Nvidia superó en solitario a las mayores bolsas europeas mientras el jefe de la Bolsa de Londres promete una reforma

Nvidia alcanzó una capitalización bursátil de 3,2 billones de dólares, dejando atrás a las principales bolsas europeas. (NVIDIA/REUTERS)

No todos los días una startup alcanza cotas estratosféricas y se convierte en la empresa más valiosa del mundo y en uno de los principales actores del competitivo sector de los chips de inteligencia artificial. Así es Nvidia.

Pero la cosa no acaba ahí: la historia del éxito de Nvidia sigue desarrollándose, ya que ella sola eclipsa a todas las bolsas europeas en capitalización bursátil.

El 18 de junio de 2024, Nvidia se convirtió en la empresa más valiosa del mundo, gracias a un agresivo repunte de sus acciones que ha influido en todo Wall Street.

Con una capitalización bursátil de 3,2 billones de dólares, el Deutsche Bank concluyó en una nota publicada el jueves 27 de junio de 2024 que Nvidia es ahora mayor que el valor de todas las acciones cotizadas en los principales centros de negocios de Europa: Alemania, Francia y el Reino Unido.

El Deutsche Bank concluyó que Nvidia vale más que el conjunto de las acciones cotizadas en Alemania, Francia y Reino Unido. (REUTERS/Tyrone Siu)

No siempre ha sido así. Hace una década, la Bolsa de Londres (LSE) tenía una ventaja significativa, ya que sus acciones cotizadas valían en conjunto 400 veces el valor de Nvidia. Pero en la última semana, Nvidia ha dejado a la LSE en la cuneta.

Con su altísima valoración, los únicos mercados cuyas acciones cotizadas son colectivamente mayores que las de Nvidia son Estados Unidos, India, China y Japón, según Deutsche Bank.

El crecimiento de la empresa californiana lleva un tiempo acelerándose. También es raro que las empresas experimenten un crecimiento tan rápido, incluso en el universo tecnológico. Apple fue la primera empresa en alcanzar el billón de dólares allá por 2018, y acabó alcanzando la marca de los 3 billones de dólares el año pasado.

El frenesí de la IA ayudó a Microsoft a superar a Apple para convertirse en la empresa más valiosa en enero de este año, antes de que Nvidia arrebatara la corona a la empresa con sede en Redmond, Washington.

La LSE superó a París como la mayor bolsa de Europa, pero queda atrás frente a Nvidia. (REUTERS/Toby Melville)

Las GPU de Nvidia, o unidades de procesamiento gráfico, han bailado el vals con el reciente aumento de la demanda de IA. Mientras tanto, la velocidad y el rendimiento de sus chips y el conjunto de soluciones tecnológicas que ofrece Nvidia también han progresado. Los inversores han prestado atención a los puntos fuertes de la empresa, duplicando el valor de las acciones desde enero, lo que dio lugar a una división de acciones 10 por 1 a principios de junio.

Londres tiene juego

Es difícil comparar una empresa con un crecimiento tan desmesurado con cualquier otra del mundo, y mucho menos con la Bolsa de Londres. La trayectoria de crecimiento de Nvidia, que sigue acelerándose, ha sido asombrosa si se tiene en cuenta que Estados Unidos aún navega por unos tipos de interés relativamente altos.

Aun así, la LSE ha obtenido recientemente grandes victorias. Acaba de superar a París para convertirse en la mayor bolsa de Europa en medio de la agitación política en Francia, al tiempo que ha acogido con satisfacción la fuerte salida a bolsa del fabricante de ordenadores Raspberry Pi.

Estos logros palidecen en comparación con la relativa debilidad de Londres a la hora de atraer a las principales empresas y aumentar su valor. Incluso hoy en día, las empresas dominantes en su mercado bursátil pertenecen a sectores tradicionales como la energía, la minería y las finanzas, con sólo un puñado de empresas tecnológicas.

La jefa de la Bolsa de Londres pide una renovación y mayor inversión para competir globalmente. (REUTERS/Toby Melville)

Lo que la LSE está viendo ahora no es producto de su falta de ambición, argumentó la jefa de la bolsa, Julia Hoggett. No cabe duda de que sigue siendo un centro financiero fundamental, pero necesita una renovación.

“El Reino Unido no invierte en sí mismo tanto como podría, o debería”, afirmó Hoggett en un artículo de opinión para The Times of London el jueves, añadiendo que los mercados estaban experimentando “la mayor reforma en décadas”.

La reforma, que podría entrar en vigor este mismo año, incluye cambios en las normas de cotización y una mayor participación de los británicos en las inversiones bursátiles a través de sus planes de pensiones.

El jefe de la LSE había comentado anteriormente que el mercado de valores del Reino Unido “está por encima de sus posibilidades”. “Si se excluyen y se analizan las empresas de tamaño similar en Estados Unidos y en el Reino Unido, no se observa que hayan obtenido mejores resultados”, declaró a la BBC el mes pasado.

El ejemplo de Nvidia pone de relieve cómo una gran historia de crecimiento en Estados Unidos puede seguir dando guerra a Londres. Lo que Londres -y otros centros financieros europeos- haga para mantenerse en el juego sigue siendo una incógnita.

