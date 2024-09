El número de muertos por Helene aumentó al menos a siete

Agentes conducen por medio de los escombros después del paso del huracán Helene en Cedar Key, Florida (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)

El devastador paso del huracán Helene ha dejado al menos siete personas muertas en diferentes estados de los Estados Unidos. Según los informes recogidos por CNN, las víctimas se encuentran repartidas en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Florida y Georgia, todas debido a incidentes relacionados con el fenómeno meteorológico.

Destrucción y tragedia en Carolina del Sur

Uno de los primeros trágicos incidentes se registró en Anderson, Carolina del Sur, donde una persona perdió la vida después de que un árbol cayera sobre su casa. “La víctima falleció la mañana del viernes debido a las severas condiciones climáticas de la tormenta tropical Helene”, informó la oficina del forense del condado de Anderson, según un reporte recogido.

Vientos mortales en Carolina del Norte

Carolina del Norte no se quedó exenta de la devastación. En la ciudad de Charlotte, una persona perdió la vida cuando los fuertes vientos empujaron un árbol encima de una construcción. “Los niños menores que se encontraban en la vivienda no sufrieron daños físicos”, señaló el Departamento de Bomberos de Charlotte en su página de Facebook. Otro adulto que estaba en la vivienda fue rescatado, aunque no se dieron detalles inmediatos sobre su estado de salud.

Unos 700.000 usuarios en Georgia siguen sin electricidad, dice la compañía de servicios públicos. (The Washington Post)

Siniestros en Carolina del Norte y Georgia

La tormenta también cobró la vida de un niño de cuatro años en el condado de Catawba, Carolina del Norte. El menor falleció en un choque frontal en carreteras resbaladizas por la lluvia causada por las bandas exteriores de Helene. En Georgia, se confirmaron dos muertes más, tal como lo han comunicado los gobernadores del estado.

Impacto sin precedentes en Florida

El huracán Helene tocó tierra en Florida el jueves por la noche, siendo el huracán más fuerte registrado en la región de Big Bend. Esta tormenta, que se ha degradado de categoría 4 a categoría 1, sigue causando problemas severos. Ha provocado marejadas amenazantes, lluvias torrenciales e interrupciones en el suministro eléctrico, dejando a más de 1.5 millones de personas sin electricidad. “Tememos lo peor cuando salga el sol”, expresó la oficina del sheriff del condado de Suwannee, Florida. Hasta el momento, la tormenta ha causado la muerte de una persona en el estado, confirmó el gobernador.

Condados afectados: una visión detallada

Varios condados de Florida han sufrido los estragos de Helene:

Condado de Charlotte : La oficina de gestión de emergencias ha instado a los residentes a mantenerse alejados de las carreteras debido a las severas inundaciones provocadas por la tormenta. “No hay garantía de que ninguna carretera en el condado no tenga algún nivel de inundación o escombros peligrosos durante su viaje”, según la oficina del condado.

Condado de Citrus : El sheriff local ha informado que las carreteras están cubiertas de agua y se espera un aumento de la marejada durante la noche. Recomiendan a los conductores que eviten las carreteras con agua estancada.

Condado de Gadsden : Se han reportado árboles y líneas eléctricas caídas, dejando sin energía a más de 3000 hogares.

Condado de Hillsborough : Aquí la oficina del sheriff monitorea lugares donde los niveles de agua son altos y ha recomendado a los conductores buscar rutas alternativas.

Condado de Levy : La oficina de gestión de emergencias ha suspendido todas las respuestas de emergencia “hasta que las condiciones sean seguras”.

Condado de Sarasota : Los puentes hacia Siesta Key se encuentran intransitables debido a inundaciones severas. La oficina del sheriff subraya la importancia de que los residentes busquen refugio hasta que el agua baje.

Condado de Suwannee : Se ha reportado “destrucción extrema” en esta área, con extensos daños estructurales y árboles caídos sobre casas. Las autoridades han mencionado que hay cortes de energía en todo el condado, afectando el 100% de las líneas.

Condado de Pasco: Aquí, aproximadamente 40 personas han sido rescatadas de las crecientes aguas. Según la oficina del sheriff del condado, los esfuerzos de rescate continúan mientras la situación sigue siendo crítica.

Asistencia y respuestas gubernamentales

Las autoridades en las áreas afectadas están trabajando de forma intensa para restaurar el orden y ayudar a los damnificados. Los esfuerzos de emergencia se han centrado en restablecer el suministro de energía y limpiar las carreteras de escombros. Se espera que la situación mejore en los próximos días, aunque mucho dependerá de las condiciones meteorológicas venideras.

Se recomienda a los residentes seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantenerse a salvo mientras se evalúan y reparan los daños causados por el huracán Helene.