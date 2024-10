Descubrieron a estafadores en Nueva York gracias a una cámara: chocaron para poder cobrar el seguro

La parte delantera del coche de Natasha después del accidente. (@ashpianatasha4/TikTok)

Un video de TikTok ha capturado una sorprendente estafa en Belt Parkway, Queens, Nueva York, Estados Unidos, donde presuntos timadores intentaron forzar un choque con el vehículo conducido por Ashpia Natasha. Según un video compartido en la red social TikTok, un Honda Accord plateado se interpuso delante del automóvil de Natasha desde el carril central, antes de frenar con brusquedad.

Natasha reaccionó rápidamente para evitar la colisión, pero el conductor del Honda subió las luces de emergencia, aceleró y finalmente chocó contra su parachoques delantero. “Acabo de sufrir un accidente, no sé qué está pasando”, aseguró Natasha, según declaraciones recogidas por el medio New York Post.

El extraño comportamiento de los ocupantes del Honda no tardó en levantar sospechas. Tras el choque, cuatro ocupantes salieron simulando lesiones mientras inspeccionaban los daños, afirmó Natasha al medio. Posteriormente, comentó que un Kia rojo, que los seguía de cerca, reconoció al supuesto conductor masculino del Honda, mientras los pasajeros restantes actuaban rápidamente para intercambiar información del seguro. Natasha dijo sobre esta interacción: “Fueron muy rápidos en cambiar mi licencia y mi seguro, registro y todo, así que no pensé nada al respecto”, una declaración obtenida por el medio.

Natasha mencionó al Post que, tan pronto como los pasajeros vieron que tenían una cámara de tablero instalada, su comportamiento cambió drásticamente. “Salieron del auto con sus teléfonos listos para registrar los daños en ambos autos. Rápidamente, me pidieron el seguro y se fueron rápidamente después del intercambio”, relató Natasha al medio. Tras el incidente, pidió a los pasajeros que esperaran hasta que llegara su marido, pero ellos se apresuraron a irse argumentando que tenían que recoger a su hijo.

Un Honda plateado fue captado por una cámara de tablero mientras le cortaba el paso a Ashpia Natasha antes de dar marcha atrás y chocar contra la parte delantera de su automóvil en Belt Parkway en Queens el 16 de octubre de 2024. (@ashpianatasha4/TikTok)

La policía de Nueva York no intervino, ya que según le explicaron a Natasha, no se presentan en accidentes donde no hay heridos y si ambas partes intercambian información voluntariamente. “Definitivamente, parecía que esto había sido planeado desde hacía tiempo. Esta no era su primera vez”, aseguró Natasha al medio.

La Junta de Prevención del Robo de Vehículos Motorizados y Fraude de Seguros del Estado de Nueva York reportó más de 24 mil incidentes de supuestas estafas de seguros de vehículos motorizados en 2020, reflejando un incremento del 23 % en comparación con 2019, lo que sugiere que este tipo de estafas está en aumento.

Además, Natasha expresó que no se dio cuenta de la gravedad de la situación hasta que revisó el video mientras conducía sola. “Todo sucedió tan rápido”, afirmó, refiriéndose a la rapidez con la que los pasajeros del Honda actuaron para terminar el accidente. Este tipo de incidentes refleja una práctica meticulosa y planificada de fraude al seguro, donde los perpetradores intentan forzar una colisión para realizar reclamaciones fraudulentas.

Los tres pasajeros actúan con incredulidad después de que su automóvil aparentemente chocó contra otro automóvil como parte de un intento de fraude de seguros. (@ashpianatasha4/TikTok)

Cuando apareció una grúa para revisar su coche, los pasajeros del Honda regresaron rápidamente a su vehículo y desaparecieron del lugar. Natasha expresó a los medios que siempre queda la duda de si fue elegida por su auto o porque parecía estar sola. Este evento pone de relieve no solo el ingenio de los estafadores, sino también las limitaciones actuales en la respuesta de las autoridades ante este tipo de delitos.

El número cada vez mayor de incidentes de fraude de seguros de automóviles es una preocupación constante para la seguridad vial y económica de la ciudad.