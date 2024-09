La importancia del voto de los veteranos en las elecciones de EEUU 2024: políticas de Trump y Harris

Donald Trump mantiene un fuerte respaldo entre los veteranos, quienes votaron abrumadoramente por él en las elecciones de 2020, aunque sus declaraciones recientes han generado controversia. (EFE/ Rebecca Droke / Jim Lo Scalzo)

La importancia del voto de los veteranos en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024 se ha puesto en evidencia en diversos medios de comunicación, destacando su influencia potencial en estados con alta población militar. De acuerdo con Los Angeles Times, Carolina del Norte se ha convertido en un terreno fértil para la política, especialmente en el contexto de los Supermartes de 2024.

Según el análisis de Los Angeles Times, los veteranos en Carolina del Norte tienen opiniones divididas sobre el manejo de Joe Biden en los ataques de agosto de 2021 en el aeropuerto de Kabul, una situación que resultó en la muerte de al menos 13 soldados estadounidenses y 60 afganos durante la retirada de las fuerzas. Ryan Rogers, veterano de Afganistán e Irak, declaró a Los Angeles Times su temor de que este episodio mostrara una debilidad que podría poner en riesgo a las tropas estadounidenses. “No me importa de qué lado estés. Más vale que seas fuerte“, expresó Rogers al medio.

Por otro lado, Ric Vandett, veterano de Vietnam, emitió una opinión diferente a Los Angeles Times. Afirmó que no votará por Donald Trump debido a su negativa a aceptar la derrota en las elecciones de 2020 y por su responsabilidad en el asalto al Capitolio el 6 de enero. “Me asusta que eso vuelva a suceder”, sostuvo Vandett en declaraciones recogidas por el medio.

Los Angeles Times también informó que las recientes declaraciones de Trump, especialmente aquellas que sugieren “alentaría” a Rusia a actuar contra países de la OTAN que no cumplen con sus objetivos de gasto en defensa, han generado controversia. Estas declaraciones se suman a sus críticas hacia el esposo de su rival Nikki Haley, quien estaba desplegado en la Guardia Nacional del Ejército de Carolina del Sur durante la campaña. En respuesta, Haley sostuvo que Trump “no sabe nada” sobre servir al país. A pesar de esto, Trump ha demostrado ser fuerte en las primarias, superando cómodamente a Haley en Carolina del Sur.

Organizaciones como Defensa Común buscan movilizar a los veteranos para que participen activamente en la política, destacando la necesidad de reconocer su influencia en las elecciones. (REUTERS/Adam Gray/File Photo)

AP VoteCast, citado por Los Angeles Times, mostró que en las elecciones generales de 2020, aproximadamente 6 de cada 10 militares veteranos votaron por Trump. Asimismo, dos tercios de los veteranos en las primarias republicanas de Carolina del Sur este año también optaron por Trump, lo que subraya el reto para los demócratas de atraer a este electorado.

Uno de los esfuerzos relevantes reportados por Los Angeles Times es el de Defensa Común, una organización progresista que busca involucrar a los veteranos en la política de manera activa y no solo como “utilería política”. Durante un mitin de Trump en Greensboro, el grupo manifestó su rechazo al “alarmante desprecio de Trump por los principios fundamentales de la democracia”.

Cal Cunningham, ex candidato demócrata y reservista del ejército, señaló a Los Angeles Times que ganar el apoyo militar es un desafío, ya que muchos valoran una cultura “jerárquica” asociada al Partido Republicano. No obstante, opinó que ganar ese apoyo podría ser crucial para el resultado de las elecciones. “Va a ser parte de dónde se gana y se pierde la presidencia”, dijo Cunningham, citado por el medio digital.

La campaña del presidente Biden también ha intensificado sus críticas hacia Trump, enfocados en sus comentarios despectivos sobre las fuerzas armadas. Biden recordó informes donde Trump describió a soldados fallecidos en la Primera Guerra Mundial como “perdedores” e “imbéciles”. En una declaración durante una cena de recaudación de fondos, Biden afirmó: “Yo los llamo patriotas y héroes. El único perdedor que veo es a Donald Trump”.

Las políticas de Biden sobre atención médica para veteranos, incluida la ley de 2022 sobre “pozos de quema”, contrastan con la administración anterior, creando un campo de batalla electoral clave. (EFE/ Bonnie Cash/Pool)

Por otro lado, VoteVets, un comité de acción política liberal, está planeando una iniciativa dirigida a veteranos y familias militares en estados clave, que podría implicar una inversión de entre 10 y 15 millones de dólares. Un anuncio que invocará al expresidente Ronald Reagan criticará a los republicanos por bloquear la ayuda a Ucrania, indicó Jon Soltz, cofundador del comité citado por Los Angeles Times.

AP VoteCast, también citado por Los Angeles Times, refleja que muchos veteranos han adoptado una postura más escéptica respecto a los conflictos extranjeros. Ken Deery, un veterano de Charlotte, criticó las guerras globales que se han exacerbado bajo la administración Biden, argumentando que “cualquiera de ellas podría convertirse en una guerra mundial”. Esta perspectiva está alineada con la opinión de otros veteranos que, aunque no simpatizan con todos los comentarios de Trump, valoran su enfoque en la defensa nacional.

