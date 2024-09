Elecciones Estados Unidos 2024: cómo votar y los requisitos clave para los sufragantes

La participación electoral es un derecho fundamental y un deber cívico para todos los ciudadanos (EFE/ Octavio Guzmán)

La participación electoral es un derecho fundamental y un deber cívico para todos los ciudadanos. Conocer los procedimientos y requisitos para ejercer este derecho es esencial para asegurar que su voto sea contado. A continuación, se proporciona una guía completa que incluye desde los documentos necesarios hasta las diferentes formas de votar.

Documentos de identidad requeridos para votar

Cada estado en los Estados Unidos tiene sus propias reglas sobre los tipos de identificación que se requieren para votar. La mayoría exige que los votantes presenten una identificación al votar en persona, según USAGov. Es crucial conocer los requisitos específicos de cada estado antes de acudir a las urnas.

Algunos estados exigen identificaciones con fotografía, como una licencia de conducir, una identificación estatal o un pasaporte estadounidense, con la administración gubernamental. Otros estados aceptan formas adicionales de identificación, como una tarjeta de registro electoral, un certificado de nacimiento o una tarjeta del Seguro Social. Es importante verificar con antelación qué tipo de identificación exigen las autoridades estatales.

Reglas especiales para primeros votantes

Según la ley federal, los participantes deben mostrar una identificación si no se registraron en persona y no presentaron una identificación al registrarse para votar. Los tipos de documentos de identificación aceptables incluyen fotografías válidas y recientes, facturas de servicios públicos, estados de cuenta bancaria, cheques del gobierno, cheques de pago o cualquier documento emitido por el gobierno que incluya el nombre y la dirección del votante.

una etiqueta de "yo voté" (AP Foto/Chris Carlson)

Cómo votar sin documentos de identidad

Si un votante no posee el tipo de identificación requerido por su estado, aún puede emitir su voto en algunos casos firmando un formulario para confirmar su identidad, de acuerdo con la agencia estatal. Algunos estados también permiten que los votantes utilicen boletas provisionales, que se mantienen separadas hasta que se verifique la elegibilidad del votante. Si el votante no presenta la identificación adecuada en un plazo determinado, el voto provisional puede no ser contado.

Voto con nombre o dirección diferente en el Registro Electoral

Si el nombre o la dirección postal en el documento de identificación no coincide con el registro electoral, el votante puede recibir una boleta provisional, de acuerdo con la entidad encargada. Esto puede suceder si, por ejemplo, una persona se casó y cambió su apellido, pero no actualizó la licencia de conducir, o si se mudó y presentó una factura de servicios públicos con la nueva dirección sin actualizar su registro electoral.

Cada estado en los Estados Unidos tiene reglas específicas sobre los tipos de identificación que se requieren para votar (EFE/ Michael Reynolds)

Uso de guías para votantes y boletas de muestra

Las guías para votar y las boletas de muestra proporcionan información sobre los candidatos y las propuestas de ley estatal o locales que se someterán a votación. Revisar este material antes de las elecciones puede ayudar a los votantes a tomar decisiones informadas, de acuerdo con el servicio de información pública. Las guías ofrecen detalles sobre los candidatos y las medidas específicas que figurarán en la boleta.

Planificación del voto con boletas de muestra

Las boletas de muestra incluyen las contiendas electorales, los candidatos y las propuestas tal como aparecerán en la boleta real. Suelen estar disponibles en el sitio web de la oficina de elecciones estatales o locales, de acuerdo con el sitio de información federal. Algunas organizaciones sin fines de lucro también producen boletas de muestra, aunque estas pueden no tener el mismo formato que las oficiales.

Algunos estados aceptan formas adicionales de identificación, como una tarjeta de registro electoral o un certificado de nacimiento (EFE/ Shawn Thew)

Centros de votación: localización y horarios

Cada votante tiene un centro de votación asignado de acuerdo a su domicilio. Es importante verificar la ubicación exacta y los horarios de votación antes del día de las elecciones, según la fuente oficial. Los centros de votación suelen estar en escuelas, centros comunitarios o instalaciones públicas y pueden cambiar de una elección a otra.

Si un votante intenta votar en un centro de votación diferente al asignado, podría tener que utilizar una boleta provisional, lo que pone en riesgo que su voto no sea contado si no se verifica su elegibilidad.

Opciones de votación alternativa: voto en ausencia y voto por correo

El voto en ausencia y el voto por correo son métodos que permiten a los votantes emitir su voto antes del día de las elecciones. Todos los estados ofrecen la opción de votar en ausencia, aunque las reglas y fechas límite varían. Algunos estados requieren una excusa para votar en ausencia, mientras que otros no necesitan justificación alguna. La mayoría de los estados requiere que los votantes soliciten una boleta de voto en ausencia.

Algunos estados permiten que todos los votos se emitan por correo, un sistema conocido como “votación por correo completo”. Los participantes deben asegurarse de cumplir con las fechas límite para solicitar y devolver sus boletas.

Los participantes que votan por primera vez deben mostrar una identificación si no se registraron en persona (EFE/Giorgio Viera/Archivo)

Voto para miembros de las Fuerzas Armadas y ciudadanos en el extranjero

Los miembros de las Fuerzas Armadas y sus familias, así como los ciudadanos estadounidenses que viven en el extranjero, pueden votar en ausencia, según la fuente de noticias oficial. Para estos votantes, existe la posibilidad de inscribirse y solicitar una boleta de voto en ausencia completando la Solicitud de la Tarjeta Postal Federal (FPCA) en línea.