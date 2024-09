Es oficial: en California estarán prohibidas todas las bolsas de plástico en los supermercados a partir del 2026

California prohíbe todas las bolsas de plástico en supermercados a partir de 2026. (AP/Derrick Tuskan)

Este domingo 22 de septiembre el estado de California dio un paso significativo en la lucha contra la contaminación por plásticos. El gobernador Gavin Newsom firmó la ley que prohíbe todas las bolsas de plástico en los supermercados a partir del 2026, según informó Los Ángeles Times.

Esta medida se suma a la prohibición previa de bolsas de plástico delgadas, permitiendo únicamente la venta de bolsas de plástico más gruesas que se consideraban reutilizables y reciclables.

La nueva legislación, aprobada por los legisladores estatales el mes pasado, elimina por completo las bolsas de plástico en los supermercados. Los consumidores que no lleven sus propias bolsas serán consultados sobre si desean una bolsa de papel.

La nueva ley elimina por completo las bolsas de plástico en supermercados, permitiendo solo bolsas de papel. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La senadora estatal Catherine Blakespear, una de las defensoras del proyecto de ley, señaló que la gente no estaba reutilizando ni reciclando las bolsas de plástico. Un estudio estatal reveló que la cantidad de bolsas de plástico desechadas por persona aumentó de 3.6 kilogramos por año en 2004 a 5 kilogramos por año en 2021, publicó The Associated Press.

Blakespear, demócrata de Encinitas, afirmó que la prohibición anterior de bolsas de plástico, aprobada hace una década, no redujo el uso general de plástico. “Estamos literalmente asfixiando nuestro planeta con desechos plásticos”, declaró en febrero según ABC News.

La organización ambientalista Oceana elogió a Newsom por firmar la ley, destacando que protege la costa de California, la vida marina y las comunidades del estado de las bolsas de plástico de un solo uso. Christy Leavitt, directora de la campaña de plásticos de Oceana, afirmó que la nueva prohibición “solidifica a California como líder en la lucha contra la crisis global de contaminación por plásticos”.

California se une a doce estados con prohibiciones de bolsas de plástico, informa Environment America Research & Policy Center. (Archivo)

Doce estados, incluido California, ya tienen algún tipo de prohibición estatal de bolsas de plástico, según el grupo de defensa ambiental Environment America Research & Policy Center. Además, cientos de ciudades en 28 estados también han implementado sus propias prohibiciones.

La Legislatura de California aprobó su prohibición estatal de bolsas de plástico en 2014, y la ley fue ratificada por los votantes en un referéndum en 2016. El California Public Interest Research Group expresó que la nueva ley finalmente cumple con la intención de la prohibición original de bolsas.

“Las bolsas de plástico crean contaminación en nuestro entorno y se descomponen en microplásticos que contaminan nuestro agua potable y amenazan nuestra salud”, dijo Jenn Engstrom, directora del grupo.

Un estudio estatal reveló que la cantidad de bolsas de plástico desechadas por persona aumentó de 3.6 kilogramos por año en 2004 a 5 kilogramos por año en 2021. (Andrey Nekrasov/Europa Press)

“Los californianos votaron para prohibir las bolsas de plástico en nuestro estado hace casi una década, pero la ley claramente necesitaba una revisión. Con la firma del gobernador, California finalmente ha prohibido las bolsas de plástico en las líneas de caja de los supermercados de una vez por todas”, añadió.

Cabe recordar que, como alcalde de San Francisco en 2007, Newsom firmó la primera prohibición de bolsas de plástico de los Estados Unidos.