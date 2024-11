Qué son los ‘gate lice’ y por qué American Airlines quiere eliminarlos durante Acción de Gracias

American Airlines introduce tecnología para controlar a los "gate lice" y mejorar la experiencia de abordaje. (AP Photo/Susan Walsh, File)

Con la llegada del Día de Acción de Gracias, uno de los periodos más concurridos para viajar en Estados Unidos, las aerolíneas enfrentan retos logísticos que ponen a prueba la paciencia de los viajeros. Este año, American Airlines ha tomado medidas concretas contra un fenómeno tan molesto como habitual en los aeropuertos: los llamados “gate lice”, un término que describe a los pasajeros que se aglomeran junto a la puerta de embarque antes de que se llame a su grupo, creando caos y frustración entre otros viajeros.

American Airlines ha implementado una novedosa tecnología en más de 100 aeropuertos de Estados Unidos para controlar los “gate lice”. Este avance busca mejorar la experiencia de abordaje, especialmente durante las temporadas de viajes de Acción de Gracias y Navidad, según informa Forbes. La tecnología probada con éxito en Albuquerque, Washington y Tucson consiste en rechazar boletos escaneados fuera de turno y emitir un alerta sonora a los agentes de puerta. “Estamos emocionados de ofrecer esta tecnología antes de las vacaciones,” dijo Julie Rath, vicepresidenta sénior de operaciones aeroportuarias de American, citado por The Independent.

La implementación ha recibido una respuesta positiva de clientes frecuentes, quienes valoran poder abordar con su grupo asignado, como detalló The Independent: “La respuesta inicial positiva de clientes y personal ha superado nuestras expectativas”. Además, los pasajeros que viajan con acompañantes asignados a un grupo anterior pueden ser autorizados a abordar juntos, como aclara The Mirror US.

¿Qué son los “gate lice”?

El término “gate lice”, popularizado en foros de viajeros frecuentes como Flyertalk, hace referencia a personas que esperan ansiosas en la puerta de embarque, ignorando las indicaciones de que deben permanecer sentados hasta que se llame a su grupo. Este comportamiento, motivado por la competitividad y el temor de quedarse sin espacio en los compartimentos superiores, puede retrasar el proceso de embarque y generar tensiones.

La introducción de esta tecnología recibió respuestas positivas de invitados y personal de American Airlines. (REUTERS/Jon Nazca)

El fenómeno de los “gate lice” no es casual. Estudios y expertos apuntan a factores psicológicos como la necesidad de asegurar espacio para el equipaje de mano, un temor agudizado desde que las aerolíneas comenzaron a cobrar por maletas documentadas en 2008. Esta política hizo que más pasajeros optaran por llevar solo equipaje de mano, intensificando la competencia por los compartimentos superiores.

La nueva tecnología de American Airlines

American Airlines ha implementado un sistema tecnológico en más de 100 aeropuertos de Estados Unidos. Además del escáner de pases de abordar que emite una alerta audible si un pasajero intenta abordar antes de tiempo, los “gate lice” reciben un mensaje en sus pantallas indicando que el pase no es válido en ese momento, aunque pueden hacer excepciones, por ejemplo, para personas que viajan con acompañantes en grupos anteriores. Las pruebas iniciales realizadas en aeropuertos como el Albuquerque International Sunport, el Ronald Reagan Washington National Airport y el Tucson International Airport han sido exitosas, tal como señala The Independent.

La tecnología busca no solo agilizar el proceso de embarque, sino también reducir el estrés entre pasajeros y empleados de las aerolíneas. Según el analista Henry Harteveldt, medidas como esta contribuyen a “organizar el caos”, previniendo conflictos y mejorando la experiencia general. Sin embargo, algunos expertos, como Seth Miller, creen que el sistema aún tiene margen de mejora, especialmente para evitar retrasos con pasajeros que viajan en grupos o parejas.

Clasificación de los grupos de embarque

Aerolíneas experimentan más presión por espacio de equipaje desde que cobran por el facturado. (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

El proceso de embarque en American Airlines sigue un orden estricto basado en factores como la clase del boleto, el estatus en su programa de lealtad AAdvantage y la afiliación con la alianza global Oneworld. Por ejemplo, los pasajeros del exclusivo programa ConciergeKey, quienes gastan al menos 50.000 dólares al año y vuelan más de 320.000 kilómetros, tienen prioridad en el Grupo 1. En contraste, los viajeros con boletos básicos de economía sin beneficios adicionales son asignados al Grupo 9, el último en abordar.

American Airlines podría estar marcando un precedente para otras aerolíneas, como Delta, United y Air Canada, que también enfrentan problemas similares en sus procesos de embarque. Incluso aerolíneas como Southwest, tradicionalmente asociadas con políticas de asientos abiertos, han comenzado a considerar sistemas de asignación para mejorar la experiencia del cliente y reducir tensiones en los abordajes.

Por su parte, la combinación del intenso tráfico de Acción de Gracias, con pronósticos de tormentas en varias regiones de Estados Unidos, y el aumento en los precios de boletos, puede amplificar el comportamiento de los “gate lice”. Las aerolíneas han reportado un incremento del 10 % en los retrasos de vuelos, lo que genera un entorno más propenso a la frustración de los pasajeros. En este contexto, iniciativas como la de American Airlines podrían ser clave para mantener el orden.