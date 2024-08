Halloween Horror Nights 2024: el evento que transforma la noche en un infierno de horror

Universal Orlando dio inicio a Halloween Horror Nights 2024. A las 5 P.M., fanáticos del terror de todo el mundo comenzaron a llegar al parque. (Opy Morales/Infobae)

En la penumbra de la noche, cuando las sombras cobran vida y el aire se llena de un susurro siniestro, Universal Orlando desata el horror en su forma más pura. La temporada de sustos comenzó anoche con la inauguración de Halloween Horror Nights 2024, un evento legendario que ha conquistado los miedos más profundos durante más de tres décadas. Desde su primera edición en 1991, esta experiencia ha evolucionado hasta convertirse en un ícono del terror, atrayendo a fanáticos de todo el mundo dispuestos a enfrentar sus peores pesadillas.

“Estas diez casas embrujadas provienen de increíbles franquicias de películas de terror y de historias originales creadas por las mentes creativas aquí en Universal Orlando,” explicó Lora Sauls, Subdirectora de Desarrollo Creativo y Dirección de Espectáculos de Arte y Diseño, Entretenimiento en Universal Orlando Resort, en una entrevista con Infobae. “Algunas de estas casas son las más aterradoras que hemos diseñado.”

HHN es una experiencia de horror incomparable, consolidándose como el evento de Halloween más grande del mundo. (Opy Morales/Infobae)

Con un escenario tan espeluznante como espectacular, HHN (Halloween Horror Nights) se destaca no solo por su longevidad sino por su capacidad de reinventarse cada año, ofreciendo a los visitantes un reino de terror único en su estilo. Un lugar donde la realidad y la ficción colisionan en una danza macabra, se transforma en un laberinto de horror donde las criaturas más oscuras aguardan en cada esquina. Durante 48 noches seleccionadas, hasta el 3 de noviembre, el parque es invadido por 10 nuevas y escalofriantes casas embrujadas, cada una meticulosamente diseñada para sumergir a los visitantes en un mundo donde el miedo es el único guía.

Una de las joyas de esta edición es la casa inspirada en la legendaria franquicia “Ghostbusters”. “Estamos muy emocionados de tener la franquicia de ‘Ghostbusters’ de vuelta en Halloween Horror Nights, presentando la nueva película ‘Ghostbusters Frozen Empire’,” compartió Sauls. “Vas a estar en esa batalla mientras Baraka intenta desatar una nueva Edad de Hielo sobre Nueva York.”

Pero las pesadillas no terminan con las franquicias conocidas. HHN se adentra en lo más oscuro del folclore latinoamericano. “Monstrous: The Monsters of Latin America’ fue un éxito en Universal Studios Hollywood el año pasado,” dijo Sauls. “Queríamos traerlo a Orlando para celebrarlo aquí, y contar las historias de tres enormes personajes de terror del folclore latinoamericano.” Esta experiencia no solo trae a la vida leyendas antiguas, sino que convierte a los visitantes en protagonistas de historias que han atemorizado a generaciones.

Este evento no es para los débiles de corazón. Los oscuros pasillos y las aterradoras criaturas que acechan en cada esquina son el resultado de la meticulosa creatividad del equipo de entretenimiento de Universal Orlando, quienes han hecho de HHN un fenómeno cultural, manteniéndose fieles a su esencia: brindar una experiencia de horror incomparable. Con cada grito que resuena en la noche, Halloween Horror Nights reafirma su lugar como el evento de Halloween más importante del mundo, una cita obligada para quienes buscan explorar el terror en su forma más intensa.

Halloween Horror Nights ofrece 48 noches de terror hasta el 3 de noviembre. (Opy Morales/Infobae)

Las 10 casas embrujadas de HHN

Este año, hay 10 casas embrujadas que desafían la valentía de los más intrépidos. Cada casa es un mundo en sí mismo, donde el miedo se materializa en formas inimaginables.

A continuación, una mirada a las casas que esperan a los valientes que se atrevan a cruzar sus umbrales:

