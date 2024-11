FBI investigará la muerte de un hombre afroamericano hallado muerto en una casa abandonada en Alabama

La intervención del FBI es un rayo de esperanza para esclarecer el oscuro destino de Richardson. La verdad aún aguarda su revelación (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

La misteriosa muerte de Dennoriss Richardson, un hombre negro de 39 años encontrado ahorcado en una casa abandonada en el condado de Colbert, Alabama, ha provocado una serie de reacciones en la comunidad, que ahora exige respuestas. Tras el hallazgo del cuerpo en septiembre, la Oficina del Sheriff de Colbert solicitó la intervención del FBI en el caso. Según NBC News, un portavoz del FBI explicó que la agencia “revisa las denuncias de conducta criminal para determinar su validez y realiza investigaciones adicionales si hay evidencia de una posible violación de la ley federal”.

La esposa de Richardson, Leigh Ann Richardson, ha cuestionado la declaración oficial de suicidio emitida por el Departamento Forense. Leigh Ann asegura que su esposo no tenía motivos para quitarse la vida y sostiene que su muerte pudo haber sido orquestada para aparentar un suicidio. “Esto fue hecho para parecer un suicidio. No es un suicidio”, afirmó en declaraciones a AL.com, añadiendo que Richardson no tenía conexión alguna con la casa abandonada donde se encontró su cuerpo y que no dejó ninguna nota. Además, subrayó que Richardson no estaba deprimido y sugiere que su muerte podría estar relacionada con una demanda que él mismo interpuso contra la policía local por presuntos abusos sufridos durante una detención previa.

La comunidad de Colbert también ha expresado su desconfianza hacia la versión oficial y ha demandado una investigación profunda. Tori Bailey, presidenta de la filial local de la NAACP, señaló a NBC News que el caso reavivó las tensiones históricas en la región, marcada por el pasado de linchamientos raciales. “Aunque pueda no haber pruebas de estas acusaciones, tiene sentido que la comunidad quiera una investigación más exhaustiva”, sostuvo Bailey. El escepticismo se ve acentuado por la desconfianza acumulada hacia la policía local debido a incidentes de brutalidad y abuso de poder denunciados en el pasado.

Uno de estos incidentes involucra a Marvin Long, un residente del condado, quien presentó una demanda el año pasado alegando brutalidad policial. Según reportes, Long fue arrastrado por policías desde las escaleras de su porche y atacado por un perro policía a pesar de que no estaba armado, un incidente que fue registrado en cámaras corporales. Este caso es uno de varios que el abogado de derechos civiles Roderick Van Daniel ha señalado como evidencia de un patrón de abusos policiales en la región, como lo ha documentado NBC News.

En esta foto sin fecha, proporcionada por Leigh Richardson, aparece Dennoriss Richardson con tres de sus cinco hijos. (Leigh Richardson vía AP)

La intervención del FBI y la postura del sheriff local

El sheriff Eric Balentine solicitó la participación del FBI con el fin de apaciguar las tensiones y, según sus palabras a AL.com, para garantizar que “la transparencia es siempre una buena manera de reparar algunas cercas con la comunidad”. Balentine ha declarado que su departamento agotó todos los recursos en la investigación y asegura que su intención es colaborar plenamente. Sin embargo, para muchos residentes, incluyendo a Marvin Long, el miedo y la desconfianza persisten. “A día de hoy odio ver un coche de policía”, expresó Long a NBC News, reflejando el profundo impacto que estos incidentes han tenido en la comunidad.

La búsqueda de justicia por parte de la familia de Richardson

En el funeral de Richardson, el abogado Van Daniel hizo un llamado a la transparencia y la rendición de cuentas, recordando que el hombre había sido un defensor de estos valores y que en vida se había enfrentado a la mala conducta policial. La familia, al igual que sus abogados, espera que la intervención del FBI y la exposición mediática permitan esclarecer las circunstancias de su muerte.

El historial de Richardson con las autoridades incluye varias confrontaciones y acusaciones, aunque la mayoría no resultaron en condenas. Entre las acusaciones se encuentra un cargo de tráfico de metanfetaminas a principios de este año, por el cual Richardson estaba en libertad bajo fianza en el momento de su muerte, según registros judiciales revisados por NBC News.

Alegaciones de acoso y la posición de las autoridades locales

Desde que presentó la demanda contra el departamento de policía local, Leigh Ann Richardson afirma que su esposo fue detenido en varias ocasiones, lo que la familia considera un indicio de acoso. Este señalamiento ha incrementado la preocupación en la comunidad, que teme que la muerte de Richardson pueda estar conectada con el conflicto legal que mantenía con las autoridades.

El alcalde de Sheffield, Steve Stanley, donde Richardson residía, expresó a NBC News su apoyo a la rendición de cuentas por parte de los oficiales si se demuestra mala conducta, aunque reafirmó su confianza en el cuerpo policial. No obstante, este respaldo no ha sido suficiente para calmar las preocupaciones de una comunidad que ahora se encuentra en estado de alerta y exige justicia.

Un llamado a la transparencia y a la justicia

El caso de Dennoriss Richardson se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la transparencia en una región con profundas heridas históricas. La comunidad de Colbert, afectada por el temor y el dolor de la pérdida, espera que la intervención del FBI permita dar respuesta a las dudas que rodean esta trágica muerte. La familia de Richardson, mientras tanto, continúa buscando justicia y respuestas que esclarezcan las circunstancias que llevaron a su inesperado fallecimiento.