El cantante de country Jamey Johnson fue detenido en Tennessee y enfrenta cargos por posesión de drogas

Jamey Johnson, reconocido cantante de country, enfrenta cargos por posesión de marihuana tras ser detenido en Tennessee. (REUTERS/Harrison McClary)

La noche del pasado 17 de noviembre, el reconocido cantante de música country Jamey Johnson fue arrestado en el condado de Williamson, Tennessee, en la autopista interestatal 65 Norte. Según los informes de la Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP), un oficial detectó que el vehículo conducido por Johnson excedía el límite de velocidad permitido. El cantante viajaba a 140 kilómetros por hora en una zona donde el límite era de 113 km/h.

Al detener el vehículo, el oficial informó que percibió un fuerte olor a marihuana proveniente del interior del automóvil. Johnson admitió haber estado “cerca de la marihuana,” aunque no especificó si la había consumido. Esto llevó al oficial a realizar un registro más exhaustivo del automóvil.

Durante la inspección, las autoridades encontraron múltiples bolsas con marihuana, así como más de 10 porros preenrollados. Esta cantidad fue suficiente para que se le imputaran cargos de posesión con intención de fabricar, distribuir o vender, lo que en Tennessee constituye una felonía de clase E.

Durante la inspección, las autoridades encontraron múltiples bolsas con marihuana, así como más de 10 porros preenrollados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arresto se realizó alrededor de las 10 de la noche. Johnson fue llevado a la comisaría local, donde se le impuso una fianza de 5.000 dólares. El cantante fue liberado tras pagar la fianza, y su caso será llevado a los tribunales en una fecha aún por determinar. Hasta el momento, sus representantes no han emitido declaraciones públicas respecto al caso.

El artista, conocido por canciones como “In Color” y por haber recibido 10 nominaciones al Grammy, ahora enfrenta un cargo de posesión de drogas con la intención de fabricar, distribuir o vender sustancias controladas, según documentos judiciales a los que tuvo acceso la revista Rolling Stones.

Tennessee es uno de los estados con las leyes más restrictivas en relación con el consumo de marihuana. La posesión de cantidades superiores a media onza, como en este caso, puede implicar cargos graves.

Según el Marijuana Policy Project, el estado sureño no solo carece de un programa de cannabis medicinal, sino que también ha fallado repetidamente en aprobar iniciativas para despenalizar su posesión. Esta rigidez legal contrasta con la situación en estados como California, Colorado o Michigan, donde el cannabis ha sido legalizado para uso recreativo y medicinal.

Jamey Johnson es ampliamente reconocido como uno de los grandes talentos de la música country contemporánea. (Instagram: @jameyjohnsonofficial)

Una carrera marcada por éxitos y reconocimientos

Jamey Johnson es ampliamente reconocido como uno de los grandes talentos de la música country contemporánea. Con una trayectoria que abarca más de dos décadas, ha lanzado álbumes aclamados como The Guitar Song y The Dollar, y ha trabajado con íconos del género como Willie Nelson y Billy Ray Cyrus.

Su más reciente álbum, Midnight Gasoline, lanzado este mes, marca su regreso tras una pausa de 14 años lejos de los micrófonos. Este trabajo incluye la canción “Sober,” donde Johnson aborda su lucha personal por mantenerse alejado del alcohol, un tema que ha sido recurrente en su narrativa personal y musical.

De acuerdo con USA Today, en entrevistas recientes, Johnson ha hablado abiertamente sobre su sobriedad, afirmando que lleva 13 años sin consumir alcohol. En un comunicado emitido en septiembre, expresó: “No he tomado una gota de alcohol desde 2011, pero sé que esto podría cambiar en cualquier momento. Es una decisión que tomo día a día, hora a hora”, citó el medio.

Johnson ha recibido 10 nominaciones al Grammy, además de premios y reconocimientos de organizaciones como la CMA y la ACM. (Instagram: @jameyjohnsonofficial)

Johnson comenzó su carrera en la música country tras dejar la Universidad Estatal de Jacksonville, donde estudió comercio, para unirse a los Marines. Tras completar su servicio, se trasladó a Nashville, Tennessee, con la intención de establecerse en la industria musical. En un principio, trabajó como compositor, creando éxitos para otros artistas, lo que fue clave para ganar reconocimiento en la escena local.

En 2006, lanzó su álbum debut, The Dollar, bajo el sello BNA Records. La canción principal del disco, también titulada “The Dollar,” alcanzó el puesto 14 en la lista Hot Country Songs de Billboard, marcando el comienzo de su carrera como intérprete.

Sin embargo, el verdadero reconocimiento llegó con su segundo álbum, That Lonesome Song (2008), que incluyó el éxito “In Color.” Esta canción no solo alcanzó el número 9 en las listas de música country, sino que también le valió el prestigioso premio Song of the Year de la Academia de Música Country (ACM) y una nominación al Grammy.

En total, Johnson ha recibido 10 nominaciones al Grammy, además de premios y reconocimientos de organizaciones como la CMA (Country Music Association) y la ACM.