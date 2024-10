EEUU: hallaron el cuerpo de una mujer envuelto en una bolsa plástica en el armario de su casa

Lola Karabaeva desapareció el 12 de octubre de 2024, tras regresar de un viaje a Europa (Go Found Me)

El sábado 12 de octubre de 2024, Lola Karabaeva, una mujer de 61 años, fue vista por última vez en su residencia en el vecindario Bustleton de Filadelfia, Estados Unidos, tras regresar de un reciente viaje a Europa. Su desaparición fue reportada al día siguiente, lo que dio inicio a una intensa búsqueda por parte de la policía local. Según el informe oficial, “fue vista por última vez a las 2:30 a. m. en la cuadra 90xx de Diplomat Place”. Su ausencia desconcertó a sus vecinos, quienes recordaban haber visto su coche estacionado tras su regreso del viaje, pero no habían vuelto a tener contacto con ella.

Los días siguientes se tiñeron de incertidumbre. Los vecinos comenzaron a preocuparse cuando no lograron comunicarse con ella, sospechando que algo no estaba bien. “Ella estuvo en Europa dos semanas, quizás tres, no lo sé. Vino aquí. Solo vi su auto”, declaró Mikhail Igdalov, uno de sus vecinos, al medio local 6abc. Sin embargo, las respuestas no llegaron hasta días después, cuando la policía comenzó una búsqueda más profunda.

El 16 de octubre, cuatro días después de la desaparición de Karabaeva, la policía volvió a su casa para realizar una tercera inspección. Las dos visitas anteriores no habían revelado nada sospechoso, pero esa tercera búsqueda cambió todo. Los detectives descubrieron una mancha oscura cerca de un armario, lo que los llevó a retirar una tabla de madera que ocultaba algo más perturbador: su cuerpo envuelto en bolsas de plástico y sellado con cinta adhesiva. La víctima fue declarada muerta en el lugar.

La misma mañana en que fue descubierto el cuerpo, las autoridades arrestaron a Vladimir Lushevskiy, esposo de Karabaeva, quien fue detenido bajo cargos de abuso de un cadáver. Según los reportes de la policía, el hombre de 65 años fue encontrado en un motel en Nueva Jersey. A pesar de la gravedad del caso, hasta el momento no ha sido acusado de asesinato, aunque las autoridades no descartan presentar cargos adicionales, de acuerdo a la afirmación que realizó la Policía a PEOPLE.

El cuerpo de Karabaeva fue hallado detrás de una pared falsa en su casa, envuelto en bolsas de plástico (Departamento de Policía de Filadelfia)

El peso del pasado

El caso se tornó aún más inquietante cuando los investigadores revelaron que estaban explorando una posible conexión entre la muerte de Karabaeva y una tragedia ocurrida 20 años antes: la desaparición de su hijo, Eugene Lushevskiy, durante unas vacaciones familiares en California.

En 2004, Eugene, de 19 años, desapareció mientras realizaba una caminata en el Monte Baldy. Aunque su mochila fue encontrada cerca de la cima, sus restos no fueron descubiertos hasta seis años después. La Policía ahora investiga si una discusión relacionada con esa pérdida pudo haber sido el detonante del homicidio, según el medio local The Philadelphia Inquirer.

Además, se reportó que el día en que Karabaeva fue vista por última vez coincidía con el cumpleaños de su hijo fallecido, lo que añadió otra capa de complejidad a la investigación. El comisionado adjunto Frank Vanore, de la Policía de Filadelfia, también confirmó que los detectives consideraban esta conexión entre la pérdida de su hijo y su asesinato.

El descubrimiento del cadáver oculto detrás de una falsa pared en el armario de su hogar dejó perplejos a los agentes y vecinos, quienes aún intentaban asimilar la magnitud del horror escondido en plena vista.

Una relación rota: el distanciamiento de la pareja

El matrimonio de Karabaeva y Lushevskiy ya no era el mismo desde hace años. Vecinos de la pareja describieron su relación como tensa y distante, a menudo percibiendo signos de conflicto entre ambos. “Era muy evidente que tal vez tenían un matrimonio distanciado porque nunca salían juntos”, comentó un vecino al medio FOX 29.

Vladimir Lushevskiy, esposo de Karabaeva, fue arrestado, pero aún no enfrenta cargos de asesinato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marina Lipkovskia, otra vecina, fue más allá y expresó con tristeza la gran pérdida que significaba la muerte de Karabaeva para la comunidad: “Era un ángel, un verdadero ángel”, afirmó al medio FOX 29.

“Todavía no puedo creer que haya sucedido”, expresó Everett Bell, un residente que vivía frente a la casa de la víctima, en una entrevista con el medio antes citado. La sorpresa y el dolor se extendieron rápidamente entre los residentes, quienes nunca habían presenciado un crimen de tal magnitud en su vecindario.

La relación de Vladimir Lushevskiy con los vecinos también se destacó en los testimonios. Algunos lo describían como alguien “reservado” y “un poco loco”, lo que aumentaba la sensación de inquietud. “Nunca he oído gritos ni nada extraño en la casa, pero saber que esto estaba ocurriendo aquí es muy perturbador”, dijo otro residente. La noticia del asesinato no solo impactó emocionalmente a la comunidad, sino que también quebrantó la sensación de seguridad que reinaba en la zona, dejando a los vecinos en estado de shock ante la gravedad de lo ocurrido.