A Quiet Place: entra en un mundo postapocalíptico donde el más leve sonido puede sellar tu destino. Los visitantes seguirán a la familia Abbott mientras intentan escapar de monstruosas criaturas. El silencio es la única defensa en esta casa donde el peligro acecha en cada rincón. Ghostbusters: Frozen Empire: un viaje a la ciudad de Nueva York donde los fantasmas no son la única amenaza. Los fanáticos se unirán a los Ghostbusters, tanto nuevos como veteranos, en su lucha contra Garraka. Insidious: The Further: acompaña a la familia Lambert en un descenso aterrador a una dimensión paralela poblada por almas torturadas y entidades demoníacas. Un lugar donde el mal no solo es palpable, sino omnipresente. Universal Monsters: Eternal Bloodlines: en esta casa, dos alianzas inesperadas de monstruos femeninos luchan en una batalla épica. Saskia Van Helsing, La Novia de Frankenstein, La Loba y Anck-Su-Namun se enfrentan en un combate donde la sangre y la venganza son las únicas reglas. Slaughter Sinema 2: regresa al Carey Drive-in, donde un maratón de películas de terror de serie B cobra vida. Cada escena es un homenaje sangriento al cine de bajo presupuesto que no escatima en sustos ni en sorpresas macabras. Goblin’s Feast: bienvenidos a un festín como ningún otro, donde hordas de goblins, orcos y hobgoblins, liderados por brujas sedientas de sangre, reciben a los visitantes para una cena que solo pocos sobrevivirán. Major Sweets Candy Factory: un paseo por la fábrica de dulces se convierte en pesadilla cuando las muestras gratuitas transforman a los niños en asesinos cubiertos de caramelos, revelando el horror detrás de la dulzura. The Museum: Deadly Exhibits: entra al museo de folklore, The Rolling Stone, donde el mal se desata desde la nueva exhibición, The Rotting Stone, destruyendo todo a su paso. Monstrous: The Monsters of Latin America: rinde homenaje a las leyendas más oscuras de América Latina. Aquí, La Lechuza, una bruja con rasgos de búho que imita la voz de un bebé para atraer a sus víctimas; El Tlahuelpuchi, un vampiro y bruja que se transforma en buitre para succionar sangre; y El Silbón, un espectro que carga los huesos de su padre mientras su silbido engañoso anuncia su llegada, acechan a los visitantes en su aterrador dominio. Triplets of Terror: la celebración de cumpleaños de los trillizos Barmy toma un giro macabro cuando los visitantes se dan cuenta de que están recreando los horripilantes asesinatos de la familia.

Cada una de estas casas embrujadas ha sido diseñada con una precisión escalofriante, utilizando tecnología de punta y una narración visual que difumina la línea entre la realidad y la ficción.

Al recorrerlas, sentí como si hubiera cruzado una puerta al infierno, donde el sonido envolvente y la puesta en escena son tan impactantes que te sumergen en un terror palpable. Lora Sauls lo describió perfectamente cuando dijo que estas casas no solo provienen de “increíbles franquicias de terror y de historias originales,” sino que también están entre las más aterradoras que han creado, y realmente lo son: cada rincón y cada criatura parecen tan reales que es difícil recordar que solo es una atracción.

Diez casas embrujadas diseñadas para desafiar los miedos más profundos.

Las 5 zonas de miedo: un laberinto de terrores

Cuando la noche cae en Universal Studios, y aquí viene lo mejor, el tradicional parque se convierte en un escenario de pesadilla sin refugio seguro. Cinco zonas de miedo se extienden, cada una gobernada por fuerzas oscuras. Este año, las nuevas anfitrionas del terror, SINIST3R y SURR3AL, ofrecen a los visitantes una elección imposible: enfrentar lo visceral o lo sobrenatural.

Duality of Fear: los visitantes deben elegir entre dos caminos espeluznantes: el horror visceral de SINIST3R o el terror sobrenatural de SURR3AL, donde la realidad se distorsiona en una pesadilla. Torture Faire: una feria renacentista convertida en un campo de tortura, donde las máquinas caseras y los gritos de las víctimas sustituyen la diversión. Demon Queens: cuatro reinas despiadadas gobiernan este reino infernal, donde el fuego y la oscuridad se entrelazan en un ambiente sofocante. Swamp of the Undead: un pantano maldito donde zombis reanimados acechan entre la vegetación podrida y las aguas infestadas de muerte. Enter the Blumhouse: los personajes más aterradores de Blumhouse, como M3GAN y los sádicos de The Purge, cobran vida para cazar a los visitantes en un homenaje al horror moderno.

Tecnología de punta y narración visual se combinan para crear el horror definitivo. (Opy Morales/Infobae)

Al final, Halloween Horror Nights no fue solo un evento, fue una experiencia que me dejó una experiencia fantástica. Lora Sauls, quien trabaja hace 25 años en Universal, lo expresó perfectamente cuando mencionó que este evento es “una oportunidad para adentrarte en un mundo donde tus peores pesadillas cobran vida”. Y así fue: cada grito, cada sobresalto, cada risa nerviosa se combinaron en una sinfonía de horror y deleite.

HHN 2024 no es simplemente una visita, es una resistencia que te enfrenta a tus miedos más profundos.

¿Volvería a hacerlo?

Sin dudarlo. Porque, al final, hay algo emocionante y casi adictivo entre el miedo y la diversión.

Monstruos clásicos y leyendas latinas cobran vida en una experiencia única.(Opy Morales/Infobae)

Más de mil "scareactors" llenaron el parque, listos para aterrorizar a los asistentes en cada rincón.

Fanáticos del terror de todo el mundo se congregaron en masa para vivir la primera noche de sustos.

Multitudes ansiosas llenaron Universal Orlando en la noche inaugural de HHN 2024

La oscuridad transforma Universal Orlando en un mundo de pesadillas vivientes durante las noches

Halloween Horror Nights ofrece 48 noches de terror hasta el 3 de noviembre.