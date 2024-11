Día de los Veteranos 2024: Ofertas y descuentos en restaurantes para militares en Estados Unidos

Al cierre de la Primera Guerra Mundial se instauró el Día de los Veteranos para recordar a quienes sirvieron en las fuerzas armadas. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Cada año, el 11 de noviembre, Estados Unidos celebra el Día de los Veteranos, una fecha dedicada a honrar a quienes han servido en las Fuerzas Armadas del país. Esta festividad tiene sus raíces en el final de la Primera Guerra Mundial, cuando en 1918 se firmó el armisticio entre las fuerzas aliadas y Alemania, poniendo fin al conflicto. Desde entonces, se transformó en una jornada de reconocimiento y agradecimiento por el sacrificio y el servicio de millones de hombres y mujeres.

Este día no solo se conmemora con desfiles y ceremonias patrióticas en todo el país, sino que también muchas empresas y comercios extienden su gratitud a los veteranos y al personal militar activo ofreciendo descuentos y promociones especiales. Estas iniciativas han ganado popularidad en los últimos años, y hoy en día, una amplia gama de negocios participa en este gesto de agradecimiento que refuerza el valor que la sociedad estadounidense le otorga a sus veteranos. Cuando la fecha cae en sábado, el feriado laboral se celebra el viernes, y si cae un domingo, se pasa al lunes siguiente.

Las búsquedas en Google en Estados Unidos relacionadas con el “Día de los Veteranos” muestran un notable aumento de interés. Los términos “A Proclamation on Veterans Day 2024″ generaron actividad reciente desde la Casa Blanca hace 15 horas, mientras que consultas sobre “how to maximize your free Veterans Day food deals” aumentaron. Además, la búsqueda “where to find free, discounted meals and other deals on Veterans Day 2024″ se mantiene en auge, en las últimas horas.

Ofertas de Restaurantes para Veteranos y Militares Activos

Applebee’s : Ofrece un plato fuerte gratuito de un menú exclusivo, incluyendo opciones como Top Sirloin de 6 oz, Classic Bacon Cheeseburger, Chicken Tenders Platter, y Double Crunch Shrimp. Además, incluye una tarjeta de descuento de 5 dólares para usar en su próxima visita.

BJ’s Restaurant & Brewhouse : Regala un postre Chocolate Chunk Pizookie sin compra mínima. También entregará un cupón para un aperitivo gratuito en una visita futura entre el 12 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024.

Bob Evans : Los veteranos y personal militar activo pueden escoger una comida gratuita de un menú especial de siete platillos tradicionales.

Bubba’s 33 (Fayetteville, NC) : Ofrece un almuerzo gratis, con opciones como Classic Cheeseburger, Bacon Chicken Mac-n-Cheese y cualquier pizza de 12 pulgadas, disponible entre las 11:00 y las 16:00 horas locales.

Carolina Ale House : Proporciona una media costilla de cerdo con coleslaw y papas fritas gratis en sus ubicaciones de Carolina del Norte, Florida y Tennessee.

Carrabba’s Italian Grill : Del 8 al 10 de noviembre, veteranos y militares activos pueden llevarse un segundo plato gratis para consumir en casa al comprar uno en el restaurante. El 11 de noviembre, reciben un aperitivo o postre gratis junto con una bebida no alcohólica.

Chili’s Grill & Bar : Ofrece un menú especial gratuito para veteranos y militares en sus restaurantes.

City Barbeque : Los veteranos reciben una comida gratuita que incluye un sándwich, un acompañante y una bebida.

Denny’s : Sirve un Grand Slam Breakfast gratuito a partir de las 5:00 horas locales hasta el mediodía en ubicaciones participantes.

Golden Corral : Realiza su Noche de Apreciación Militar, ofreciendo una cena gratuita para el personal militar de EE.UU. desde las 16:00 horas hasta el cierre.

