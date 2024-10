El colapso de puente en Mississippi dejó tres muertos y cuatro heridos de gravedad

Un puente en demolición colapsó en el condado Simpson, Mississippi dejando tres trabajadores muertos y cuatro heridos. (WLBT/AP)

Una tragedia sacudió a Simpson County, en el estado de Mississippi, cuando un puente en proceso de demolición colapsó, provocando la muerte de tres personas y dejando a otras cuatro gravemente heridas. El suceso tuvo lugar en la Ruta Estatal 149, sobre el río Strong, a unos 64 kilómetros al sur de Jackson, donde se llevaban a cabo trabajos de demolición como parte de un proyecto de reemplazo de la estructura.

El Departamento de Transporte de Mississippi confirmó en un comunicado de prensa citado por la agencia de noticias The Associated Press, que el puente había estado cerrado al tráfico desde el 18 de septiembre, en preparación para su demolición.

Sin embargo, por razones que aún se investigan, la estructura colapsó repentinamente mientras un equipo de trabajadores operaba maquinaria pesada para desmantelarlo. Según las autoridades, el puente se desplomó desde una altura de casi 12 metros, lo que ocasionó el trágico accidente.

Las víctimas

Terry Tutor, el forense del condado de Simpson, informó que en el lugar trabajaban siete hombres en el momento del incidente. Tres de ellos perdieron la vida, mientras que los otros cuatro resultaron gravemente heridos.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, expresó su pesar por la tragedia a través de las redes sociales, agradeciendo el esfuerzo de los socorristas que acudieron al lugar. (AP/Rogelio V. Solis)

Los servicios de emergencia lograron recuperar los cuerpos de dos de las víctimas al anochecer, y continuaban trabajando para recuperar el tercer cuerpo. “Por favor, mantennos en sus oraciones”, expresó Tutor al diario The New York Times.

Las identidades de las víctimas no han sido reveladas, y hasta el momento no está claro para qué empresa trabajaban los hombres involucrados en el accidente. El sheriff del condado de Simpson, Paul Mullins, confirmó a WLBT, una emisora afiliada a NBC en Jackson, Mississippi, que los heridos se encuentran en estado crítico y están recibiendo atención médica urgente. Las autoridades locales no han emitido más declaraciones al respecto.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, utilizó las redes sociales para manifestar su pesar por la tragedia y agradecer el esfuerzo de los socorristas que acudieron al lugar del colapso. “Nuestros corazones están con las familias afectadas por este trágico accidente. Las autoridades del condado y otros recursos estatales están trabajando diligentemente en la escena”, expresó el gobernador en su mensaje citado por ABC News.

Por su parte, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, también se pronunció en redes sociales, informando que la Administración Federal de Carreteras estaba trabajando en coordinación con los funcionarios estatales para investigar las causas de este “prematuro colapso durante la demolición” del puente.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, también se pronunció indicando que la Administración Federal de Carreteras está colaborando con funcionarios estatales para investigar las causas del colapso. (REUTERS/Alan Freed)

El Departamento de Transporte de Mississippi aseguró por su parte que proporcionará más información conforme avance la investigación. Hasta ahora, se sabe que uno de los inspectores del departamento se encontraba en el sitio cuando ocurrió el colapso, pero afortunadamente salió ileso.

Entre tanto, la portavoz del Departamento de Transporte, Anna Ehrgott, explicó que aún no están en condiciones de ofrecer más detalles sobre las circunstancias exactas que provocaron la tragedia.

Hasta el momento, no ha habido comentarios por parte de T.L. Wallace Construction, la empresa responsable del proyecto de demolición, ya que los intentos de contacto por parte de la prensa han sido infructuosos. No se ha revelado si la compañía ha iniciado su propia investigación interna o si colaborará con las autoridades en la investigación oficial.

Simpson County, una pequeña comunidad del sur de Mississippi con una población de aproximadamente 26,000 habitantes, está conmocionada por la tragedia.