Artistas colaboraron en un álbum benéfico para ayudar a las comunidades afectadas por el huracán Helene

Más de 135 pistas inéditas se incluyen en el álbum benéfico "Cardinals at the Window" para apoyar a las comunidades afectadas por el huracán Helene. (Página de BandCamp)

Un grupo diverso de músicos lanzó un álbum benéfico titulado Cardinals at the Window, que reunió 135 pistas previamente no publicadas con el objetivo de apoyar a las comunidades afectadas por el huracán Helene. El álbum incluyó contribuciones de artistas como R.E.M., Jeff Tweedy, Waxahatchee, y Fleet Foxes, entre otros. La recaudación se destinó a organizaciones que trabajaron en la recuperación de las zonas impactadas por el huracán en Carolina del Norte, de acuerdo con la página de Bandcamp.

La producción de Cardinals at the Window fue coordinada por Libby Rodenbough, David Walker, y Grayson Haver Currin, quienes son originarios de Carolina del Norte. Según Rodenbough, muchos músicos se sintieron impulsados a participar tras el desastre natural, reflejando su conexión con la región. La importancia de este proyecto radicó en su capacidad para reunir a artistas de diversas trayectorias, resaltando su compromiso social y comunitario.

El álbum, que fue lanzado el 9 de octubre de 2024, estuvo disponible para su compra en Bandcamp. La recopilación incluyó una mezcla de grabaciones nuevas y pistas en vivo que no habían sido publicadas anteriormente. La alineación de artistas incluyó no solo a R.E.M. y Jeff Tweedy, sino también a grupos como The War on Drugs, Phish, y Archers of Loaf, según Consequence Sound.

R.E.M., Jeff Tweedy, Waxahatchee y Fleet Foxes contribuyen al álbum con grabaciones nuevas y en vivo. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los fondos recaudados se destinaron a tres organizaciones específicas: Rural Organizing and Resilience, BeLoved Asheville, y la Community Foundation of Western North Carolina. Estas organizaciones se enfocaron en proporcionar asistencia a las comunidades que sufrieron pérdidas significativas debido al huracán. La recaudación tuvo como objetivo no solo ayudar a las víctimas del desastre, sino también abordar problemas más amplios relacionados con la explotación y el desarrollo de la tierra en la región, de acuerdo con Consequence Sound.

Rodenbough, quien se encontraba de gira en Massachusetts cuando impactó el huracán, expresó su deseo de que el proyecto inspirara un cambio positivo en la comunidad. Según sus declaraciones, el álbum representó una oportunidad para que los artistas y la comunidad se unieran en un esfuerzo colectivo por la recuperación. En sus palabras, fue esencial situar la manifestación de la crisis ecológica dentro de un contexto histórico más amplio que incluyó la explotación de la tierra y las comunidades.

Además del álbum, varios músicos organizaron conciertos benéficos para apoyar los esfuerzos de ayuda. Artistas como Sturgill Simpson, Luke Combs, y Eric Church anunciaron presentaciones con el fin de recaudar fondos adicionales para las comunidades afectadas. Estas iniciativas resaltaron la importancia del apoyo comunitario en tiempos de crisis.

Desde el impacto del huracán, las organizaciones beneficiadas trabajan en la recuperación de las comunidades afectadas en Carolina del Norte. (REUTERS/Eduardo Munoz/Archivo)

El huracán Helene causó daños significativos en Carolina del Norte, afectando tanto a la infraestructura como a la vida de muchas personas. Las organizaciones que se beneficiaron del álbum trabajaron en la recuperación desde que el huracán impactó la región, ofreciendo servicios esenciales y recursos a aquellos que más los necesitaban. La coordinación de estos esfuerzos fue fundamental para la recuperación a largo plazo.

La combinación de un álbum benéfico y conciertos en vivo ofreció una plataforma para que los artistas no solo se conectaran con sus fans, sino también para que contribuyeran a una causa mayor. La música demostró ser una herramienta poderosa para la concientización y la recaudación de fondos en situaciones de emergencia. Este proyecto fue un ejemplo de cómo la comunidad artística pudo unirse para hacer frente a las adversidades.