En términos de políticas a favor de los veteranos, Sandra Williams, veterana del ejército, destacó la ley de 2022 que ampliaba los servicios de salud para aquellos expuestos a “pozos de quema” tóxicos. Williams dijo a Los Angeles Times: “Significa mucho que Biden haya puesto eso en primer plano”, lo que ha abierto servicios médicos para varios de sus familiares.

Allison Jaslow, directora de Veteranos de América de Irak y Afganistán, enfatizó en Los Angeles Times que el compromiso político de los veteranos se debe a su deseo de que sus sacrificios “valgan la pena”. Aproximadamente tres cuartas partes de los encuestados en una de sus encuestas se mostraron insatisfechos con la forma en que se practica la democracia actualmente.

Trump recibió apoyo de los soldados y veteranos de guerra

El expresidente Donald Trump ha mantenido un sólido respaldo de los veteranos en el pasado, una base electoral que normalmente ha mostrado una inclinación hacia los republicanos. De acuerdo con un informe de AP VoteCast, alrededor de seis de cada diez militares veteranos votaron a favor de Trump en las elecciones de 2020. Asimismo, cerca del 60 % de los votantes veteranos en esa contienda se identificaron como republicanos, y el 47 % se consideraron conservadores. La misma proporción de apoyo se controlará en las elecciones de 2016, según una encuesta de votantes validados del Pew Research Center.

En eventos más recientes, durante las primarias republicanas de Carolina del Sur de este año, AP VoteCast informó que casi dos tercios de los veteranos militares y personas en hogares de veteranos optaron por Trump sobre Nikki Haley. A pesar de estos datos de apoyo constante, algunas acciones y declaraciones de Trump han generado controversia. Estolz, cofundador de VoteVets, comentó a AP que “la gente está comenzando a ver a los militares como una cosa más que Trump quiere utilizar para su propio beneficio”.

Donald Trump mantiene un fuerte respaldo entre los veteranos, quienes votaron abrumadoramente por él en las elecciones de 2020, aunque sus declaraciones recientes han generado controversia. (REUTERS/Tom Brenner)

A diferencia de Donald Trump, la administración actual de Joe Biden ha destinado más de 5.700 millones de dólares estadounidenses (USD) en beneficios ampliados para la atención médica de veteranos. No obstante, Trump asegura que los veteranos estaban en mejores condiciones durante su gestión. Paula Díaz informó sobre estas afirmaciones.

El exmandatario ha argumentado que protegió a los miembros del servicio militar al presionar para poner fin a conflictos en el extranjero, como la guerra en Afganistán. Sin embargo, ha sido incorrecto al atribuirse el mérito del programa de asistencia sanitaria del sector privado, Veterans Choice, el cual fue promulgado durante la administración de Barack Obama.

En otro incidente polémico, The Atlantic informó en septiembre de 2020 que Trump calificó a los soldados fallecidos en combate como “perdedores” y “tontos”. Aunque Trump ha negado estas acusaciones, John Kelly, exjefe de gabinete de Trump, confirmó varios detalles del informe a CNN. Según reportan diversos medios, en privado, el expresidente se burlaba de los caídos en guerra y evitaba ser visto cerca de militares amputados.

Recientemente, Trump fue criticado por sus comentarios sobre la Medalla de Honor del Congreso, la más alta condecoración militar en Estados Unidos. Durante un acto en Michigan, comparó este reconocimiento con la Medalla Presidencial de la Libertad entregada a la multimillonaria donante republicana Miriam Adelson, asegurando que prefería esta última porque “los galardonados con la Medalla de Honor a menudo han sufrido mucho o no están por aquí”.

A principios de año, la ex embajadora de la ONU y candidata presidencial republicana, Nikki Haley, condenó a Trump por cuestionar el paradero de su esposo mientras cumplía una misión de la Guardia Nacional en el extranjero. En una entrevista con The Lead with Jake Tapper, Haley calificó los comentarios de Trump de “repugnantes” y declaró: “Si no respeta a nuestros militares, ¿cómo vamos a pensar que los va a respetar en tiempos de guerra, y prevenir la guerra? ¿Y evitar que se produzca?”.

En otro incidente notable de 2015, Trump desestimó el historial militar del fallecido senador John McCain porque este había sido prisionero de guerra, afirmando que prefería “la gente que no era capturada”. Tres años después, sugirió que el almirante retirado de la marina William McRaven, quien supervisó la operación que acabó con Osama bin Laden, debería haber completado la misión antes.

En medio de estas controversias, el apoyo a Trump entre los veteranos parece persistir en ciertos segmentos. Stoltz, de VoteVets, señaló: “Sé que hay veteranos que apoyan a Trump”, pero agregó que sus acciones y comentarios pueden ser percibidos como una afrenta a la comunidad militar.