En fotos: a tres años del triunfo de AMLO en las elecciones presidenciales

La mañana de este jueves 1 de julio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un informe para conmemorar los tres años de su triunfo en las elecciones.

“Informamos y respondimos a tiempo”, dijo el presidente de México, desde Palacio Nacional, en referencia a la crisis sanitaria por Covid-19,

El presidente confirmó que México ha recibido un acumulado de 557 millones 336 mil dosis de seis farmacéuticas; detalló que se ha inmunizado al 35% de los adultos mayores de 18 años y aseguró vacunación total de esta población para octubre.

AMLO compartió que, de acuerdo a una encuesta telefónica, el 74% de los encuestados mostró su aprobación para que continúe en el poder, en tanto 22.7% prefieren que renuncie. Fotos: Presidencia

Andrés Manuel aceptó que hubo incremento del 14% en la incidencia de feminicidios, 9% en robo a transporte individual y 26% en la extorsión.

“Estamos bien calificados pero aspiramos a convencer a más gente. Que haya más revolución de las consciencias. Convencer para elevar a rango supremo a la honestidad”, mencionó Andrés Manuel durante el tercer informe. REUTERS/Edgard Garrido

AMLO asevera que respetará al bloque conservador, así como su derecho a disentir y a la libre expresión: “No lo vemos como enemigos a destruir (...) No poseo ni aspiro a tener el monopolio de la verdad absoluta”, dijo. Captura de pantalla

Respecto al panorama económico, el mandatario dijo que el salario mínimo aumentó en 44% y que los precios de la gasolina y la luz se han mantenido, a excepción del gas el cual “aumentó un poco, pero lo vamos a corregir”.

"A causa de la transformación que estamos aplicando, se terminó de integrar un bloque conservador abiertamente opuesto al gobierno que represento (...) No hay duda que se constituyó para enfrentarnos; para detener el proceso de transformación que está en marcha”, expresó acerca de los resultados del pasado ejercicio electoral. REUTERS/Edgard Garrido

“Recuerdo cuando, el día que me dirigía a la Cámara de Diputados para tomar protesta, un joven en bicicleta se acercó al automóvil y me gritó, no nos vayas a fallar’. Creo, pasado el tiempo, no haber defraudado la esperanza de ese joven y de quienes votaron por mí”, relató.

“Gracias por refrendar su confianza en mi persona. Repito: yo siempre estaré a la altura de ustedes y nunca jamás los traicionaré. Gracias de todo corazón. Muchas gracias”, así concluyó el presidente su intervención.

