La elección de Rubio como Secretario de Estado sacude a América Latina, acostumbrada al olvido norteamericano

FOTO DE ARCHIVO: Donald Trump saluda al senador Marco Rubio, republicano de Florida, durante un acto de campaña en el J.S. Dorton Arena, el 4 de noviembre de 2024, en Raleigh, Carolina del Norte (AP)

Criado en Miami entre exiliados cubanos que huyeron de la revolución de Fidel Castro, el senador Marco Rubio desarrolló un profundo odio hacia el comunismo. Ahora, como principal diplomático de Estados Unidos elegido por el presidente electo Donald Trump, está dispuesto a aportar esa misma munición ideológica a la remodelación de la política estadounidense en América Latina.

Como primer secretario de Estado latino, se espera que Rubio dedique una atención considerable a lo que durante mucho tiempo se ha denominado despectivamente el patio trasero de Washington.

El principal republicano en el Comité Selecto de Inteligencia del Senado y miembro durante muchos años del Comité de Relaciones Exteriores, ha aprovechado sus conocimientos y sus inigualables relaciones personales para impulsar la política estadounidense en la región durante años.

Durante décadas, desde el final de la Guerra Fría, América Latina ha desaparecido de la agenda de la política exterior estadounidense, a pesar de que adversarios de Estados Unidos como Rusia, Irán y, especialmente, China, han hecho profundas incursiones. De ser confirmado, es probable que el republicano de Florida ponga fin a este olvido.

Pero la reputación de Rubio como un halcón de la seguridad nacional, su apoyo al plan de Trump para la deportación masiva de inmigrantes y su habilidad para la retórica polarizadora es probable que aleje incluso a algunos aliados de Estados Unidos en la región que no están dispuestos a alinearse con la política exterior de “América primero” del presidente entrante.

“Normalmente, la política hacia América Latina se deja en manos de oficiales subalternos”, dijo Christopher Sabatini, investigador de Chatham House en Londres. “Pero los reflejos de Rubio están firmemente centrados en la región. Estará prestando atención, y los gobiernos van a tener que ser más cooperativos en su relación más amplia con EE.UU. si quieren acercarse”.

Rubio, a través de una portavoz del Senado, declinó hacer comentarios sobre sus objetivos en política exterior.

FOTO DE ARCHIVO: El senador Marco Rubio baja de su autobús en una parada de campaña en Largo, Florida, el 12 de marzo de 2016 (Reuters)

Pero sus puntos de vista sobre América Latina son bien conocidos y contrastan fuertemente con la preferencia de la administración Biden por la diplomacia multilateral y el diálogo con los críticos de Estados Unidos.

Siguiendo el ejemplo de su jefe, es probable que Rubio se centre en México, en el comercio, el narcotráfico y la migración. Rubio, que en su día fue promotor de reformas bipartidistas que permitieran a los inmigrantes indocumentados acceder a la ciudadanía, se transformó durante la primera administración de Trump en un leal partidario de sus llamamientos a aumentar la seguridad fronteriza y la deportación masiva.

Rubio ha dicho poco sobre la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, que asumió el cargo el mes pasado. Pero fue un feroz crítico de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien en 2022 se saltó desafiantemente la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos en Los Ángeles para asistir a una reunión de líderes izquierdistas en Cuba.

Rubio acusó a López Obrador de capitular ante los cárteles de la droga y de hacer “apología de la tiranía” en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente mexicano respondió llamando a Rubio “racista”.

A pesar del desaire, el presidente mexicano fue recibido por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca tres semanas después como “amigo” y “socio”.

“Eso no ocurrirá con Rubio”, dijo Sabatini. “Él vigila de cerca quién sigue sus preferencias políticas”.

Rubio, de 53 años, ha tenido durante mucho tiempo el oído de Trump en América Latina, y no ha dudado en utilizar ese acceso para promover su agenda de línea dura. Ha sido uno de los críticos más abiertos de las relaciones económicas, políticas y militares de Rusia y China en la región, y se espera que castigue a los países que se acercan a los rivales geopolíticos de Estados Unidos o a los que no apoyan a Israel.

Cuando Trump canceló la que habría sido su primera visita presidencial a América Latina en 2018, Rubio estuvo allí para llenar el vacío, sentándose en reuniones y sesiones fotográficas en la Cumbre de las Américas en Perú con líderes regionales de Argentina, Haití y otros lugares.

