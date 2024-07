Scarlett Johansson, estrella de “Black Widow”, contraataca y dice que Sam Altman, el multimillonario CEO de OpenAI, sería un buen villano de Marvel

Scarlett Johansson sugiere que el CEO de OpenAI, Sam Altman, podría interpretar a un villano con un brazo robótico. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Si la IA no resulta, Sam Altman podría tener una segunda oportunidad en su futuro. El CEO de OpenAI se ha creado bastantes enemigos como jefe del líder mundial en IA generativa, incluidos (brevemente) su propia junta directiva y nada menos que la actriz de primera línea Scarlett Johansson. Esta última, conocida por su década interpretando a la heroína de Marvel, la Viuda Negra, sugiere que Altman podría encajar en el universo.

Cuando Maureen Dowd del The New York Times le preguntó a Johansson si Altman sería un buen villano, ella dijo: “Supongo que sí, tal vez con un brazo robótico”. Los comentarios de Johansson sobre Altman surgen en el contexto de una relación contenciosa entre las dos figuras, en torno al supuesto uso no consensuado de su imagen.

En mayo, la compañía de Altman lanzó su último modelo de IA generativa llamado GPT-4o, que incluía una configuración llamada Sky que, según Johansson, sonaba “inquietantemente similar” a su voz. Ese mismo día, Altman tuiteó “her”, lo que muchos vieron como una referencia al papel de Johansson como sistema operativo de IA en la película de Spike Jonze de 2013, “Her”. Altman aparentemente estaba plantando semillas para este escenario de la Dimensión Desconocida a principios de año: según Johansson, el CEO se acercó a ella el pasado septiembre para ser actriz de voz para ChatGPT. Ni Altman ni los representantes de Johansson respondieron a las solicitudes de comentarios.

Altman tuiteó "her" el mismo día del lanzamiento del modelo, en aparente referencia al papel de Johansson en la película “Her”. (REUTERS/Denis Balibouse/Archivo)

Johansson mencionó en su declaración tuiteada que sentía emociones de sorpresa, ira e incredulidad de que después de rechazar la propuesta, Altman usara una voz tan parecida a la suya que “amigos y medios de comunicación no podían notar la diferencia”. Al parecer, Altman se acercó a ella nuevamente dos días antes del lanzamiento de la demostración. En una declaración a Fortune esta primavera, afirmó que “Sky no era la voz de Johansson ni estaba destinada a parecerse a ella”. De cualquier forma, Sky ha sido retirada.

El incidente dejó a la actriz con un mal sabor de boca sobre lo que se avecina. “Es como ese agujero negro del que nunca puedes salir”, le dijo a Dowd sobre este mundo. “Una vez que intentas eliminar algo en un área, aparece en otra parte”.

Mencionando que otros países tienen “legislaciones y reglas diferentes”, dijo que la “vida entera de alguien puede arruinarse completamente” por casos como la venganza de pornografía deep fake. Johansson le dijo a Dowd que “había evitado activamente ser parte de la conversación” y expresó sentir enojo por haberse “envuelto” en el conflicto. Pero parece que Johansson ha sido empujada al papel de defensora de la regulación de la IA por la propia naturaleza de este incidente, ya que miembros del Congreso le pidieron que testificara ante el panel de ciberseguridad este pasado junio.

Miembros del Congreso pidieron a Johansson que testificara ante el panel de ciberseguridad sobre la regulación de la IA. (REUTERS/Ringo Chiu)

De hecho, las estrellas y las figuras de Silicon Valley se han enfrentado cuando se trata de la IA. Sin regulaciones en vigor, Hollywood se ve amenazado por esta nueva ola de tecnología. El problema creciente fue un punto focal durante las huelgas del año pasado del Writers Guild of America (WGA) y del Screen Actors Guild (SAG-AFTRA). Todos, desde Nicolas Cage hasta Ashton Kutcher, han opinado sobre la influencia potencial de la IA en las artes. Poseer tu propia apariencia física o de audio se ha convertido en un tema crucial. Y, por supuesto, con los símbolos sexuales, se convierte en una crisis mayor, ya que las personas consideradas objetos de la mirada ya luchan por controlar su propia imagen.

Todo ha llevado a momentos de ciencia ficción espeluznantes como Sydney Sweeney teniendo que reaccionar en vivo a una demostración de Galaxy Unpacked de Samsung replicando su rostro, y Johansson antes de ella, tratando de poner freno a una recreación de “Her”.

“Creo que las tecnologías avanzan más rápido de lo que nuestros frágiles egos humanos pueden procesarlo, y ves los efectos por todas partes, especialmente en los jóvenes. Esta tecnología viene como una ola de mil pies,” advirtió Johansson.

