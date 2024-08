Guía práctica para conocer Chicago, la mini Nueva York de los EEUU

Chicago, conocida como "La Ciudad de los Vientos", es una metrópolis que fusiona historia y modernidad (AP)

Chicago, conocida como “La Ciudad de los Vientos”, es una metrópolis vibrante que combina a la perfección el encanto histórico con la modernidad cosmopolita. Considerada por muchos como una versión compacta de Nueva York, Chicago es un destino que ofrece una rica experiencia urbana, con imponentes rascacielos, una arquitectura impresionante, y una oferta cultural de primer nivel.

Si bien la ciudad es impresionante durante todo el año, los meses de junio, julio y agosto son particularmente especiales. Durante este periodo, las temperaturas son espectaculares, oscilando entre los 20°C y 30°C, lo que permite disfrutar plenamente de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer, desde paseos al aire libre hasta festivales y eventos culturales.

Uno de los aspectos más destacados de Chicago es su skyline icónico, donde cada edificio cuenta una historia. La arquitectura de la ciudad es un verdadero testamento a su rica historia y su constante evolución.

Willis Tower, anteriormente conocida como la Torre Sears, es quizás el edificio más emblemático de la ciudad. Esta torre, que durante muchos años fue el edificio más alto del mundo, ofrece vistas impresionantes desde su Skydeck, donde los visitantes pueden pararse en cajas de vidrio que sobresalen del edificio. Otro hito arquitectónico imperdible es el Wrigley Building, con su elegante fachada blanca y su diseño de inspiración renacentista, que lo convierte en uno de los edificios más fotografiados de Chicago.

La ciudad, comparada a menudo con Nueva York, destaca por su imponente skyline (REUTERS)

Para los amantes de la historia, el Reid, Murdoch & Co. Building es una parada obligatoria. Este edificio, ubicado a orillas del río Chicago, es un magnífico ejemplo del estilo de la Escuela de Chicago, con su ladrillo rojo y detalles en terracota. Otro sitio histórico que no se debe pasar por alto es The Rookery Building, famoso por su espectacular vestíbulo diseñado por Frank Lloyd Wright. Este edificio es un verdadero joyero arquitectónico que combina lo mejor del diseño estructural del siglo XIX con los toques modernistas de Wright.

Edificios históricos clave

Willis Tower (Torre Sears): un ícono del skyline de Chicago, conocido por su Skydeck y su innovador diseño.

Fue el edificio más alto del mundo entre 1973 y 1998, y sigue siendo uno de los rascacielos más altos de Estados Unidos (Freepik)

Wrigley Building: un símbolo de la ciudad con su distintiva fachada blanca y su influencia renacentista.

Inaugurado en 1924, fue uno de los primeros edificios en ser construidos a lo largo del Chicago River tras el Plan Burnham para la mejora urbana de la ciudad (Opy Morales)

Reid, Murdoch & Co. Building: un edificio histórico a orillas del río que refleja el estilo arquitectónico de la Escuela de Chicago.

Construido en 1914, ahora alberga oficinas municipales y es reconocido por su reloj central y sus detalles ornamentales (Getty Images)

The Rookery Building: con su vestíbulo diseñado por Frank Lloyd Wright, es un ejemplo impresionante de la arquitectura del siglo XIX.

Finalizado en 1888, es una joya arquitectónica que combina estilos románico y gótico (Getty Images)

Marina City: conocido como las “torres maíz”, es un ejemplo de arquitectura moderna residencial y comercial.

Diseñado por Bertrand Goldberg y completado en 1964, incluye una marina, un teatro y diversos restaurantes (Opy Morales)

Tribune Tower: con su arquitectura gótica, es uno de los edificios más representativos del legado periodístico de la ciudad.

Inaugurado en 1925, sus muros contienen piedras de famosas estructuras de todo el mundo, como el Partenón y la Gran Muralla China (REUTERS)

The Wrigley Field: el segundo estadio de béisbol más antiguo de la MLB, hogar de los Chicago Cubs.

Fue el escenario del famoso "Cursed Cubs", una maldición que supuestamente impidió que los Cubs ganaran la Serie Mundial entre 1945 y 2016 (REUTERS)

Chicago Water Tower: uno de los pocos edificios que sobrevivió al Gran Incendio de Chicago, es un símbolo de la resistencia de la ciudad.

Construida en 1869, su estructura gótica y torreta imponente la convierten en uno de los monumentos más reconocidos y fotografiados de Chicago (Opy Morales)

Atracciones clave

Millennium Park: hogar de “The Bean” y un espacio verde icónico en el corazón de la ciudad.

Además de "The Bean", el parque presenta el Pabellón Jay Pritzker, diseñado por Frank Gehry, para conciertos al aire libre (Opy Morales)

Navy Pier: un destino popular con entretenimiento, tiendas, y vistas al lago Michigan.

