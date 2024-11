Melissa Lucio, la latina apoyada por Kim Kardashian, rompió el silencio luego de que un juez concluyera que es “inocente”

Melissa Lucio expresó su gratitud hacia quienes lucharon por su caso tras casi 17 años en prisión y la recomendación de anular su condena a muerte. (EFE)

Después de pasar casi 17 años en prisión y enfrentarse a una condena a pena de muerte, Melissa Lucio, quien fue acusada en 2007 de asesinar a su hija de dos años, rompió el silencio tras ser considerada “inocente” por un juez de Texas el pasado 5 de noviembre.

En una declaración exclusiva a ABC News, Lucio expresó su profundo agradecimiento hacia quienes han luchado por su caso, calificando este momento como el inicio de un cierre esperado desde hace años.

“No hay una cantidad de palabras, sin importar cuán elocuentes sean, que puedan transmitir el agradecimiento que siento en este momento”, dijo Lucio en un mensaje de audio compartido por su amiga cercana y cineasta Sabrina Van Tassel. En sus declaraciones, destacó que esta lucha no solo fue por su vida, sino también en memoria de su hija, Mariah, cuya muerte fue erróneamente clasificada como un homicidio.

“Quiero agradecer a todos los que han luchado tan duro. No solo por mí, sino más importante, por la memoria de Mariah”, expresó Lucio. Este mensaje llega apenas unas semanas después de que el juez Arturo Nelson, en un fallo de 62 páginas emitido el 16 de octubre, recomendara anular su sentencia de muerte, señalando que existían pruebas claras de su inocencia y de errores significativos en el proceso judicial que la llevó al corredor de la muerte.

El juez Arturo Nelson concluyó que Melissa Lucio presentó pruebas claras de su inocencia y recomendó revocar su condena a muerte. (AFP)

Una sentencia marcada por irregularidades

El caso de Melissa Lucio comenzó en 2007, tras la trágica muerte de su hija Mariah, quien según su madre, cayó por las escaleras de su hogar. Sin embargo, la fiscalía interpretó las lesiones como signos de abuso, acusando a Lucio de asesinato capital. Durante el juicio, se omitieron importantes testimonios que respaldaban la versión de Lucio y se suprimieron pruebas que podrían haber demostrado que la muerte de la niña fue accidental.

De acuerdo con The Associated Press, Lucio, de 56 años, iba a ser ejecutada mediante una inyección letal en abril de 2022 por la muerte de su hija en 2007, en Harlingen, una ciudad de unos 71.000 habitantes en el extremo sur de Texas. Pero la Corte de Apelaciones Penales de Texas detuvo su ejecución dos días antes para que las aseveraciones de Lucio de que existían nuevas pruebas que podrían exonerarla pudieran ser revisadas.

En su fallo, el juez Arturo Nelson destacó estas irregularidades, subrayando que la fiscalía no presentó todas las pruebas disponibles y que las declaraciones de los otros hijos de Lucio, quienes afirmaron que ella no era abusiva, no fueron consideradas.

“Este tribunal concluye que existen pruebas claras y convincentes de que ningún jurado racional podría haber condenado a la solicitante por asesinato capital ni por ningún delito menor incluido”, escribió Nelson.

En abril de 2022, la ejecución de Melissa Lucio fue suspendida a solo dos días de llevarse a cabo, gracias a la presión pública y nuevas pruebas. (AFP)

El juez también señaló que el testimonio de expertos que hubiera respaldado la versión de la defensa fue deliberadamente suprimido, violando el derecho de Lucio a un juicio justo. Este fallo marca un paso crucial hacia su posible liberación, pero la decisión final recae ahora en el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas, que deberá confirmar o rechazar la recomendación del juez Nelson.

Un respiro en el último momento

En abril de 2022, la noticia de la ejecución de Lucio desató una ola de indignación y movilización pública. Activistas, organizaciones de derechos humanos y líderes políticos, incluyendo legisladores de ambos partidos en Texas, solicitaron una revisión del caso, argumentando que las pruebas apuntaban a su inocencia.

Dos días antes de la fecha prevista para su ejecución, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas concedió una suspensión de la pena, dando tiempo para reexaminar las circunstancias de su condena. Este respiro permitió que su defensa, encabezada por el Innocence Project, presentara nuevas evidencias y alegara que su confesión inicial fue obtenida bajo coacción y presión psicológica tras horas de interrogatorio.

El documental “The State of Texas vs. Melissa” fue clave para exponer las irregularidades en el juicio de Melissa Lucio y movilizar apoyo a nivel mundial. (Jeff Leach/State Representative Jeff Leach/AFP)

“Después de 16 años en el corredor de la muerte, es hora de que esta pesadilla termine. Melissa debería estar en casa ahora con sus hijos y nietos”, declaró Vanessa Potkin, directora de litigios especiales del Innocence Project y una de las abogadas principales de Lucio.

El impacto del documental “The State of Texas vs. Melissa”

Un punto de inflexión en el caso de Lucio fue el lanzamiento en 2020 del documental “The State of Texas vs. Melissa”, dirigido por la cineasta francesa Sabrina Van Tassel. La película expuso las irregularidades del juicio, las fallas del sistema judicial y el impacto devastador de la condena en la vida de Lucio y su familia.

Lucio reconoce que este documental fue clave para salvar su vida. “Sin su dedicación incansable hacia mí y mi causa, no creo que estaría viva hoy. Ella trajo atención mundial al sistema que ha barrido casos como el mío bajo la alfombra durante décadas”, afirmó Lucio, refiriéndose al trabajo de Van Tassel.

Por su parte, Van Tassel, en una declaración reciente a ABC News, compartió su esperanza tras la recomendación del juez Nelson. “Hay una esperanza real de que su sentencia de muerte sea anulada, allanando el camino para que Melissa finalmente recupere su libertad. Este resultado supera todas mis expectativas”, expresó.

A sus 56 años, Melissa Lucio espera reunirse con sus hijos y nietos tras la posible anulación de su sentencia de muerte. (Departamento de Justicia Penal de Texas/REUTERS)

Apoyo mediático

La mexicana también recibió el apoyo de figuras reconocidas como Kim Kardashian, quien en 2022 se pronunció a través de las redes sociales en su defensa.

En un mensaje publicado en X, donde cuenta con 75 millones de seguidores, la estrella mediática estadounidense describió las circunstancias del caso que llevaron a la condena de Lucio en 2008. “Melissa ha estado en el corredor de la muerte durante más de 14 años por la muerte de su hija, que fue un trágico accidente”, escribió la celebridad.

La empresaria instó al gobernador de Texas, Greg Abbott, a detener la ejecución que se llevaría a cabo en aquel momento y afirmó: “Son historias como las de Melissa las que me hacen posicionarme firmemente en contra de la pena de muerte”.

Un futuro incierto, pero esperanzador

A pesar del optimismo generado por el fallo del juez Nelson, el destino de Melissa Lucio aún depende del Tribunal de Apelaciones Penales de Texas. Su defensa y los movimientos sociales que la apoyan mantienen la presión para asegurar que esta vez se haga justicia.

Lucio, por su parte, ha expresado su deseo de reunirse con su familia y cerrar este doloroso capítulo de su vida. “Esta historia comenzó mucho antes de este momento, y quiero agradecer a cada persona que ha jugado un papel tan significativo, no solo al traer la verdad a la luz, sino luchando con tanta fuerza por hacerlo”, dijo en su declaración.