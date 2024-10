Informe forense reveló que Adriana Vieira, modelo de OnlyFans, murió ahogada en Miami

La autopsia confirmó que Adriana Vieira murió ahogada y no había presencia de drogas en su organismo al momento del incidente en Miami. (Captura de pantalla vía @adrianavieiraof/Instagram)

La modelo de OnlyFans Adriana Vieira, quien operaba bajo el alias “Lady Rich Forever”, murió ahogada a fines de septiembre mientras nadaba durante una fiesta en un yate alquilado en las aguas de Key Biscayne, según el informe de la autopsia publicado por el Departamento de Medicina Forense de Miami-Dade. La causa de la muerte fue declarada como “ahogamiento”, sin rastros de drogas en su organismo.

Vieira, de 31 años, formaba parte de un grupo que alquiló un bote el sábado 21 de septiembre. La embarcación fue anclada en un punto alejado de la costa, en una zona descrita en el informe como “en medio del mar”. Los detalles recopilados por el Departamento de Policía de Miami y otros organismos indican que los participantes en la fiesta disfrutaban de comida y bebidas alcohólicas cuando uno de los asistentes avistó medusas en el mar, advirtiendo a los presentes que salieran del agua. A pesar de las advertencias, Vieira decidió permanecer, realizando volteretas bajo la superficie antes de sumergirse de cabeza. Fue en ese momento cuando desapareció bajo el agua y no volvió a salir a la superficie.

De acuerdo con el informe, el incidente ocurrió cerca del número 200 de Rickenbacker Causeway, y el cuerpo de Vieira fue recuperado aproximadamente diez minutos después por la Guardia Costera de los EE. UU. Posteriormente, fue trasladada al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital, donde fue declarada muerta a las 8:30 p.m.

Sin presencia de drogas

El informe forense, que cita los resultados de la autopsia realizada en los días posteriores a la muerte de Vieira, confirmó que no se encontraron rastros de drogas en su sistema. La identificación de la fallecida fue posible gracias a su licencia de conducir, que llevaba consigo en el momento de su muerte. El informe forense también señaló que el clima y las condiciones del mar en el momento del incidente no presentaban circunstancias particularmente adversas, lo que deja pocas explicaciones sobre las razones exactas por las que Vieira no pudo salir a la superficie tras sumergirse.

El caso ha captado la atención tanto de los medios locales como internacionales, especialmente en Brasil, país de origen de Vieira. Su madre, Antonia de Lourdes Vieira, expresó su deseo de que se investigue la muerte de su hija. “Quiero que se sepa qué ocurrió realmente y que se traiga su cuerpo de vuelta. No sé cuánto tiempo más pasará hasta que se pueda enterrar como corresponde”, declaró en una entrevista para un medio brasileño. La familia ha solicitado la repatriación del cuerpo a São Paulo, aunque no se ha confirmado una fecha para el traslado.

Una vida marcada por la fama y la tragedia

Adriana Vieira, nacida en São Paulo, había ganado notoriedad en los últimos años gracias a su trabajo como modelo en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans, donde publicaba bajo el nombre “Lady Rich Forever”. Además de su carrera en línea, había trabajado como modelo en eventos de moda de alto perfil, como la Miami Swim Week, celebrada en julio de 2023.

El informe del médico forense menciona medusas pero no dice nada sobre ningún "rapero misterioso". (@ladyrichforever/Instagram)

Vieira se había mudado a Florida con su esposo, Roberto Tesario, y su hijo pequeño, aunque Tesario regresó a Brasil tiempo después, según información de personas cercanas a la familia. En sus redes sociales, Vieira compartía imágenes de su vida cotidiana, incluidas fotos con su hijo de seis años y momentos en eventos sociales. En una de sus últimas publicaciones en Instagram subió una selfie con el rapero Tyga y un video en compañía del también rapero Lil Baby.

El perfil de Instagram de Vieira, que aún permanece activo y cuenta con más de 500 mil seguidores, muestra un estilo de vida marcado por el lujo y los eventos sociales. Sin embargo, el día de su muerte, otra cuenta vinculada a ella, @ladyrichforever, compartió solo una imagen. La foto muestra a dos mujeres en un yate al atardecer, con una botella de champán en primer plano. Esta cuenta fue actualizada por última vez el 21 de septiembre, el día de su fallecimiento.

Confusión inicial sobre los detalles del incidente

Los informes iniciales sobre la muerte de Vieira presentaban información limitada y, en algunos casos, errónea. Algunos medios locales describieron el evento como una “fiesta elegante en un yate”, supuestamente organizada por un “rapero misterioso”, aunque no se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones. Hasta el momento, ninguna figura pública ha sido mencionada como parte de la organización del evento.

A medida que avanzan las investigaciones, las autoridades de Miami-Dade han destacado la necesidad de seguir con las indagaciones para determinar si hubo algún tipo de negligencia en la organización del evento o si las condiciones del mar influyeron en el trágico desenlace. La Policía de Miami, en colaboración con la Guardia Costera, ha reiterado que el caso sigue abierto y que se investigarán todos los detalles pertinentes.

El informe forense también señala que el alquiler del yate fue realizado por un grupo de particulares, y no se han presentado cargos contra los responsables de la embarcación o los organizadores de la fiesta. Aunque no se ha dado a conocer el nombre de los demás participantes del evento, algunos medios locales han señalado que se trataba de un pequeño grupo de amigos que compartían el alquiler del bote para un día de recreo en el mar.

El fallecimiento de Vieira ha generado conmoción entre sus seguidores y en la comunidad brasileña de Miami, donde la modelo era una figura conocida. Las circunstancias que rodean su muerte siguen siendo objeto de especulación, a la espera de que las autoridades concluyan su investigación oficial.