Un nuevo caso de sarampión en Georgia podría estar relacionado con un brote en Pensilvania

Georgia confirmó un nuevo caso de sarampión en el condado de Macon que elevó a 22 el total de contagios registrados en el estado en 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Georgia confirmó un nuevo caso de sarampión en el condado de Macon, una infección que las autoridades sanitarias relacionan con una persona que había tenido contacto con un caso detectado en Pensilvania. El diagnóstico elevó a 22 el total de contagios confirmados en el estado durante 2026, informó el Departamento de Salud Pública de Georgia.

El paciente permanece aislado en su vivienda y las personas no vacunadas que tuvieron contacto estrecho con él fueron puestas en cuarentena, indicó el organismo estatal. La agencia también inició la identificación de posibles expuestos para determinar si hubo nuevos riesgos de transmisión.

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La información fue difundida el 13 de octubre por CBS Atlanta, que citó a las autoridades sanitarias de Georgia. El medio precisó que los datos personales y clínicos del paciente no fueron revelados.

El caso de Macon podría estar vinculado a un brote en Pensilvania

Las autoridades sanitarias investigan el vínculo entre el contagio de Macon y un brote en Pensilvania que acumula más de 1.100 casos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud Pública de Georgia sostuvo que la persona afectada en Macon había mantenido contacto con un caso confirmado en Pensilvania. Esa conexión es objeto de seguimiento epidemiológico, en un contexto en el que ese estado registra un brote de sarampión con más de 1.100 casos, de acuerdo con la información recogida por CBS Atlanta.

La cifra de Georgia ya supera el doble de los contagios que el estado había informado durante todo 2025. El organismo sanitario no detalló la fecha en que se confirmó la infección ni si el paciente había recibido dosis de la vacuna triple viral, conocida como MMR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola.

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Las autoridades afirmaron que la investigación busca ubicar a quienes pudieron haber estado expuestos al virus. En paralelo, indicaron que la cuarentena se aplica a los contactos cercanos que no cuentan con vacunación, como medida para limitar una eventual propagación.

Las autoridades advierten que el virus se transmite por el aire

El sarampión comienza en el tracto respiratorio y luego se extiende por el organismo, explicó el Departamento de Salud Pública estatal. Entre los síntomas que las autoridades enumeraron figuran fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos, además de erupciones cutáneas.

La erupción suele manifestarse entre tres y cinco días después de los primeros síntomas, señaló el organismo. Primero aparecen manchas rojas planas en el rostro y, posteriormente, se expanden hacia el cuello, el torso, los brazos, las piernas y los pies. Cuando surge esa señal, la fiebre puede superar los 40 ℃, de acuerdo con la referencia de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

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La dependencia sanitaria subrayó que el sarampión es altamente contagioso y puede transmitirse por el aire. Asimismo, advirtió que el virus puede permanecer en superficies hasta dos horas después de que una persona infectada haya permanecido en un ambiente.

La vacuna MMR ofrece hasta 97 % de protección con dos dosis

El esquema completo de dos dosis de la vacuna MMR alcanza una efectividad aproximada del 97 % contra la enfermedad (REUTERS/Raquel Cunha/Archivo)

Ante el nuevo diagnóstico, la epidemióloga estatal Cherie Drenzek instó a la población a revisar su vacunación. “La vacuna MMR es segura y eficaz. El sarampión se propaga con rapidez, y vacunarse ahora puede ayudar a impedir una mayor transmisión”, aseguró la funcionaria en declaraciones difundidas por CBS Atlanta.

Drenzek añadió que una dosis de la vacuna proporciona alrededor de 93 % de protección contra el sarampión, mientras que el esquema de dos dosis eleva esa cobertura aproximadamente al 97 %. Las autoridades de Georgia indicaron que más del 95 % de las personas que recibe una dosis desarrolla inmunidad frente a los virus cubiertos por la vacuna.

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El Departamento de Salud Pública de Georgia recomendó a quienes presenten síntomas o crean que pudieron estar expuestos que se comuniquen de inmediato con su proveedor de salud. El organismo pidió no acudir directamente a un consultorio sin avisar antes sobre la sospecha de sarampión, con el fin de reducir la posibilidad de exponer a otras personas.