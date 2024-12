El alcalde de Nueva York dijo que la Policía ya identificó al presunto asesino de Brian Thompson: “La red se está cerrando”

Thompson fue asesinado afuera del Hotel Hilton en Manhattan cuando se dirigía a un evento empresarial. (REUTERS/Shannon Stapleton)

En una ciudad acostumbrada a la constante agitación, pocos casos logran estremecer tanto como el asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, en Manhattan. En las primeras horas del día, mientras se dirigía a un evento, Thompson fue abatido en un ataque que los fiscales califican como premeditado y que ha captado la atención no solo de Nueva York, sino también de todo el país. El modus operandi del atacante, el uso de balas con inscripciones simbólicas y su cuidadoso plan de escape, han añadido capas de misterio y especulación al caso.

Las autoridades enfrentan el desafío de resolver este crimen de alto perfil en medio de una intensa presión mediática y pública. El alcalde Eric Adams aseguró que “la red se está cerrando”, mientras los investigadores recaban pistas tecnológicas y rastrean al sospechoso por la ciudad.

Adams afirmó también que los detectives conocían el nombre del sospechoso, del que difundieron una imagen el jueves y que lleva casi cuatro días prófugo. Sin embargo, no reveló su identidad.

Además, elogió “la forma en que (los investigadores) han podido seguir sus pasos para recuperar pruebas -algunas se conocen y otras no-, pero la red se está cerrando” y agregó que se va a “llevar a esta persona ante la justicia”, según informó The New York Post.

Eric Adams, alcalde de Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado)

El viernes las autoridades habían informado que el sospechoso podría haberse ido de la ciudad y que trataban de identificarlo a través de un teléfono celular, una botella de agua, muestras de ADN y fotos de las cámaras de seguridad. El supuesto autor del asesinato había llegado en bus a Nueva York el 24 de noviembre, probablemente procedente de Atlanta (Georgia, sureste). Después se alojó en un albergue en el norte de Manhattan con una identidad falsa.

La víctima, Brian Thompson, lideraba una de las aseguradoras más grandes de Estados Unidos, UnitedHealthcare, cuya influencia abarca millones de pólizas en todo el país. Fue atacado en plena calle, en un suceso que dejó a Manhattan consternada. El atacante utilizó una bicicleta eléctrica para huir de la escena, un medio que le permitió moverse rápidamente a través del denso tráfico de la ciudad.

Entre los detalles más impactantes del caso está el hallazgo de balas con las palabras “retrasar” y “denegar” grabadas en ellas, lo que ha suscitado especulaciones sobre un posible motivo vinculado a las prácticas del sector de seguros de salud. Aunque el arma homicida aún no ha sido encontrada, se considera una pieza clave para entender las circunstancias del ataque.

Cámaras de seguridad en Manhattan captaron al presunto asesino poco antes del ataque al reconocido ejecutivo de seguros. (Credit Image: New York Police Department/Tns via ZUMA Press Wire)

Avances en la investigación: pistas clave y un sospechoso esquivo

La investigación, liderada por la Policía de Nueva York (NYPD) en colaboración con el FBI, ha avanzado significativamente. Entre las pruebas recuperadas se encuentra una chaqueta que el sospechoso utilizaba durante el ataque, así como un teléfono móvil, una botella de agua y muestras de ADN recolectadas en la escena del crimen y en Central Park, lugar donde se perdió el rastro del atacante.

El FBI ha ofrecido una recompensa de 50 mil dólares por información que conduzca a la captura del responsable, mientras que los detectives trabajan en turnos prolongados para analizar cada pista y cerrar el caso lo antes posible. “Queremos asegurarnos de que esta persona sea retirada de las calles de Estados Unidos, no solo de Nueva York”, enfatizó el alcalde Adams.

El presunto atacante, cuya identidad aún no ha sido revelada para no alertarlo, llegó a Nueva York en autobús procedente de Atlanta. Para registrarse en un hostal en el norte de Manhattan, utilizó documentación falsa, según detallan los informes policiales. Las cámaras de seguridad captaron su rostro sonriente mientras interactuaba con el personal del lugar, un detalle que contrasta con la gravedad del acto que se le atribuye.

Tras el asesinato, las autoridades siguieron su rastro hasta Central Park, pero el rastro se perdió en este punto. Se sabe que utilizó una bicicleta eléctrica como medio de escape, lo que ha dificultado localizarlo en una ciudad con miles de vehículos similares.

Repercusiones en el sector de la salud y la opinión pública

El asesinato de Thompson ha intensificado el debate público sobre el acceso a la salud en Estados Unidos y las prácticas de las aseguradoras. Las críticas hacia empresas como UnitedHealthcare ya eran frecuentes debido a las dificultades que muchos enfrentan para acceder a tratamientos y servicios médicos. Este contexto ha llevado a especular si el crimen podría estar motivado por una protesta individual contra el sistema de salud.

En paralelo, empleados de UnitedHealthcare han expresado su conmoción por la pérdida de su líder, quien había estado al frente de la empresa desde 2018. En un comunicado oficial, la compañía afirmó: “Brian Thompson será recordado por su liderazgo y compromiso con la excelencia”.

Foto sin fecha, suministrada por UnitedHealth Group, que muestra al CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson. (AP foto/UnitedHealth Group via AP)

Los próximos pasos de la investigación

Mientras tanto, las autoridades reiteran su compromiso de hacer justicia. La combinación de pruebas tecnológicas y análisis forense se perfila como la herramienta clave para resolver el caso. “Esta investigación demuestra la importancia de la colaboración interinstitucional”, destacó el alcalde Adams, en referencia al trabajo conjunto de la Policía de Nueva York y el FBI.

La búsqueda del atacante continúa siendo prioridad, y el caso ha dejado una marca en la ciudad que difícilmente será olvidada pronto. Las próximas semanas serán cruciales para definir si este crimen podrá resolverse y brindar respuestas a una comunidad profundamente afectada.