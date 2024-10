Timothée Chalamet sorprendió a sus fans en un concurso de imitadores en Nueva York

Timothée Chalamet sorprende con una aparición en un concurso de dobles en el Bajo Manhattan. (Tiktok @timhalcha)

El actor Timothée Chalamet realizó una aparición inesperada en un concurso de dobles celebrado el domingo en el Bajo Manhattan. Este evento, que atrajo a cientos de espectadores, culminó con la intervención de la policía debido a su carácter no autorizado, resultando en la dispersión de la multitud y al menos un arresto. La organización del evento fue liderada por el popular creador de contenido de YouTube, Anthony Po, quien había promovido el concurso a través de volantes y redes sociales.

La competencia tuvo lugar en el Parque Washington Square, donde los participantes desfilaron por una alfombra roja, imitando el estilo y la apariencia del actor. Muchos de los imitadores se vistieron como personajes de Chalamet en películas como “Wonka” y “Dune”. Sin embargo, la atmósfera festiva se tornó caótica cuando la policía emitió una orden de dispersión. Según un portavoz del Departamento de Policía de Nueva York, la organización fue multada con 500 dólares por realizar un concurso de disfraces no permitido.

En medio del evento, la policía intervino y, aunque no se dieron detalles sobre las razones específicas del arresto de un concursante, se confirmó que los cargos estaban siendo evaluados. De acuerdo con The Associated Press, la productora Paige Nguyen, quien colaboró con Anthony Po, comentó sobre el giro inesperado del evento, mencionando que lo que comenzó como una broma había escalado a una situación complicada.

Evento de imitadores termina en caos por intervención policial y al menos un arresto. (@ITWEETABTTV VIA X/via REUTERS)

El concurso había generado gran interés en redes sociales, resultando en miles de confirmaciones para la invitación en línea. De acuerdo con Dayton Daily News, organizado con la promesa de un premio de 50 dólares para el ganador, el evento atrajo a un número significativo de asistentes, lo que contribuyó a su éxito inicial. Tras la intervención policial, los organizadores decidieron trasladar la competencia a un parque infantil cercano, donde los participantes continuaron compitiendo por la aprobación del público en un escenario improvisado.

Los jueces realizaron una serie de preguntas a los finalistas, incluyendo su dominio del francés, sus planes para mejorar el mundo y sus intenciones románticas hacia Kylie Jenner, quien ha sido vinculada sentimentalmente con Chalamet. Según The Associated Press, este formato de preguntas fue parte de la diversión y el humor del concurso, que buscaba destacar las características que hacen que un “Chalamet” sea convincente.

En la competencia, Lauren Klas, una asistente de 27 años, describió lo que se requiere para ser un buen doble del actor, enfocándose en la estructura facial. Ella afirmó que todo está en la nariz y en su estructura ósea, señalando la importancia de la similitud física en este tipo de concursos. De acuerdo con The Associated Press, el evento finalizó con la elección de Miles Mitchell, un residente de Staten Island de 21 años, como el ganador. Mitchell se presentó vestido de Willy Wonka y arrojó dulces al público desde un maletín, lo que añadió un elemento de interacción con la audiencia.

Participantes disfrazados por personajes icónicos de "Wonka" y "Dune" en Washington Square. (TIKTOK @timhalchal)

Después de recibir un cheque de tamaño gigante, escrito a nombre de “Best Tim”, Mitchell expresó su sorpresa y emoción por el reconocimiento. Según The Associated Press, él comentó que estaba emocionado y también abrumado. “Había tantos que se parecían mucho. Fue realmente una apuesta arriesgada.” Este comentario refleja el ambiente de camaradería y competitividad que predominó durante el evento, a pesar de los inconvenientes causados por la intervención policial.

El evento también destacó el fenómeno de la cultura pop en torno a figuras como Chalamet, cuya popularidad ha crecido en los últimos años gracias a sus papeles en películas de alto perfil. De acuerdo con The Associated Press, la interacción entre fanáticos y el propio actor, quien hizo acto de presencia en un contexto tan inusual, subraya la relación única que los ídolos contemporáneos mantienen con su público.

En términos de participación, el evento logró reunir a un grupo diverso de asistentes, algunos de los cuales se desplazaron grandes distancias para participar en el concurso. Según Dayton Daily News, este interés refleja un fenómeno creciente en la cultura popular donde las competencias de imitadores y eventos similares han ganado popularidad, alimentados en parte por las redes sociales y la conexión directa que los fanáticos pueden tener con sus celebridades favoritas.

Concurso de Chalamet viraliza en redes, trasladan evento a parque infantil tras dispersión policial. (TikTok @timhalchal)

El concurso de dobles de Timothée Chalamet se convierte así en un ejemplo de cómo la cultura de la celebridad puede manifestarse de maneras inesperadas y, a veces, caóticas. La combinación de la fanfarria típica de eventos de este tipo con la intervención policial ilustra los desafíos que surgen al intentar organizar actividades públicas sin los permisos adecuados.