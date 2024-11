Identificaron a las víctimas del fatal accidente en un Tesla Cybertruck en Piedmont: tres murieron y uno está gravemente herido

Soren Dixon, Jack Nelson y Krysta Tsukahara son recordados por su brillante futuro en el deporte y los estudios, dejando un impacto duradero en Piedmont. (Créditos: MCLA / FB, Krysta Tsukahara / IMLCA)

Lo que se suponía que sería un agradable festejo por el Día de Acción de Gracias en Piedmont, California, se transformó en una tragedia cuando un Tesla Cybertruck perdió el control, ocasionando un accidente que dejó tres muertos y un herido grave. Cuatro jóvenes, antiguos compañeros de Piedmont High School, viajaban en el vehículo. Tres de ellos fallecieron, y el sobreviviente, gravemente herido, permanece en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos. Este hecho ha dejado una profunda herida en la comunidad, conocida por su fuerte sentido de unión y espíritu familiar.

El accidente ocurrió en la intersección de Wildwood Avenue y Magnolia Avenue, un área conocida por ser residencial y tranquila, rodeada de árboles y casas familiares. Vecinos reportaron haber escuchado un fuerte impacto, seguido de un incendio que iluminó la zona en plena madrugada. “Era un caos absoluto. No podíamos creer lo que estaba sucediendo”, comentó un residente que prefirió no ser identificado.

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente, pero las llamas habían envuelto casi por completo el vehículo. Testigos describieron intentos desesperados por salvar a los ocupantes, con varios vecinos tratando de ayudar antes de que los bomberos y la policía aseguraran el área. La magnitud del accidente dejó a la comunidad conmocionada y en estado de duelo colectivo.

El perfil de las víctimas: estudiantes y deportistas prometedores

El accidente resultó en la muerte de Soren Dixon, Jack Nelson y Krysta Tsukahara, todos de 19 años. El único sobreviviente, Jordan Miller, de 20 años, sufrió quemaduras graves y ha sido sometido a múltiples cirugías. Dixon, un destacado jugador de lacrosse en la University of Southern California, era admirado por su dedicación al deporte. Nelson, también jugador de lacrosse en el instituto, había continuado su trayectoria académica en la University of Colorado Boulder, donde formaba parte de la fraternidad Sigma Nu. Tsukahara, una talentosa golfista, estudiaba en el Savannah College of Art and Design en Georgia.

Jordan Miller, quien participó en equipos de fútbol americano y soccer en su adolescencia, enfrenta un largo camino de recuperación. Su madre, Samantha Miller, expresó a los medios: “Estamos tomando un día a la vez”.

Investigación en curso: velocidad y diseño del vehículo

La policía local, encabezada por el jefe Jeremy Bowers, sigue investigando las circunstancias del accidente. Según las autoridades, el Tesla Cybertruck perdió el control, subió al bordillo, chocó contra una pared de cemento y luego impactó un árbol, provocando un incendio inmediato. Un conductor que presenció el accidente intentó rescatar a los ocupantes, pero las llamas se propagaron rápidamente, imposibilitando el rescate de tres de ellos.

El diseño del Tesla Cybertruck también está bajo escrutinio. Aunque se descartó que la batería principal de litio haya sido el origen del incendio, el jefe del Departamento de Bomberos, David Brannigan, afirmó: “No creemos que la batería principal haya explotado”. Sin embargo, los investigadores revisan posibles fallos técnicos en el sistema eléctrico o en la estructura del vehículo.

Una comunidad de luto

El impacto emocional del accidente ha resonado en toda la comunidad de Piedmont. El lugar del siniestro se ha convertido en un improvisado memorial con flores, velas y mensajes de condolencias. Durante el evento anual 5K Turkey Trot, muchos participantes dedicaron su esfuerzo a las víctimas, mientras la alcaldesa Jen Cavenaugh lideró un momento de silencio en su memoria.

Las familias de los jóvenes tienen fuertes lazos comunitarios. Las madres de Dixon y Nelson son activas en The Cancer League, y el padre de Nelson, Todd Nelson, es gerente general de Abbott Diabetes Care. Estos vínculos han intensificado el sentido de pérdida y solidaridad entre los residentes, quienes han organizado múltiples gestos de apoyo para los afectados.

Seguridad de los vehículos eléctricos: debates en aumento

El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad de los vehículos eléctricos, particularmente en colisiones de alto impacto. Aunque Tesla se ha destacado por sus innovaciones tecnológicas, los incendios relacionados con baterías de litio han suscitado preocupaciones. En este caso, el fuego no parece estar vinculado a un fallo de la batería principal, pero los expertos insisten en la necesidad de examinar estos eventos para identificar áreas de mejora.

Tesla no ha emitido declaraciones oficiales sobre el accidente, pero el caso ha puesto en foco la necesidad de reforzar los protocolos de seguridad en diseños futuros. Reguladores y fabricantes del sector automotriz esperan los resultados de la investigación para evaluar posibles ajustes en la tecnología emergente.