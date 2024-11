Miami Book Fair: los eventos más importantes del jueves 21

De Portugal al Caribe y de Jorge Ramos a Connie Chung, la Feria del Libro de Miami ofrece una variedad de temas y de idiomas en esta jornada. (Nacho Films)

El Wolfson Campus de Miami Dade College (MDC) acogerá una serie de eventos destacados este jueves 21 de noviembre de 2024 en el contexto de la Miami Book Fair, donde se explorarán temas de relevancia cultural en la diversidad de lenguas que se hablan en el sur de Florida.

A las 6:30 pm, en el Auditorium del Edificio 1, el periodista y escritor mexicano Jorge Ramos presentará su nuevo libro, Así veo las cosas, subtitulado Lo que nunca te conté. En conversación con la periodista Luz María Doria, Ramos compartirá textos personales y literarios escritos a lo largo de su carrera de cuatro décadas, ofreciendo una mirada íntima a su trayectoria.

A las 7:00 pm y en el Salón 2106 del Edificio 2 se llevará a cabo el evento “An Evening in Portugal – 50 Years of the Carnation Revolution through Portuguese Literature”, un encuentro conmemorativo de las transformaciones sociales y artísticas provocadas por la Revolución de los Claveles en Portugal. Participarán el escritor José Luís Peixoto y la poeta Judite Canha Fernandes, moderados por el profesor Ricardo Vasconcelos de San Diego State University. La velada incluirá una actuación de Arte Total y una sesión de networking titulada “A Taste of Portugal”, con vinos y delicias portuguesas.

Jorge Ramos presentará su obra "Así veo las cosas. Lo que nunca te conté" en el Auditorium del Edificio 1 a las 6:30 pm. (Archivo)

A la misma hora, pero en línea, se llevará a cabo el panel “Caribbean Art & Culture: Inspired Stories & Creations”. Allí varios artistas y autores caribeños compartirán sus obras y sus perspectivas: Estelle-Sarah Bulle, Arthur Francietta, Michael Roch, Zaka Toto, Philomé Robert, Gary Victor y Gerda Cadostin. La discusión se centrará en las identidades caribeñas y la diáspora haitiana. Este panel también estará disponible en francés.

A las 8:00 pm, la Feria del Libro de Miami será el escenario de otro encuentro en el ciclo “An Evening With”: la periodista Connie Chung hablará con Maury Povich, su esposo y también una personalidad televisiva, sobre Connie: A Memoir. Durante este evento, con entrada (USD 35, incluye el libro), Chung compartirá su historia y sus experiencias en el periodismo, abordando los desafíos de ser una mujer en un campo dominado por hombres y sus encuentros con figuras poderosas.

Connie Chung comparte su historia en "An Evening with Connie Chung", en conversación con Maury Povich sobre "Connie: A Memoir". (MDC)

Miami Book Fair: dónde, cuándo, cuánto

La feria tiene lugar en el Campus Wolfson del Miami-Dade College (MDC), en el Downtown (300 NE Second Ave, Miami, FL 33132) y en línea.

Hasta el domingo 24 de noviembre, 10 am a 7 pm.

Entradas:

Para un solo día: USD 12 (adultos), USD 7 (mayores de 62 años), USD 5 (adolescentes de 13 a 18 años)

Para varios días: USD 18 (adultos), USD 12 (mayores de 62 años), USD 8 (adolescentes de 13 a 18 años)

La entrada para niños de hasta 12 años es gratuita.

El viernes 22 de noviembre la entrada es gratuita para todos los asistentes.