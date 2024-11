Estos son los planes para el edificio más largo del mundo; sería construido en Nueva York

The Big Bend se convertirá en el edificio más grande del mundo apenas se complete su construcción. (Jesús Aviles/Infobae)

En el corazón de Nueva York, una ciudad reconocida por su horizonte salpicado de rascacielos icónicos, surge una propuesta que promete desafiar las convenciones arquitectónicas: The Big Bend. Concebido por el estudio de arquitectura estadounidense Oiio, este innovador edificio se aleja del ascenso vertical tradicional para abrazar una forma audaz: una gigantesca U invertida que se extiende por el horizonte antes de descender nuevamente.

Este diseño no solo desafía las normas arquitectónicas, sino que también aprovecha un vacío legal que le permite sortear las estrictas leyes de planificación urbana de la ciudad. A diferencia de las torres convencionales, que han llevado a los desarrolladores a comprar costosos “derechos aéreos” para construir hacia arriba, The Big Bend propone utilizar el espacio aéreo disponible de manera más eficiente, según reportó Metro UK.

Según sus diseñadores, esta estrategia reduce los costos asociados a la altura extrema, mientras redefine los límites de lo posible en la construcción urbana. Al evitar las restricciones de altura, el proyecto no solo marca un hito en la arquitectura moderna, sino que también abre la puerta a nuevas formas de desarrollo en zonas de alta densidad como Manhattan.

El edificio que podría convertirse en el más largo del mundo

De completarse, The Big Bend sería más largo que el Burj Khalifa. (REUTERS/Abdelhadi Ramahi/File Photo)

The Big Bend no solo destaca por su forma inusual, sino también por las cifras que respaldan su magnitud. Si llega a construirse, esta estructura —si fuese considerada como una línea recta extendida— superaría al Burj Khalifa de Dubái, el edificio más alto del mundo, por unos impresionantes 300 metros. En el contexto de Nueva York, sería 60 metros más alto que el One World Trade Center, considerado actualmente como el rascacielos más alto de la ciudad.

El concepto incorpora innovaciones tecnológicas avanzadas, particularmente en sus sistemas de transporte interno. Los ascensores, pieza clave en este proyecto, están concebidos para viajar no solo de forma vertical, sino también en trayectorias curvas y horizontales, lo que permite un movimiento continuo a lo largo de toda la estructura en forma de U invertida. Este sistema representa un avance significativo en la ingeniería de transporte vertical, abriendo nuevas posibilidades para futuros proyectos arquitectónicos.

Según sus diseñadores, la construcción de The Big Bend en la exclusiva zona de Billionaire’s Row, cerca de Central Park, serviría como un símbolo de la capacidad humana para adaptarse a las limitaciones urbanísticas mediante la innovación.

Ioannis Oikonomou, diseñador a cargo del concepto del edificio, declaró para el medio británico que si lograban doblar la estructura, en lugar de las “reglas de zonificación de Nueva York”, entonces podrían crear “uno de los edificios más prestigiosos de Manhattan”.

Oiio considera que este edificio, con su forma distintiva, podría redefinir el concepto de prestigio en la arquitectura de Manhattan. “Hay muchas maneras diferentes de hacer que un edificio sobresalga, pero para lograrlo, la construcción tiene que destacarse literalmente”, explicó Oikonomou. La empresa también subraya la obsesión que caracteriza a Manhattan con las alturas y la visibilidad, afirmando que la ciudad está diseñada para ser admirada y que The Big Bend encajaría perfectamente en ese panorama.

Los problemas que podría traer su construcción

La posible construcción de The Big Bend no está exenta de controversias. (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

Como ocurre con muchos proyectos arquitectónicos de gran escala, este edificio no está exento de críticas. El arquitecto Steven Holl calificó al edificio durante una entrevista con Metro UK como “símbolos de desigualdad”.

Según reportó el medio, Architectural Digest advirtió en un artículo reciente que este diseño podría “arruinar el horizonte de Nueva York”, reforzando la idea de que no todos ven el proyecto como un avance positivo para la ciudad.

Mientras que la arquitecta Liz Diller argumentó que el edificio ejemplifica el continuo “consumo por dólar” que domina el desarrollo urbano en Manhattan.