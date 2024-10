Una estrella de música country interrumpió su show para acompañar a la esposa a dar a luz en el bus de la gira

Un músico tuvo que dejar su show para ayudar a su esposa en el parto y luego volvió a tocar (@brantleygilbert)

La vida no siempre sigue los guiones previstos, y en ocasiones los momentos más íntimos irrumpen en el centro del espectáculo. Brantley Gilbert, músico conocido en Estados Unidos por su estilo de rock country y su energía sobre el escenario, experimentó uno de esos instantes el pasado fin de semana, en Tupelo, Mississippi, durante su gira Off The Rails.

En plena actuación, el cantante recibió la inesperada noticia de que su tercer hijo estaba por nacer, no en un hospital, sino en el autobús de la gira aparcado en el estacionamiento del recinto. Apenas había tocado un par de canciones.

La multitud lo vio salir corriendo del escenario, dejando atrás las luces y los amplificadores. En el pequeño espacio del autobús, su esposa, Amber, asistida por una partera, trajo al mundo a su hijo. Unos minutos después, con los nervios aún visibles y el temblor en las manos, Brantley volvió al escenario para anunciar el acontecimiento: “¡Tenemos un bebé Mississippi!”.

Tras el nacimiento, Gilbert regresa al escenario y anuncia emocionado: "¡Tenemos un bebé Mississippi!" (Captura de video)

Las palabras estallaron en el aire. Esto provocó una ola de emoción entre sus seguidores, quienes, a lo largo de dos décadas, lo acompañaron en cada paso de su carrera. Pero esta vez, lo habían acompañado incluso en una cuestión personal.

Gilbert no necesitaba volver al escenario. La multitud habría entendido si decidía quedarse junto a su familia en ese momento irrepetible. Sin embargo, para el artista, había algo especial en compartir esa alegría con quienes siempre lo han apoyado.

“Tengo que decirles que sé que parece una locura volver a salir, y muchas de ustedes, mamás, probablemente estén aquí pensando: ‘¿Qué diablos le pasa a este tipo?’”, dijo el artista al volver al salir al escenario según el medio estadounidense Whiskey Riff.

Un músico interrumpe su concierto en Tupelo, Mississippi, para asistir el nacimiento de su hijo en el autobús de la gira (REUTERS/Charles Pulliam)

“Pero durante 20 años esta ha sido la única vida que he conocido. Y sé que muchos de ustedes han estado viniendo a espectáculos durante 20 años y me han apoyado durante 20 años, y no puedo imaginarme estar en otro lugar”, agregó entre risas nerviosas, y en ese instante, el concierto dejó de ser solo un espectáculo para convertirse en una celebración colectiva de una nueva vida.

El nacimiento de Abram Howell Gilbert, el niño en cuestión, no fue del todo inesperado. En los días previos, la pareja ya había contemplado la posibilidad de que el bebé llegara antes de lo previsto. Por ello, mientras la banda se trasladaba de un espectáculo a otro, Amber viajaba con una partera preparada para cualquier eventualidad. Aunque todo apuntaba a que el parto ocurriría en una semana, la vida en la carretera no conoce certezas.

Su comunicado en redes sociales

El músico no esperaba que, lo que parecía ser una noche más de shows, sería un día que cambiaría su vida. “Así que anoche podría haber sido la noche más loca de mi vida. Ver a una mujer tan increíble hacer algo tan increíble es algo que nunca olvidaré”, escribió en una publicación de su Instagram.

El público celebra junto al artista, quien decide compartir el momento personal con sus seguidores (Captura de video)

Luego de recalcar la emoción con la que había vivido el momento, pasó a los agradecimiento: “Gracias a nuestra familia de carretera por reunirse alrededor de nosotros, Brittany Thornton por ayudarnos a traer a este pequeño amigo al mundo, Tupelo, Mississippi por mostrarnos amor y apoyo locos”.

Por último, mencionó a su pareja, la heroína y protagonista. “Y sobre todo... Amber Gilbert, por dejarme amarte y mostrarme EXACTAMENTE lo increíblemente fuerte que una mujer puede ser. Te quiero”, escribió.

El hecho fue tan excéntrico que ambos no podían terminar de creer como llegó Abram a sus vidas. Por eso, dedicaron otro posteo y escribieron: “Nunca olvidaremos la forma en que llegaste aquí y estamos ansiosos por ver lo que harás aquí. Abram Howell Gilbert. 10.11.24″.