El álbum Cardinals at the Window no solo proporcionó una oportunidad para apoyar a quienes sufrieron pérdidas, sino que también destacó el papel de la música como un vehículo de cambio social. La colaboración de estos artistas pudo tener un impacto significativo en la recuperación de las comunidades afectadas, subrayando la conexión entre la cultura y la acción comunitaria en tiempos de crisis.

Lista de canciones:

01. El sueño de Harmonia (en vivo desde Nueva York) - La guerra contra las drogas

02. No puedo esperar hasta mañana (en vivo en Echo Mountain) - Angel Olsen

03. Tiempos difíciles - Sluice

04. Niño de la naturaleza - SG Goodman (con Bonnie “Prince” Billy)

05. Sonriendo - Nathaniel Rateliff y los sudores nocturnos

06. Hey Heron - Rosali

07. Vapor Ascensus - Luke Schneider

08. Montañas Blue Ridge (en vivo desde el recital de primavera) - Fleet Foxes

09. Vivimos dentro de un sueño - Acción flotante

10. Daylily (demo) - The Dead Tongues

11. ¿Hay un médico en la casa? – Lambchop

12. King of Birds (En vivo en Greensboro, 1989) – REM

13. The Way – Little Brother (con BeMyFiasco x Denaine Jones)

14. Untitled – Yasmin Williams

15. Night Divers – Setting

16. Flotsam – Magic Tuber Stringband

17. The Carolina Lady – Weirs

18. Bus Route (En vivo) – Tyler Childers

19. Wrecking Ball – Waxahatchee

20. TK REDACTED TK

21. Electric Trible – Oak City Slums

22. Corner Pocket (Small Pond Sessions) – Shirlette Ammons

23. Running (En vivo en Drop of Sun) – Helado Negro

24. Near a Thousand Tables – William Tyler

25. On the Wind – Sylvie

26. Talking To Me – John Andrew & The Yawns

27. Your Tender Loving Care – Keven Louis Lareau

28. Levon’s Bark – Spencer Cullum, Sean Thompson y Rich Ruth

29. Route 9 Falls – Geologist y DS

30. Lovers On the Turnpike – Daniel Bachman

31. Cheap Coffee (en vivo) – The Avett Brothers

32. Rainy Day – Terry Allen y The Panhandle Mystery Band

33. Children of Children (en vivo en The Ryman el 15/10/17) – Jason Isbell

34. Haunted House – Dawes y Hiss Golden Messenger

35. Time To Leave – Deer Tick

36. Fallin’ Rain – The Nude Party

37. Property (en vivo en Dynasty Typewriter) – Tim Heidecker

38. Arctic Halo – Chuck Johnson

39. Music Laughter Episode Track 78 – Laraaji

40. Minor Suite – Universal Light

41. Borrow Trouble (demo) – Feist

42. American Holly – Kevin Morby

43. How Hard It Ismaíz – Mipso

45. Azul distante – Danny Paul Grody

46. Cielo rosa – Bienes raíces

47. Hoja larga Horas extras (demostración de iPhone) – Compañero real

48. Largo, largo, largo – Sam Evian

49. Cenizas en el césped – Los intermediarios

50. Fácil y abajo – M. Duffy

51. Hambriento y croando – Indigo De Souza

52. Toma mi mano fuerte – BeMyFiasco

53. Para vibráfono y cintas – Marta Salogni

54. Nueva York – Pachyman

55. Acércate más a mí ahora – Skylar Gudasz

56. Bulldog – Lou Hazel

57. El regalo (demostración) – Blue Cactus

58. Gadarene (Tarboro) – Nathan Bowles

59. Equipaje (en vivo, 2018) – Drive-By Truckers

60. Pianos – MJ Lenderman

61. Crier (en vivo en Red Rocks el 9/5/24) – American Aquarium

62. Ciertas canciones (en vivo en 9:30 Club) – The Hold Steady

63. Dovetail (versión Get Down) – HC McEntire

64. 5am (en vivo desde Moodright’s) – Futurebirds

