De una humilde cabaña al éxito mundial: así construyó Dolly Parton un imperio empresarial de USD 650 millones

Dolly Parton ha demostrado ser una figura polifacética con impacto significativo en múltiples industrias. (Jerome Miron/USA TODAY Sports)

Dolly Parton, la legendaria estrella de la música country estadounidense, continúa expandiendo su imperio empresarial con el lanzamiento de una nueva línea de maquillaje. Dolly Beauty es la última incursión de Parton en el mundo de los negocios, un emprendimiento que se suma a su vasta colección de empresas, desde el parque temático Dollywood hasta una línea de productos alimenticios y otra de accesorios para mascotas.

Recientemente, Dolly Parton, de 78 años, presentó los primeros productos de Dolly Beauty, que incluyen cuatro tonos de lápiz labial en estuches adornados con piezas brillantes, parte de su colección Heaven’s Kiss. Según informa WWD, Parton nombró los colores de los lápices después de sus canciones más icónicas: Jolene Red, Birthday Suit, Honey Plum y Rosebud. La iniciativa se espera que genere ventas al por menor de 20 millones de dólares en el primer año.

El lanzamiento de Dolly Beauty marca una colaboración con Scent Beauty, con quienes Parton trabajó previamente en una línea de fragancias en 2021. Steve Mormoris, CEO de Scent Beauty, confirmó que la cantante se involucró en todos los aspectos de la creación de los productos, desde la fórmula hasta el diseño del empaque. “He querido hacer esto toda mi vida”, comentó Parton en entrevista con WWD. “Quiero que la gente piense en mí cuando use estos productos”, dijo.

Dolly Parton, de 78 años, sigue perfeccionando su presencia en el mundo empresarial. (EFE/Will Oliver/Archivo)

El lanzamiento de Dolly Beauty no ha sido la única incursión empresarial para Parton últimamente. En 2022, fundó Doggy Parton, una línea de ropa y accesorios para perros, y también inició una colaboración con Duncan Hines para lanzar kits de repostería. Esta asociación se expandirá en 2024 para incluir productos alimenticios congelados y refrigerados, inspirados en la cocina de confort tradicional.

La carrera de Parton comenzó de manera humilde. Nacida en una cabaña de una sola habitación en Pittman Center, Tennessee, Parton se mudó a Nashville después de graduarse de la escuela secundaria, lanzando una carrera en la música que abarcaría cinco décadas y que le ha permitido construir un imperio empresarial valorado en 650 millones de dólares, según The Economist.

Ha vendido más de 100 millones de álbumes y posee un catálogo de más de 3.000 canciones, que han generado ingresos significativos en regalías, especialmente gracias a versiones tan exitosas como la de Whitney Houston con “I Will Always Love You”.

En 2022, Dolly Parton fundó Doggy Parton, una línea de ropa y accesorios para perros. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Parton también ha sido nominado a un Oscar, un Tony y un Emmy. En 2022, la cantante ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll.

Además de su éxito en la música, Parton ha ampliado su influencia a través de diversas industrias. Su parque temático Dollywood, ubicado en Pigeon Forge, Tennessee, es una de sus empresas más notables. El parque, que se inauguró hace más de 30 años, se ha convertido en un destino familiar importante. La compañía Dollywood también gestiona otros negocios, como el parque acuático Dollywood’s Splash Country y el resort Dollywood’s DreamMore Resort.

El éxito empresarial de Parton también se extiende a la literatura. Ha escrito 11 libros, incluida su autobiografía “Dolly: My Life And Other Unfinished Business” (Dolly: Mi vida y otros asuntos pendientes). En 2022, coescribió la novela de misterio “Run, Rose, Run” (Corre, Rosa, Corre) con James Patterson.

El parque temático Dollywood, en Tennessee, se ha convertido en un destino familiar importante. (Dollywood.com)

Parte importante del legado de Parton es su dedicación a la filantropía, especialmente a través de su iniciativa Imagination Library, que proporciona un libro mensual a niños desde su nacimiento hasta los cinco años. “Estoy muy orgulloso de Imagination Library”, dijo Parton en una entrevista con FOX Business. La iniciativa ha entregado más de 200 millones de libros a niños de todo el mundo.

A medida que Parton sigue ampliando su influencia a través de diferentes industrias, su impacto cultural y económico sigue siendo notable. Su habilidad para diversificar su cartera de negocios y su fuerte conexión con el público garantizan que su legado perdure.