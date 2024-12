Miami Art Week 2024: agenda del miércoles 4 de diciembre

La Semana del Arte en Miami combina talento emergente y artistas consagrados en una serie de eventos dedicados al arte contemporáneo y urbano. (@nachomartinfilms)

El miércoles 4 de diciembre continúa la intensa programación de la Semana del Arte en Miami, con una mezcla entre el talento emergente y las expresiones de artistas consagrados. Desde instalaciones inmersivas hasta intervenciones de arte callejero en espacios icónicos de la ciudad, estas propuestas no sólo exhiben arte visual, sino que también abren el diálogo hacia temas como la tecnología, la identidad y la conexión entre comunidad y cultura. Miami Art Week sigue consolidándose como un evento de relevancia mundial que atrae 80.000 visitantes cada año.

1. Context Art Miami

Context Art Miami, la feria hermana de Art Miami, se celebra en el mismo lugar y sigue el enfoque de su feria principal, pero con un giro distintivo: está especialmente dedicada a artistas emergentes y a aquellos que aún no han alcanzado reconocimiento internacional. Se enfoca en galerías que representan a talentos jóvenes, nuevos medios y proyectos innovadores. La feria busca servir como plataforma de descubrimiento y diálogo, brindando a los visitantes una oportunidad de explorar los nuevos nombres y corrientes que están moldeando el arte contemporáneo.

En su edición 2024, albergará 73 galerías de 19 países que traerán proyectos especiales y destacarán artistas de media carrera junto a emergentes. Entre los expositores notables de este año se encuentran la Galerie Adrienne Desbiolles de Zúrich y la Band of Vices de Los Ángeles, que presentarán propuestas que exploran temas como la identidad y la cultura de masas. Con una perspectiva abierta a la experimentación, la feria busca ofrecer una experiencia inmersiva que logre captar tanto la atención de coleccionistas como la de público en general.

Dónde : The Context Art Miami Pavilion, 1 Herald Plaza (NE 14th Street & Biscayne Bay), Miami, FL 33132

Cuándo : Hasta el sábado los horarios son de 11:00 am a 7:00 pm, y el domingo de 11:00 am a 6:00 pm.

Cuánto: Entrada general, USD 58

Context Art Miami se dedica a artistas emergentes y proyectos innovadores con la participación de 73 galerías de 19 países. (Archivo)

2. Fridge Art Fair

En su décima edición esta feria de espíritu inclusivo y disruptivo, enfocada en el arte LGBT+, tiene como su tema central “The Freddie Mercury Project”: un homenaje al inolvidable cantante de Queen, explorando su legado a través de exhibiciones, instalaciones y performances inspiradas en su vida y obra. Entre los eventos especiales, destaca Walk-In-Fridge, una sección que reune obras, intervenciones artísticas y un tributo a la estética de los años 80.

Incluye también la sección Mini-Fridge, una selección de obras curadas de artistas locales. Además, la feria cuenta con alianzas con collaboARTive y ArtBasil.org para agregar una dimensión ambiental a las actividades: se ofrecerán talleres sobre arte sostenible y técnicas de reutilización de materiales, además de charlas sobre cómo reducir la huella ecológica en el ámbito artístico.

Dónde: Walk-In-Fridge: The Wynwood Building, 2700 NW 2nd Ave, Miami, FL 33127; Mini-Fridge: LGBT Visitor Center en South Beach, 1130 Washington Ave, primer piso, Miami Beach, FL 33139

Cuándo : Gala VIP, “I Was Born to Love You”, en Walk-In-Fridge: miércoles 4, de 6 pm a 10 pm; del jueves 5 al sábado 7, de 12 pm a 9 pm; domingo 8 de 12 pm a 7 pm.

Cuánto: Acceso gratuito, con reserva

Fridge Art Fair celebra su décima edición con el tema “The Freddie Mercury Project”, homenajeando al icónico cantante de Queen. (Archivo)

3. Museum of Graffiti + The Art of Hip Hop

En el barrio del arte, Wynwood, el Museum of Graffiti celebra su quinto aniversario con actividades especiales durante la Miami Art Week 2024. Este espacio dedicado al arte urbano y la historia del graffiti tiene una programación exclusiva para la Semana del Arte que incluye el Spotify Artists’ Lounge, donde los visitantes podrán disfrutar de sets de DJ, arte en vivo y personalización de prendas con un toque de cultura hip hop. Entre los puntos fuertes de la programación está la retrospectiva Departure, de Cey Adams, un pionero del diseño en la cultura hip hop, que celebra sus 40 años de carrera con una serie de obras que reflejan su influencia en la música y la moda.

A sólo unos pasos, el Art of Hip Hop cuenta con una exhibición permanente de trabajos de Tristan Eaton, entre ellos Mujeres de Marvel, una serie que celebra el poder femenino en la cultura popular. Este evento, que se realiza en el corazón de Wynwood, permite al público sumergirse en una experiencia cultural completa que combina historia, música y visualidad, representando a fondo el espíritu de la escena urbana y la contracultura.

Dónde: Museum of Graffiti: 276 NW 26th St, Miami, FL 33127, y The Art of Hip Hop: 299 NW 25th St, Miami, FL 33127

Cuándo: lunes a jueves, de 11 am a 6 pm; viernes a domingo, de 11 am a 7 pm

Cuánto: Entrada combinada, USD 26,66

El Museo del Graffiti conmemora su quinto aniversario con una programación especial, incluidas actividades del Spotify Artists' Lounge. (Archivo)

4. Institute of Contemporary Art (ICA Miami)

Este museo de arte contemporáneo presenta tres exposiciones que exploran la percepción, el tiempo y los cambios ambientales. La muestra principal, The View From Lightning, es la primera exposición individual en Estados Unidos del artista chino Ding Shilun, quien, a través de formas abstractas en pintura y escultura, aborda el movimiento y la energía corporal en sus obras. Esta exposición destaca no sólo por su escala, sino también por la capacidad de Shilun para capturar los elementos dinámicos de la naturaleza y el cuerpo humano.

Otra muestra relevante en ICA Miami es The Garden of Forking Paths, de Lucy Bull, inspirada en el cuento homónimo del escritor argentino Jorge Luis Borges, que ofrece un enfoque multidimensional y explora cómo la percepción cambia desde diferentes ángulos. Finalmente, la instalación Migrations, de Marguerite Humeau, aborda los efectos del cambio climático en la naturaleza a través de una simulación de procesos migratorios, destacando la conexión entre la migración humana y la de las especies animales.

Ubicación: ICA Miami, 61 NE 41st St., Miami, FL 33137

Horario: de miércoles a domingo de 11am a 6pm; las muestras continúan luego de Miami Art Week

Cuánto: Entrada gratuita con reserva online

La instalación Migrations en el ICA explora los efectos del cambio climático en la migración de especies. (Instagram/@icamiami)