65. Las tierras altas del corazón – Fust

66. Marion – Joseph Allred

67. Oh, qué hermosa mañana – Libby Rodenbough

68. Belvedere – Uwade

69. How Can You Mend a Broken Heart – Iron & Wine

70. New Lost Ages (Una sesión en Parkway, desde Asheville) – Tyler Ramsey

71. Say What You Like (En vivo en Massey Hall) – Bahamas

72. Swannanoa (Versión demo) – Water Liars

73. Bob Wills Stomp (En vivo en Nightlight 7.26.22) – Joseph Decosimo y Jake Xerxes Fussell

74. Tonky’s Rocket Ship – Lonnie Holley (con Jacknife Lee)

75. My Friend – Sophie Thatcher

76. Strep Season – Riggings

77. Ighre Massina (En vivo en Madame Lou’s) – Etran De L’Aïr

78. Hand of Death – The Mountain Goats

79. Wild Loneliness (En vivo para la corriente) – Superchunk

80. Great Holding Down – Archers of Loaf

81. Vela – Hotline TNT

82. Baby Me (Demo) – Karly Hartzman

83. Finalmente lluvia (En vivo en St. Louis) – Squirrel Flower

84. Escena callejera (En vivo en Shadowbox) – Object Hours

85. Tren de carga (De DR Byen) – Adeem The Artist

86. Más grande que el trabajo – Sy Smith

87. La casa rodante de John Frusciante – Hayden Pedigo

88. Relámpago en el agua (En vivo en el histórico Dry Creek Cafe 17/10/21) – Little Mazarn y Jonathan Horne

89. Monumentos – Carpenter / Cohen

90. Summerland – Jenks Miller y Rose Cross NC

91. Yo y yo – Christopher Paul Stelling

92. Shine a Light (Piano solo) – Matthew E. White

93. MEQZ – James Elkington

94. Super 8 – Rich Ruth

95. Solo uno (Zo! & Tall Black Guy Remix) – Darien Brockington

96. Uno más – Sylvan Esso

97. Piezas de plata – Sonny Miles

98. UDO – pat junior

99. Potencial – Flock of Dimes

100. Starlight Motel – Fancy Gap

101. Slip Up – Carlitta Durand

102. No Good Reason – Wye Oak

103. Otra puesta de sol – Eric Slick

104. The Blues II – RIBS

105. Perdedor – Lydia Loveless

106. No me pongas en el medio – Julianna Riolino

107. Te veré mañana – Mary Lattimore

108. PB Yards – BCNC

109. Ex Winter – Wood Ear

110. Dayenu (en vivo) – Eli Winter Trio

111. Corte de energía de Honey Bird – Little Wings

112. El tiempo – Sharon Van Etten

113. Mad Man – Boulevards

114. Can’t Turn Around (Mezcla de adquisición hostil de Nicolay) – The Foreign Exchange

115. Solos juntos – Daughter of Swords

116. Hipnotizado (en vivo desde Brooklyn) – Tune-Yards

117. Al otro lado del alambre (en vivo desde Tollhaus) – Calexico

118. William Fitzwilliam (en vivo) – The Decemberists

119. Triste y familiar – Bill Orcutt

120. pequeña charla entre amigos – Ethan Baechtold

121. Harvest Moon – Watchhouse

122. Bailando y Keening (Mi cuerpo es parte de la Tierra) – Sarah Louise

123. So Much Vibe in the World (A Sweet Pond Nug) – Wet Tuna

124. JJ Fale – Sunburned Hand of the Man con Mazozma

125. A Little Spanish Delight – David Michael Moore

126. Four Divided By One – Les Savy Fav

127. Sunrise at Sunset – Seis órganos de admisión

128. Rushing Airglow – Mind Over Mirrors

129. Wicked Little Dream – Eric Bachmann

130. Sky Blue Aster (versión de cosecha propia) – Wooden Wand

131. Wipe Your Eyes and See – Edsel Axle

132. Three – House Band

133. Chameleon Paint (en vivo en Lincoln Hall) – Tropical Fuck Storm

134. Change (demo 4) – King Gizzard & The Lizard Wizard

135. Sand (en vivo en Reynolds Coliseum, 1999) – Phish