Las viviendas en EEUU no solo son más caras, sino que también están reduciendo su tamaño

La vivienda estadounidense media es 11,89 metros cuadrados más pequeña y cuesta 125.000 dólares más que hace cinco años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal vez hayas oído hablar de la “shrinkflation” o lo hayas vivido al abrir una bolsa de papas fritas. Pues bien, ahora le toca a tu casa, como ha informado anteriormente Fortune. Las viviendas están disminuyendo en tamaño y subiendo en precio. La vivienda estadounidense media es 11,89 metros cuadrados (128 pies cuadrados) más pequeña y 125.000 dólares más cara que hace cinco años, según un análisis reciente del grupo de periodismo de servicio USA Today Homefront.

Su equipo de investigación utilizó datos de Realtor.com para examinar los cambios en los precios de las propiedades y la superficie en 150 de las áreas metropolitanas más pobladas. Entre esas áreas, sólo 18 han visto expandirse el tamaño de las viviendas en los últimos cinco años. Pero sin excepción, todas han visto aumentar los precios. Básicamente, la vivienda media es ahora más de un 6% más pequeña, mientras que el precio medio es un 39% más caro en general y un 52% más caro por metro cuadrado.

“Las áreas metropolitanas con superficies más pequeñas siguen encareciéndose por metro cuadrado”, decía el análisis. “En esencia, construir casas más pequeñas no está deteniendo el crecimiento del precio por metro cuadrado, dejando a los compradores con una casa más pequeña y una hipoteca inflada”.

Sin embargo, “la prevalencia del fenómeno varía según las áreas metropolitanas”, afirma el análisis, como todo en el mundo de la vivienda. Las viviendas en Colorado Springs se encogieron más, en un 21% desde 2019, mientras que los precios de listado subieron un 25%. Sin mencionar que siete de las 10 áreas metropolitanas en las que las viviendas se contrajeron están en el sur, cuatro solo en Carolina del Norte. Por otro lado, en el área metropolitana de Davenport, también conocida como Quad Cities, el tamaño de las viviendas aumentó alrededor de un 11%, y los precios de las viviendas saltaron un 58%. Y en términos de precio por metro cuadrado, aumentó más en el área metropolitana de Naples, en casi un 88%, posiblemente otra señal de la burbuja en Florida.

El tamaño medio de las viviendas ha disminuido en más de un 6%, mientras que el precio medio ha aumentado un 39%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entonces, esto es lo que sabemos: Las tasas hipotecarias ultra bajas, junto con la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar, además de una necesidad de espacio, impulsaron un auge de la vivienda durante la pandemia. Los precios de las viviendas se dispararon, y cuando terminó, debido a que la Reserva Federal aumentó las tasas de interés para bajar la alta inflación, las tasas hipotecarias se dispararon. Nos quedamos con precios de viviendas altos y tasas hipotecarias altas. Ambos han mejorado ligeramente: las tasas hipotecarias son más bajas y la inflación de los precios de la vivienda está desacelerando. Aun así, la asequibilidad está destruida. Y no olvidemos que el costo del suelo y el costo de construcción también han aumentado.

Hace aproximadamente un año, Fortune informó que los constructores no tenían otra opción que construir casas más pequeñas: era su respuesta a la asequibilidad deteriorada. “Los constructores se han vuelto cada vez más conscientes de lo serios que son hoy en día los desafíos de asequibilidad y de que necesitan hacer algo para seguir siendo exitosos”, explicó Ali Wolf de la firma de datos de construcción de viviendas Zonda en ese momento.

“Y en este caso, están tratando de reducir el tamaño global de la vivienda para ayudar a reducir el precio global de la vivienda”.

Incluso antes de eso, Matt Saunders de John Burns Research and Consulting dijo a Fortune: “Realmente hay una respuesta activa por parte de los constructores para abordar estas preocupaciones de asequibilidad de manera directa, y uno de los principales métodos que están utilizando es reducir la superficie de la vivienda”.

Los analistas concluyen que las casas más pequeñas no están deteniendo el aumento del precio por metro cuadrado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aun así, ambos sugirieron que las viviendas no se estaban convirtiendo realmente en versiones miniatura de sí mismas. En cambio, los constructores estaban buscando espacios muertos para eliminar o haciendo compensaciones dentro de las viviendas. Digamos que construyeron más espacio al aire libre en lugar de dormitorios adicionales. A pesar de todo, con tamaños de viviendas más pequeños, los precios han seguido subiendo, pero no tanto como lo hubieran hecho si los constructores no hubieran hecho nada en absoluto. De cualquier manera, no parece probable que esto cambie en el futuro cercano.

(c) 2024, Fortune