Repartieron los boletos para la audiencia pública de los hermanos Menéndez en Los Ángeles

Joan Andersen VanderMolen, hermana de Kitty Menendez, mira la fila para el sorteo de los lugares para el juicio. (REUTERS/Daniel Cole)

El caso de los hermanos Menéndez ha capturado nuevamente la atención del público con el sorteo programado para asignar los pocos asientos disponibles al público durante la audiencia en el juzgado de Van Nuys. La audiencia está prevista para comenzar a las 10:30 a.m. (hora de Los Ángeles) y se espera que los abogados de la defensa soliciten al juez reconsiderar las condenas de los hermanos. Según la cobertura de KNX News, “las personas que se presentaron entre las 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. recibieron un boleto para el sorteo por uno de los 16 asientos disponibles”.

El movimiento en los alrededores del juzgado comenzó desde muy temprana hora, a medida que los interesados formaban fila. A las 7:30 a.m., el corresponsal Jon Baird, de KNX News, observó aproximadamente quince personas esperando. Baird compartió las impresiones de algunos de los presentes: “Una mujer en la fila comentó que debía estar allí porque, según ella, ‘es historia(...) los Menéndez, crecí escuchando sobre el juicio. Creo que es una pequeña parte de la historia ver el cambio’”.

Otro asistente llamado Nick expresó su apoyo, relatando al reportero que había asistido a la misma escuela secundaria que Erik Menéndez. Nick afirmó a KNX News: “Pienso que deberían haber sido liberados desde hace tiempo. Como sociedad, debemos aprender que está bien hablar sobre el abuso”. Esta audiencia es parte de un proceso legal complejo, con implicaciones emocionales fuertes y una continua discusión pública sobre los abusos a los que los hermanos dicen haber sido sometidos.

Entre las personas que desean ingresar se han repartido tickets de color rojo mientras que se notificó que el sorteo se realizaría dentro de la corte. Los hermanos Menéndez, Erik y Lyle, no estarán presentes físicamente en la audiencia; su aparición será de manera virtual. En 1996, fueron condenados por los asesinatos de Kitty y José Menéndez, ocurridos en 1989, y recibieron cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra.

La fila frente a la Corte de Van Nuys para acudir a la audiencia de los hermanos Menéndez. (REUTERS/Daniel Cole)

Lyle y Erik Menéndez enfrentan un posible cambio en su condena tras 35 años de prisión

Lyle y Erik Menéndez, hermanos que cumplieron 35 años de prisión por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menéndez, en su hogar de Beverly Hills en 1989, se enfrentan nuevamente al sistema judicial. Tras casi tres décadas de condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, el destino de los hermanos podría cambiar significativamente gracias a un reciente impulso legal y mediático. El exfiscal del distrito de Los Ángeles, George Gascón, había recomendado su resentencia, lo cual los haría elegibles para libertad condicional. Según ABC News, “Gascón reconoció que los crímenes fueron brutales, pero ha destacado que los hermanos han sido prisioneros modelo.”

La luz de los medios ha arrojado un nuevo enfoque sobre el caso, en parte debido a una serie de documentales en Netflix y Peacock, que han sacado a la luz alegaciones de abuso por parte de su padre, José Menéndez. La serie de Peacock, “Menendez + Menudo: Boys Betrayed”, introdujo el testimonio del exintegrante de Menudo, Roy Rosselló, quien afirmó que fue violado por José Menéndez durante la década de los 80. CNN cita el testimonio de Rosselló: “Jose Menéndez me violó cuando tenía 13 o 14 años.”

La posibilidad de resentencia recibió impulso con la entrada de nuevos testimonios de abuso y la publicación de una carta escrita por Erik Menéndez antes de los asesinatos. Esta carta, que había sido pasada por alto en los juicios anteriores, detalla el miedo constante que vivió por el abuso paterno. NPR señala que “los abogados de los hermanos argumentan que, si fueran juzgados hoy, serían tratados con más sensibilidad debido a las alegaciones de abuso sexual.”

Mick Bonanno, sostiene una foto de Erik Menéndez, mientras hace fila para el sorteo. (REUTERS/Daniel Cole)

Los procesos judiciales y la percepción pública sobre abuso sexual influyen en el caso

La audiencia de estado sobre la posible resentencia está programada para el 11 de diciembre. Un abogado defensor de los hermanos Menéndez, Mark Geragos, en comunicación con NBC News, afirmó que los hermanos participarán remotamente desde la prisión de San Diego. “Erik y Lyle aparecerán de forma remota desde la prisión en San Diego,” declaró Geragos, según ABC News.

Uno de los temas centrales en este caso ha sido el cambio en la percepción pública sobre el abuso sexual y el trauma, que podría influir significativamente en el resultado actual. CNN informó que Gascón, en octubre, sostuvo: “No hay duda de que un jurado hoy miraría este caso de manera muy diferente a un jurado hace 35 años.” Este cambio en las actitudes públicas hacia el abuso sexual sugiere que el caso podría recibir una nueva consideración bajo una luz diferente.

En el panorama legal, sin embargo, persisten obstáculos significativos. ABC News menciona la perspectiva del nuevo fiscal de distrito, Nathan Hochman, quien se muestra cauteloso y necesita tiempo para revisar los archivos y pruebas antes de tomar una decisión sobre la recomendación de resentencia: “Antes de tomar cualquier decisión sobre el caso de los Hermanos Menéndez, debo familiarizarme completamente con los hechos pertinentes.” Esta revisión está prevista para realizarse lo más rápido posible, pero sin precipitarse en las conclusiones.

El cambio potencial en la sentencia de los hermanos podría ser catalizado por la reevaluación de las pruebas y un “entendimiento más profundo de las complejidades que rodean a la violencia sexual”, según Gascón, quien habló con NPR. Su recomendación para la resentencia ha sido recibida con opiniones divididas, incluso dentro de su propia oficina, donde algunos fiscales creen en las alegaciones de abuso y otros creen que los hermanos deberían seguir encarcelados de por vida.

Mark Geragos, abogado de Erik and Lyle Menéndez llegando a la Corte. (REUTERS/Daniel Cole)

Además, las esperanzas de los hermanos Menéndez se mantienen por posibles vías legales adicionales, incluido un pedido formal de clemencia al gobernador de California, Gavin Newsom. CNN informa que, hasta que Hochman revise el caso, Newsom ha evitado tomar una decisión sobre la clemencia.

La historia de los hermanos Menéndez ha intrigado a la opinión pública durante años y sigue siendo un tema de debate sobre justicia, trauma y redención. A medida que se aproxima la audiencia de diciembre, todas las partes involucradas esperan una decisión que podría definir el futuro de Lyle y Erik Menéndez.