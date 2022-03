Une grêle sur l'autoroute Mexique-Puebla a provoqué plusieurs accidents.

Fortes pluies causées par la grêle sur l'autoroute Mexique-Puebla mardi après-midi, entraînant un accident de la circulation.

Selon le premier rapport, vers 18h00, à la hauteur du stand de San Marcos dans le territoire d'Ixtapaluca et dans la ville de Rio Frio, entre 56 et 63 kilomètres, de la glace était présente sur l'autoroute entre 56 et 63 kilomètres, ce qui a provoqué une collision d'au moins trois véhicules par autonomie.

Cependant, Federal Roads and Bridges (Capufe) a signalé via son compte Twitter que des personnes avaient été grièvement blessées, elle a donc exhorté les conducteurs à prendre des précautions face à l'asphalte cristallisé.

À cet égard, la Garde nationale a mis en place un dispositif de sécurité routière qui consiste à fermer les routes dans les deux sens à 63 km pour éviter de nouveaux accidents.

« À Edomex, les dispositifs de sécurité routière sont mis en œuvre en bloquant la circulation dans les deux sens en fonction des conditions météorologiques défavorables (pluie et grêle) entre le Mexique et Puebla (Mexique-Puebla) de 056 km à l'autoroute 063 (1710). L'agence l'a publié sur Twitter.

Pendant ce temps, les automobilistes peuvent partager une série de vidéos et de photos sur les réseaux sociaux pour voir le ruban d'asphalte recouvert de blanc et le véhicule complètement arrêté avec des feux clignotants.





