¿Qué es GivingTuesday? El día que ha transformado la forma de ayudar en todo el mundo

Voluntarios de una organización benéfica empacan alimentos durante las actividades de GivingTuesday. (Archivo)

Cada año, el martes posterior a el Día de Acción de Gracias, se convierte en un momento clave para la solidaridad global con GivingTuesday, una iniciativa que comenzó como un simple hashtag en 2012 y que hoy moviliza miles de millones de dólares en donaciones. Lo que inició como un proyecto de la 92nd Street Y, un centro cultural en Nueva York, se ha transformado en un movimiento internacional que no solo impulsa la recaudación de fondos, sino también fomenta la participación cívica y el voluntariado.

En 2022 y 2023, este evento global recaudó más de 3.100 millones de dólares, consolidándose como una de las fechas más importantes del calendario filantrópico de Estados Unidos y del mundo. Este impacto resalta la capacidad de las redes sociales y las plataformas digitales para movilizar recursos en favor de causas sociales, marcando un hito en la evolución de la filantropía moderna.

GivingTuesday también ha inspirado la creación de campañas complementarias en fechas específicas, adaptadas a contextos locales. Iniciativas como #UnDíaParaDar en América Latina han tomado el modelo original y lo han ajustado a las realidades culturales y económicas de la región, logrando atraer a comunidades diversas y ampliando el alcance del movimiento a nivel global.

Donantes contribuyen en línea durante el martes dedicado a la solidaridad global. (GIVING TUESDAY)

¿Cuándo comenzó GivingTuesday?

GivingTuesday surgió como una respuesta al consumismo asociado con eventos como el Black Friday y el Cyber Monday. Creado en 2012 por la 92nd Street Y, el objetivo inicial era sencillo: establecer un día dedicado exclusivamente a fomentar la generosidad. Con el tiempo, la iniciativa creció, y en 2020 se convirtió en una organización independiente con alcance global.

El movimiento se ha expandido a más de 80 países, adaptando sus campañas a contextos culturales y festividades locales. Por ejemplo, en regiones donde las festividades tienen un peso significativo, las iniciativas de GivingTuesday se integran a las tradiciones para maximizar su impacto comunitario.

Impacto financiero de GivingTuesday

El éxito financiero de GivingTuesday se evidencia en su capacidad para movilizar grandes sumas de dinero. En 2021, las donaciones alcanzaron los 2.700 millones de dólares, mientras que en 2022 y 2023 la cifra creció hasta 3.100 millones de dólares. Sin embargo, los datos recientes revelan un estancamiento en el crecimiento y una disminución en el número de donantes individuales, lo que plantea preguntas sobre la sostenibilidad a largo plazo del movimiento.

A pesar de este desafío, GivingTuesday sigue siendo esencial para las organizaciones sin fines de lucro, especialmente en el cierre del año fiscal. Muchas entidades aprovechan esta jornada para asegurar los fondos necesarios para cumplir sus metas presupuestarias.

Objetivos y características principales

El principal propósito de GivingTuesday es promover la generosidad en todas sus formas, desde las donaciones económicas hasta el voluntariado y la participación ciudadana. La fecha ofrece una plataforma accesible para que organizaciones benéficas, afiliadas o no al programa, capitalicen el impulso generado por la jornada.

La sincronización con el calendario fiscal y el espíritu solidario de las fiestas convierten a GivingTuesday en el punto de partida para numerosas campañas de fin de año. Además, los grandes donadores juegan un papel fundamental, igualando las contribuciones realizadas por otros, lo que genera un efecto multiplicador que amplifica significativamente el impacto de las iniciativas.

Participantes en un evento benéfico que ha llegado a varios países, destacan la importancia de colaborar en GivingTuesday. (Archivo)

Investigación y análisis de la donación

GivingTuesday no solo actúa como un evento de recaudación, sino también como un espacio para investigar el comportamiento filantrópico. La organización colabora con expertos que analizan datos provenientes de plataformas de pago y financiamiento colectivo para identificar patrones de donación.

Estos estudios revelan las preferencias de los donantes y ofrecen información crucial para que las organizaciones optimicen sus estrategias, incrementando su alcance y efectividad en futuras campañas. De esta manera, GivingTuesday no solo impulsa la generosidad, sino que también mejora la sostenibilidad de las causas sociales que apoya.

Donar ropa a refugios para mujeres en GivingTuesday

GivingTuesday es una oportunidad ideal para apoyar a refugios que atienden a mujeres en situación de vulnerabilidad. Las donaciones de ropa, especialmente prendas de invierno, ropa de trabajo y artículos básicos como ropa interior y abrigos, son esenciales para brindar apoyo práctico a quienes enfrentan crisis.

Muchos refugios colaboran con la iniciativa, facilitando centros de acopio o campañas específicas para recoger donaciones. Además, algunas organizaciones aceptan contribuciones económicas destinadas a comprar ropa nueva o cubrir necesidades prioritarias. Participar en GivingTuesday es una forma directa de marcar la diferencia, ayudando a mujeres a reconstruir sus vidas con dignidad y calidez.

Relevancia y éxito mediático del GivingTuesday

Desde su creación, GivingTuesday ha logrado un crecimiento sostenido en su alcance mediático, consolidándose como un evento que trasciende fronteras culturales y nacionales. Su éxito no solo se mide en términos de los montos recaudados, sino también en el nivel de participación, tanto de individuos como de organizaciones.

Un elemento clave en este impacto es el rol de los grandes donadores, quienes al igualar las contribuciones de otros participantes estimulan la actividad filantrópica. Este modelo, junto con una amplia cobertura mediática, asegura que las causas sociales reciban la atención y los recursos necesarios para prosperar, reafirmando el poder de la solidaridad colectiva.

Aumento global de búsquedas en torno a GivingTuesday y estrategias de participación

Las búsquedas en Google relacionadas con GivingTuesday en la última semana estuvieron lideradas por Estados Unidos, seguido por Canadá y República Checa, según las tendencias analizadas. Entre los términos más consultados, destacan las estrategias de campaña como “giving tuesday campaign ideas” y modelos para comunicaciones por correo electrónico, bajo la categoría de “giving tuesday email examples”, ambas con un notable incremento de interés.

Por otra parte, las búsquedas emergentes reflejan un enfoque hacia causas concretas y acciones de impacto. Entre los ejemplos más destacados están las consultas sobre donaciones de ropa a refugios para mujeres, con un aumento del 250%, y lugares para donar pavos cerca, que crecieron un 200%. Además, búsquedas como “charities that help with rent” y “hospice volunteer near me” subieron significativamente, esta última con un incremento del 160%.

En términos de estrategias digitales, las búsquedas de “hashtags for giving tuesday” tuvieron un aumento del 350%. También se registraron más preguntas relacionadas con el funcionamiento del evento, como “how does giving tuesday work”, que subió un 150%, así como el interés en optimizar la comunicación con correos electrónicos, con términos como “best time to send giving tuesday email” entre los más destacados.

GivingTuesday demuestra ser un fenómeno global que impulsa la participación a través de búsquedas específicas y herramientas de planificación para maximizar su impacto.