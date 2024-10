Arrestan en Miami a mujer por instalar un GPS en auto de la amante del esposo de su amiga

Lourdes García Mesquida, de 53 años, fue arrestada en Miami por instalar un dispositivo de rastreo GPS en el auto de la amante del esposo de una amiga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lourdes García Mesquida, de 53 años, fue arrestada en Miami a principios de octubre después de ser acusada de instalar un dispositivo de rastreo GPS en el vehículo de la amante del esposo de su amiga, según un informe disponible en los registros de la cárcel de Miami-Dade. La policía detalla en el reporte que García Mesquida fue observada el 14 de septiembre actuando de manera sospechosa cerca del vehículo en cuestión, de acuerdo con un reporte de The Published Reporter.

Al día siguiente del primer incidente, la víctima inspeccionó el vehículo y descubrió un rastreador GPS Spytec fijado en la parte inferior del automóvil, según el informe de arresto. Posteriormente, el 18 de septiembre, la sospechosa fue vista nuevamente alrededor del auto. En esta ocasión, un transeúnte la confrontó tras observarla colocar lo que luego se identificaría como un segundo rastreador. Este testigo capturó la interacción en video, lo que facilitó a las autoridades la identificación de la persona involucrada, como informó Telemundo 51.

Fue acusada en el tribunal por instalación ilegal de un dispositivo de rastreo, considerado delito grave de tercer grado en Florida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando fue confrontada, la detenida explicó que estaba confundida y que había sido enviada por un amigo engañado para recuperar un coche. Tras el enfrentamiento, retiró un rastreador del vehículo, según el informe policial. Este video fue posteriormente mostrado al novio de la afectada, quien está casado y reconoció a la amiga de su esposa, lo que impulsó la decisión de contactar a las autoridades, de acuerdo con NBC Miami.

El arresto de la acusada se llevó a cabo después de que la policía acudiera a su domicilio. Durante su detención, invocó sus derechos constitucionales y se negó a declarar ante los oficiales. En el tribunal, se la acusó formalmente de instalación ilegal de un dispositivo de rastreo, un cargo grave bajo la nueva ley de Florida que clasifica este tipo de actos como delito grave de tercer grado, informó CBS News.

El abogado defensor argumentó ante el tribunal que su clienta no tenía antecedentes penales y que no representaba una amenaza para la comunidad. Esto llevó al juez a permitir que quedara en libertad bajo fianza alternativa de 2,500 dólares. La víctima ha declarado a los medios que ya no mantiene una relación sentimental con el hombre involucrado en el caso, según NBC6.

La víctima descubrió el dispositivo GPS Spytec en el auto al día siguiente del incidente inicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ley de Florida sobre el uso de dispositivos de rastreo sin consentimiento

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprobó recientemente la legislación CS/SB 758 sobre el uso de dispositivos de rastreo sin consentimiento. Esta ley amplía las regulaciones incluidas en el artículo 934.425 del Estatuto de Florida, penalizando severamente la colocación y uso de estos dispositivos en propiedades ajenas sin el permiso del propietario, según la Oficina del Gobernador de Florida. Con esta ley, cualquier uso no autorizado ahora constituye un delito grave de tercer grado, elevando la pena desde la clasificación previa como delito menor de segundo grado, indica el informe.

Excepciones a esta prohibición legal incluyen a las fuerzas del orden, quienes pueden usar dispositivos de rastreo en investigaciones criminales. Asimismo, se permite el uso por parte de padres o tutores legales para la protección de menores o adultos discapacitados, así como para propietarios de vehículos que deben informar al nuevo dueño sobre la presencia del dispositivo al venderlo, según el Comité Judicial de Florida.