Una niña de 8 años tomó una camioneta y condujo sola 21 kilómetros en Ohio, Estados Unidos

Niña de ocho años condujo casi 21 kilómetros en un SUV familiar hasta un Target en Ohio.

Un incidente inusual ocurrió en Ohio, Estados Unidos, cuando una niña de ocho años tomó el SUV familiar y condujo casi 21 kilómetros hasta un Target en Bainbridge. Afortunadamente, la menor fue localizada sana y salva dentro de la tienda, según informaron las autoridades.

La policía de Bedford recibió el reporte del vehículo desaparecido, un Nissan Rogue 2020, junto con la niña alrededor de las 9:00 a. m. hora local del domingo. Los familiares de la menor indicaron que la última vez que la vieron fue en su residencia aproximadamente a las 7:00 a. m., según ABC News.

Durante la investigación, la policía recibió avisos sobre un menor conduciendo hacia el este por Rockside Road en un automóvil que coincidía con la descripción del Nissan, pero los oficiales no pudieron localizar el automóvil, según el informe.

La menor fue encontrada sana y salva dentro del establecimiento comercial. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Finalmente, el SUV fue encontrado en el estacionamiento del Target en Bainbridge. Según los resultados de Google Maps, la travesía de la menor habría durado al menos 25 minutos hasta el Target de Bainbridge.

Al interior de la tienda, los oficiales encontraron a la niña sola. En su declaración, la menor admitió haber golpeado un buzón durante su trayecto, pero no mencionó más detalles sobre su aventura o el motivo que la llevó a conducir hasta el comercio. Cabe destacar que la niña es demasiado joven para enfrentar cargos criminales, según señalaron las autoridades.

La noticia, que además menciona que la niña fue vista conduciendo el automóvil sin compañía en las imágenes captadas por una cámara de seguridad de un vecino, ha dejado sorprendidos tanto a la comunidad como a las autoridades. La investigación sigue abierta y aún no se ha determinado si se presentarán cargos relacionados con el incidente.

Google Maps estima que la travesía de la menor duró al menos 25 minutos. (REUTERS/Vincent Alban)

Las redes sociales también fueron partícipes del suceso. Según el New York Post, la policía de Bedford compartió un mensaje humorístico en Facebook sobre el incidente para aligerar la situación: “Eso es correcto, una niña de 8 años tomó el auto de mamá esta mañana y condujo hasta el Target en Bainbridge para salir de compras. No sabemos qué compró, pero la dejamos terminar su Frappuccino porque no somos crueles”.