Hickory Tavern : Los veteranos y militares activos pueden disfrutar de una comida gratis con la compra de otra de igual o menor valor.

IHOP : Ofrece el Red, White & Blueberry Pancake Combo de forma gratuita de 7:00 a 19:00 horas locales, en ubicaciones participantes.

Krispy Kreme : Entrega un café pequeño gratuito y un doughnut a elección sin compra necesaria.

Menchie’s : Los primeros 170 gramos de yogur congelado son gratis para veteranos y militares activos.

Metro Diner : Ofrece un descuento del 50% el 11 de noviembre, y un 10% de descuento durante todo el año.

MOD Pizza : Regala una galleta Mega Cookie gratis al comprar una pizza o ensalada MOD-size.

Perry’s Steakhouse : Entrega un Dinner-cut Pork Chop gratis a los veteranos que asistan con un acompañante que compre un plato principal. Si cenan solos o con otros veteranos, el costo es mitad de precio.

Red Lobster : Ofrece una comida de Shrimp & Chips, con Walt’s Favorite Shrimp, papas fritas y coleslaw, de forma gratuita.

Red Robin : Proporciona una Red’s Big Tavern Burger y un acompañante ilimitado de forma gratuita.

Sheetz : Da medio sub de pavo y una bebida de fuente, además de un lavado de auto gratuito en las ubicaciones con este servicio.

Wendy’s: Los veteranos pueden disfrutar de un combo de desayuno gratuito durante las horas de la mañana.

Muchas iniciativas gastronómicas expresan aprecio a los veteranos y militares activos a través de menús exclusivos y cortesías especiales. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Ofertas en Supermercados y Tiendas para Veteranos y Militares Activos

Food Lion : Ofrece un 10% de descuento en compras en sus tiendas al presentar la tarjeta MVP y una identificación militar. La promoción excluye farmacia, alcohol, tabaco, tarjetas de regalo, lotería, y otros servicios.

Harris Teeter : Descuento del 11% en la compra total al presentar una tarjeta VIC y una identificación militar. Este descuento aplica después de otros cupones y descuentos, y no es válido en farmacia, alcohol, combustible, tabaco, tarjetas de regalo, y otros productos restringidos.

Lowes Foods : Proporciona un 11% de descuento en la compra total en sus tiendas.

Publix : Ofrece un 10% de descuento a veteranos y militares activos en sus compras.

Target : Los veteranos y personal militar reciben un 10% de descuento en dos compras separadas al activar la oferta en Target Circle antes del 11 de noviembre.

Walgreens: Proporciona un 20% de descuento en productos a precio regular en tienda para veteranos, militares y sus familias entre el 8 y el 11 de noviembre, con membresía de myWalgreens y prueba de servicio. El descuento no aplica a productos restringidos como alcohol, tabaco, productos lácteos, entre otros.

Ofertas y servicios brindados gratuitamente a militares y veteranos en el marco de la Semana de Apreciación Militar. (REUTERS/Brendan McDermid)

Otros Descuentos y Beneficios Especiales

Dollar Tree : Descuento del 10% en compras de $10 o más en tiendas participantes.

Great Clips : Ofrece cortes de cabello gratuitos para veteranos y militares activos el 11 de noviembre. Los clientes no militares que se corten el cabello ese día recibirán una tarjeta para regalar un corte gratuito a un militar o veterano.

Lowe’s : Ofrece un 10% de descuento en la mayoría de productos a precio regular para familias militares en tiendas participantes durante todo el año.

North Carolina Zoo: Entrada gratuita para militares, veteranos y sus familias durante la Semana de Apreciación Militar del 9 al 15 de noviembre. Incluye hasta tres acompañantes adicionales. La oferta solo está disponible para entradas compradas en el lugar.

Además de ser un apoyo financiero en productos básicos, comidas y servicios, estas promociones reflejan el respeto y la gratitud de la sociedad estadounidense hacia quienes han defendido su nación.