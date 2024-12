Continúa la búsqueda del asesino de Brian Thompson en Nueva York mientras afloran nuevos detalles del atacante

Así asesinaron en Nueva York al CEO de la principal aseguradora de salud en EEUU

La policía de Nueva York continúa en una intensa búsqueda para localizar al autor del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, ocurrido el miércoles frente al hotel Hilton en Manhattan.

Este tiroteo, que tuvo lugar en una de las zonas más concurridas de la ciudad, se considera un ataque premeditado y selectivo, dirigido específicamente contra Thompson. El ejecutivo fue baleado por la espalda mientras se dirigía hacia el hotel donde tenía lugar la conferencia anual de inversores de su compañía.

La policía ha revelado una serie de detalles sobre el crimen que siguen sin esclarecer sus motivaciones, pero que apuntan a un ataque cuidadosamente planeado.

Según la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, el atacante esperó a Thompson, ignorando a los transeúntes cercanos, hasta que el CEO se acercó a la puerta del hotel.

El CEO de UnitedHealthcare fue baleado por la espalda mientras se dirigía hacia el hotel donde tenía lugar la conferencia anual de inversores de su compañía (REUTERS/Mike Segar/ARCHIVO)

“Todos los indicios apuntan a que se trata de un ataque premeditado, planeado con antelación y dirigido contra un objetivo concreto”, explicó Tisch. Tras disparar dos veces contra Thompson, el atacante huyó en bicicleta hacia Central Park, y hasta el momento se ha perdido su rastro.

La policía ha compartido imágenes del sospechoso tomadas de cámaras de seguridad, mostrando a un hombre joven vestido con una chaqueta oscura con capucha y mascarilla.

En las fotografías, el individuo se muestra sonriendo en una de las tomas. En una actualización reciente, la policía publicó nuevas fotos del hombre sin la mascarilla. Además, se ha confirmado que el atacante usó una licencia falsa para registrarse en el hostal HI New York City Hostel en Manhattan antes de cometer el crimen, lo que sugiere que el sospechoso estaba en la ciudad desde días antes del asesinato.

El crimen fue particularmente impactante por la brutalidad con la que se llevó a cabo. Thompson, de 50 años y padre de dos hijos adolescentes, fue disparado en la espalda por el agresor mientras se disponía a entrar al edificio. A pesar de ser trasladado al hospital Mount Sinai, el ejecutivo no sobrevivió a sus heridas.

En el lugar del tiroteo, la policía encontró casquillos de bala con las palabras “retrasar” (“delay”) y “denegar” (“depose”) inscritas en ellos, lo que ha generado especulaciones sobre la posible conexión del asesinato con el sector de los seguros médicos, donde UnitedHealthcare tiene una gran influencia.

Estas palabras parecen hacer referencia a términos comunes en el mundo de los seguros, especialmente relacionados con la negación de tratamientos médicos y pruebas. El asesinato de Thompson ocurre en un contexto de creciente frustración pública por la denegación de cobertura en el sistema de seguros de salud de Estados Unidos, un tema que ha sido ampliamente criticado en las redes sociales y en el ámbito político.

La vida y carrera de Brian Thompson

Brian Thompson desde 2021 lideraba la división UnitedHealthcare, una de las mayores proveedoras de seguros médicos en el país. La empresa tiene 440.000 empleados y en el tercer trimestre de 2023 reportó ingresos de 100.800 millones de dólares. Su trabajo en la compañía fue reconocido tanto por sus colegas como por los inversores.

Brian Thompson desde 2021 lideraba la división UnitedHealthcare, una de las mayores proveedoras de seguros médicos en el país (AP/UnitedHealth Group/ARCHIVO)

Pero también había sido objeto de críticas, especialmente por parte de congresistas y usuarios del sistema de salud. Muchos lo acusaban de ser responsable de políticas que, según sus detractores, denegaban injustamente tratamientos médicos y pruebas a los asegurados.

Algunas de las quejas surgieron debido a que los pacientes enfrentaban dificultades para obtener la cobertura de salud necesaria, incluso en casos de enfermedades graves. En este sentido, el asesinato de Thompson también ha provocado una oleada de reacciones en las redes sociales, especialmente de personas que acusan a UnitedHealthcare de poner en riesgo la vida de los pacientes para ahorrar costes.

En plataformas como TikTok, usuarios comentaron sobre las dificultades que enfrentan al lidiar con la denegación de cobertura médica, un tema que ha polarizado aún más la opinión pública sobre la industria de seguros de salud.

Una usuaria de TikTok, identificada como “enfermera de urgencias”, expresó: “Las cosas que he visto denegar a los pacientes moribundos por el seguro me enferman físicamente. Simplemente, no puedo sentir simpatía por él por todos esos pacientes y sus familiares”. Otro comentario decía: “Pago 1.300 dólares al mes por el seguro médico y 8.000 de franquicia. Cuando he superado la franquicia, me han denegado mis reclamaciones. Él ganaba un millón de dólares al mes”.

Un agente de la policía de Nueva York monta guardia en la Calle 54 afuera del Hotel Hilton en Manhattan donde Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthcare, fue asesinado a tiros el miércoles 4 de diciembre de 2024, en Nueva York. (AP/Stefan Jeremiah)

La esposa de Thompson, Paulette Thompson, declaró que su marido había recibido amenazas de muerte en los días previos al crimen. Aunque no se conocen todos los detalles, la policía de Minnesota informó que no había constancia oficial de esas amenazas. En la ciudad de Minneapolis, donde Thompson vivía, se recibieron falsas amenazas de bomba en dos de sus propiedades tras su asesinato, lo que generó aún más tensión en torno al caso.

El contexto de las amenazas y las críticas a la política de seguros de UnitedHealthcare podría ser clave en el desarrollo de la investigación. Las autoridades en Nueva York y Minnesota están revisando las pistas y trabajando para establecer si existe alguna relación entre el crimen y las recientes tensiones dentro del sector de los seguros de salud en los Estados Unidos.

Aunque el crimen sigue sin esclarecerse por completo, la policía continúa recibiendo pistas de todo el país, que están siendo investigadas. Como destacó un alto funcionario policial al New York Times, “Cada pregunta conduce a otras 100 preguntas”.

La resolución de este caso podría tardar un tiempo, pero las autoridades continúan con la búsqueda del asesino mientras se siguen analizando todas las hipótesis posibles.