“No hay nadie en el Senado de Estados Unidos que se acerque a tener su afinidad y profundidad de conocimiento sobre América Latina”, dijo Carlos Trujillo, amigo cercano de Rubio y ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. “No sólo tiene relaciones personales con docenas de funcionarios, algunos de ellos desde hace décadas, sino que ha investigado a casi todos los embajadores estadounidenses desplegados en la región. Es una ventaja significativa”.

Entre los ansiosos por trabajar con Rubio está el presidente argentino Javier Milei, cuyo estilo combativo, ataques a las instituciones y transformación de personalidad televisiva a líder de extrema derecha han suscitado comparaciones con Trump.

El senador republicano Marco Rubio lee unas notas en una audiencia del Comité de Inteligencia del Senado en el Capitolio en Washington, el 18 de septiembre de 2024 (Reuters)

Otro aliado es el salvadoreño Nayib Bukele, cuya ofensiva contra la violencia de las bandas, que en su día llevó a millones de emigrantes salvadoreños a Estados Unidos, ha suscitado los elogios de Rubio.

Rubio no ha dudado en utilizar su poder para intimidar a líderes izquierdistas que considera perjudiciales para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Incluso moderados elegidos democráticamente han sido blanco de sus ataques. A principios de este año, arremetió contra el presidente chileno Gabriel Boric , crítico con las acciones de Israel en Gaza, por supuestamente dar refugio a financiadores de Hezbollah, calificándolo de “una de las principales voces antiisraelíes de América Latina”.

En 2023, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro, antiguo miembro del grupo guerrillero M-19, como una elección “peligrosa” para dirigir un país que ha sido durante mucho tiempo socio de Estados Unidos en la guerra contra las drogas.

Pero es en Venezuela donde Rubio ha dejado su mayor huella.

A las pocas semanas de que Trump asumiera el cargo en enero de 2017, Rubio llevó a la Casa Blanca a la esposa del prominente disidente venezolano Leopoldo López. La visita al Despacho Oval, marcada por una foto de un sonriente Trump y Rubio flanqueando a la esposa del entonces encarcelado activista, situó inmediatamente a Venezuela en lo más alto de la agenda de política exterior de Estados Unidos, en una ruptura con los esfuerzos de anteriores administraciones estadounidenses por mantenerse al margen de los problemas del país.

Durante los dos años siguientes, Trump aplicó sanciones petroleras aplastantes a Venezuela, acusó a numerosos funcionarios de corrupción y empezó a hablar de una “opción militar” para destituir al presidente Nicolás Maduro. En 2019, en el apogeo de la influencia de Rubio, Estados Unidos reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como líder legítimo del país.

Pero la postura combativa -popular entre los exiliados en el sur de Florida- acabó pasando factura a Trump, que más tarde reconoció que había sobreestimado a la oposición. Al fortalecer la mano de Maduro, también allanó el camino para profundizar los intereses rusos, chinos e iraníes en el país, todo mientras agravaba una crisis humanitaria que llevó a millones a desarraigarse, con muchos emigrando a Estados Unidos.

Michael Shifter, ex presidente del Diálogo Interamericano en Washington, cree que Trump puede mostrarse más indulgente con Maduro esta vez, incluso con Rubio al frente del Departamento de Estado, y continuar el camino de compromiso y alivio de sanciones seguido por la administración Biden.

“Trump puede empezar a tratar a Maduro como suele tratar a otros hombres fuertes en todo el mundo, y atender un poco menos a la comunidad cubano-estadounidense exiliada en Florida”, dijo Shifter.

Trujillo dijo que la reputación de Rubio por su franqueza le servirá para negociar con los amigos y enemigos de Estados Unidos por igual, incluso si tiene que moderar su retórica a veces acalorada. “Ahora va a desempeñar un papel diferente, pero es un negociador excepcional y no me cabe duda de que estará a la altura de las circunstancias”, dijo Trujillo.

Con la selección de Trump de otro crítico vocal de Maduro, el representante Michael Waltz de Florida, como su asesor de seguridad nacional, Trujillo dijo que el líder venezolano y sus aliados autoritarios en Cuba y Nicaragua deberían estar preocupados.

“Hay una oportunidad para negociar, pero tendrá que ser de buena fe”, dijo Trujillo. “Si no lo hacen, habrá consecuencias”.

(C) The Associated Press.-