champignons. De nombreux champignons se sont révélés sensibles à cet aliment.

- Régule les niveaux de

- Aide à protéger le cœur lors d'une chirurgie cardiaque et après une crise cardiaque.

DÉFENSE SCIENTIFIQUE POUR MANGER DU PAIN

« Nous avons mené plusieurs méta-analyses sur la consommation de céréales complètes et les conséquences sur la santé, telles que le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, le cancer et la mortalité prématurée », a déclaré Dagfinn Aune, chercheur, a déclaré Médiateur de l'école de santé publique de l'Imperial College de Londres. « Lorsque nous avons examiné des sources spécifiques de céréales, nous avons constaté que le pain à grains entiers, les céréales pour petit déjeuner à grains entiers, le riz brun et le son de blé étaient associés à des risques mineurs. »

Aune n'est pas d'accord pour dire que le pain est considéré comme une « malbouffe », mais plutôt le contraire. « Les pains à grains entiers sont sains », a-t-il dit. Ses recherches ont révélé que la consommation équivalente à 7,5 tranches de pain de grains entiers par jour est associée à des « résultats optimaux pour la santé ».

Et bien qu'il ne voit pas « de grands avantages » à la consommation de pain blanc, l'expert a noté que les preuves qui l'associent à une prise de poids et à d'autres conséquences malsaines sont « beaucoup moins robustes » que les données étayant les effets positifs des pains à grains entiers.

