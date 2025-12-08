Estados Unidos

Donald Trump limitará las regulaciones estatales sobre inteligencia artificial: “Debe haber un solo reglamento”

El presidente de Estados Unidos considera que la medida es necesaria para que su país siga liderando en IA

Trump anunció que firmará una
Trump anunció que firmará una orden ejecutiva para limitar las regulaciones estatales contra la inteligencia artificial (AP/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes a través de su plataforma Truth Social la inminente firma de una orden ejecutiva que busca impedir a los estados regular el creciente sector de la inteligencia artificial (IA). Con esta medida, el mandatario pretende unificar en un solo marco las reglas sobre IA, argumentando que la fragmentación normativa pondría en riesgo el liderazgo estadounidense en la materia. Entre las palabras clave citadas por Trump en su publicación destacan: “Debe haber un solo reglamento si queremos seguir liderando en IA… Esta semana promulgaré una orden ejecutiva de UNA SOLA REGLA. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 Aprobaciones cada vez que quiera hacer algo”.

Según información recogida por The Hill, la propuesta de Trump responde a la proliferación de iniciativas en los parlamentos estatales. Actualmente, existen más de mil proyectos de ley vinculados a la IA en diferentes legislaturas estatales, según datos aportados por directivos de la industria. El borrador de la orden ejecutiva, visto por The Hill el mes pasado, contempla la creación de un grupo especial encargado de impugnar las normativas estatales y prevé la restricción de ciertos fondos federales de banda ancha para los estados con leyes consideradas excesivas sobre IA.

El mensaje de Trump en
El mensaje de Trump en la red social Truth Social

Una de las voces que ha impulsado la centralización de la normativa es el AI and Crypto Czar designado por Trump, David Sacks. Como reportó The Hill, Sacks ha contado con el respaldo de influyentes figuras del ámbito tecnológico, como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, y Jensen Huang, CEO de Nvidia. Huang remarcó la semana pasada durante un encuentro con legisladores estadounidenses que “la regulación estatal de la IA paralizaría esta industria y generaría problemas de seguridad nacional, ya que necesitamos garantizar que Estados Unidos avance en IA tan rápidamente como sea posible”, según declaraciones recogidas por The Hill. El CEO de Google, Sundar Pichai, en diálogo con Fox News Sunday, subrayó la dificultad de competir internacionalmente ante un marco de regulaciones dispares, especialmente frente a países como China.

Más de mil proyectos de
Más de mil proyectos de ley sobre inteligencia artificial se debaten actualmente en legislaturas estatales de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La intención de reforzar la posición estadounidense en la carrera global por la IA ha generado tensiones en varios ámbitos. El anuncio del presidente se produce tras la negativa del Congreso a permitir la anulación de leyes estatales sobre IA en dos ocasiones distintas, de acuerdo con The Hill. Asimismo, existe escepticismo en el Congreso y dentro del movimiento político de Trump, incluyendo voces influyentes como la de Steve Bannon, quien ha manifestado preocupación por un supuesto acercamiento entre el mandatario y las grandes tecnológicas, hecho que podría distanciarlo de su base electoral.

El sector empresarial, representado por firmas como OpenAI, Google (Alphabet), Meta Platforms y la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, ha pedido reiteradamente la adopción de normativas federales, advirtiendo que una “maraña” legislativa estatal podría sofocar la innovación y debilitar la competitividad internacional de las compañías estadounidenses, informó Reuters. No obstante, diversos estados han alertado sobre las “consecuencias desastrosas” de dejar la tecnología sin un control suficiente a nivel local, anticipando que la medida presidencial dará pie a una ola de oposición política y desafíos legales.

