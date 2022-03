Plus de la moitié de la population de Sisbén IV vit dans de graves conditions de pauvreté

Le 15 mars, le Département national de la planification a révélé les chiffres de Sisbén IV, qui fonctionne depuis un an. Selon l'entité, 29,1 millions de Colombiens ont déjà été enregistrés dans les bases de données, ce qui montre une croissance des bases de données de 24%, puisqu'en mars 2021, 23,5 millions de personnes avaient été enregistrées.

Grâce à ces données, le gouvernement a réussi à classer les ménages du pays afin d'améliorer les programmes sociaux que l'État fournit aux plus pauvres. Ce qu'il a constaté, c'est que 65,8 % des personnes enregistrées vivent dans une situation grave de pauvreté et qu'elles se répartissent comme suit :

Dans le groupe A, qui selon Sisbén IV est l'extrême pauvreté, il y a 8,8 millions de personnes et dans le groupe B, la pauvreté modérée, 10,4 millions de Colombiens sont enregistrés. Ces deux groupes représentent 65,8 % des personnes déclarées comme pauvres

Mais dans ce chiffre, ils ne comptent pas le groupe C, les ménages vulnérables, où l'on compte 7,6 millions de personnes, ni le groupe D, les pauvres non vulnérables, où 2,4 millions de personnes sont enregistrées.

Ce dossier aide Sisben IV à identifier ceux qui ont besoin d'aide de l'État. Selon le communiqué du DNP, au cours de l'année de fonctionnement de ce système, un total de 11,5 billions de dollars de transferts en espèces inconditionnels a été livré à plus de 3,08 millions de ménages dans des conditions d'extrême pauvreté et de pauvreté, un chiffre qui augmentera progressivement ce mois-ci pour atteindre 4 millions de ménages suite à l'annonce faite par le président, Ivan Duque, le 22 février ».

Il a également révélé que dans le cadre du programme Familles en action, plus de 1,3 million de familles appartenant aux groupes A à B 4 ont été inscrites, qui seront incluses à partir de 2023 dans la quatrième phase de ce programme. Cela permet d'améliorer les processus de ciblage de ce programme et d'atteindre les ménages ayant des enfants de moins de 18 ans ayant les plus grands besoins, selon l'entité.

« Pour la fermeture du gouvernement du président Iván Duque, 98 % des Colombiens vivant dans la pauvreté et l'extrême pauvreté, c'est-à-dire les personnes appartenant aux groupes A et B, devraient avoir 98 % des Colombiens vivant dans la pauvreté et l'extrême pauvreté dans les bases de Sisbén IV.

Selon le Département national de la planification, ce nouveau système a apporté « de l'ordre technologique », car il a contribué à changer l'ancien modèle de réalisation d'enquêtes sur papier en les réalisant par des appareils mobiles « permettant la numérisation des cartes d'identité et des cartes d'identité, améliorant la qualité des informations enregistrées, et permettre le géoréférencement des ménages et d'utiliser ces informations dans la construction de cartes des bénéficiaires potentiels des programmes sociaux par commune ».

Il vous permet également de mettre à jour toute nouvelle ou modification demandée par un citoyen, dans un délai maximum de six jours après son envoi au DNP.

Le Sisbén IV dispose également du portail citoyen, « un site Web qui facilite les demandes d'enquêtes et la mise à jour des informations des ménages et de leurs membres ». Le portail se veut un outil technologique et de transparence qui évite aux intermédiaires de demander le processus. La base de données Sisbén IV est centralisée, « ce qui garantit le traitement et la protection des données, et empêche les informations d'être modifiées à des fins politiques ».