Navy Pier alberga el Chicago Children's Museum y ofrece cruceros turísticos por el Lago Míchigan (Getty)

Chicago Riverwalk: un paseo escénico que ofrece vistas de la arquitectura y acceso a restaurantes y bares.

La Riverwalk presenta murales de arte público y una variedad de eventos culturales durante todo el año (Opy Morales)

Skydeck Chicago en Willis Tower: vistas impresionantes desde uno de los edificios más altos del mundo.

El Skydeck también tiene una experiencia interactiva que detalla la historia de Chicago y la construcción de la torre

360 Chicago: otra perspectiva de la ciudad desde el John Hancock Center, incluyendo la experiencia TILT.

360 Chicago presenta vistas deslumbrantes del horizonte de la ciudad y del Lago Míchigan, desde el piso 94 (Opy Morales)

Field Museum: un museo de historia natural de clase mundial con exposiciones fascinantes.

Uno de los museos de historia natural más grandes del mundo, hogar del famoso Tiranosaurio Rex "Sue" (REUTERS)

Shedd Aquarium: un lugar para explorar la vida marina desde todo el mundo.

Shedd Aquarium es conocido por su programa de conservación de animales marinos y su compromiso educativo (REUTERS)

Adler Planetarium: el primer planetario de América, ofreciendo vistas y exhibiciones sobre el espacio.

Adler Planetarium fue fundado en 1930 y tiene un teatro domo de última generación para espectáculos inmersivos (Opy Morales)

Puntos de referencia clave

Cloud Gate (“The Bean”): la escultura más icónica de Chicago en Millennium Park.

Fabricada con 168 placas de acero inoxidable pulido, mide 10 metros de alto y pesa 110 toneladas (Getty)

Buckingham Fountain: una de las fuentes más grandes del mundo, ubicada en Grant Park.

Fue inaugurada en 1927 y está inspirada en la Fuente de Latona en el Palacio de Versalles (Opy Morales)

Chicago Theatre: con su famoso letrero de “Chicago”, es un emblema de la ciudad.

Abrió sus puertas en 1921 y su fachada incluye un diseño de arco triunfal inspirado en el Arco de Triunfo de París (Opy Morales)

Art Institute of Chicago: uno de los museos de arte más importantes del mundo.

Fundado en 1879, alberga una colección de más de 300.000 obras de arte (Getty Images)

Lincoln Park Zoo: un zoológico histórico y gratuito en el corazón de la ciudad.

Fundado en 1868, es uno de los zoológicos gratuitos más antiguos de EE.UU. (AP)

Magnificent Mile: una avenida famosa por sus tiendas de lujo y arquitectura impresionante.

Museum of Science and Industry: un museo interactivo que fascina tanto a niños como a adultos.

Ubicado en un edificio de la Exposición Mundial de 1893, cuenta con más de 2.000 exhibiciones interactivas (Museum of Science and Industry)

Grant Park: conocido como “el jardín delantero de Chicago”, es un espacio verde expansivo en el centro de la ciudad.

Alberga numerosos eventos y festivales, incluyendo el famoso Chicago Blues Festival (REUTERS)

Chicago no es solo una ciudad para visitar, es una ciudad para experimentar. Ya sea explorando su arquitectura histórica, paseando por sus parques, o disfrutando de sus vibrantes festivales de verano, promete una experiencia inolvidable para cualquier visitante, especialmente durante los meses de junio, julio y agosto, cuando la ciudad brilla con todo su esplendor.

Gastronomía de Chicago: un festín para los sentidos

Chicago es una ciudad que impresiona con su arquitectura, con su cultura, y también con su vibrante escena gastronómica. Desde la icónica pizza de plato hondo hasta delicias internacionales, la ciudad ofrece una experiencia culinaria diversa y rica que refleja su multiculturalismo. Los visitantes pueden deleitarse con una amplia gama de sabores que abarcan desde lo tradicional hasta lo contemporáneo, haciendo de cada comida una aventura.

Ocho lugares gastronómicos clave en Chicago

Giordano’s

Fundado en 1974, se ha convertido en un símbolo de la comida local (Opy Morales)

Especialidad: pizza de plato hondo estilo Chicago.

Ubicación: cerca de Willis Tower y Millennium Park.

Descripción: famoso por su pizza profunda, Giordano’s es un clásico de Chicago que no puedes dejar de probar. Advertencia> por su alta popularidad a veces hay que esperar hasta 40 minutos por su famosa pizza.

Lou Malnati’s Pizzeria

Especialidad: pizza de plato hondo.

Ubicación: cerca de Millennium Park y el Chicago Riverwalk.

Descripción: otro referente de la pizza estilo Chicago, conocido por su corteza de mantequilla y abundantes ingredientes.

The Dearborn

The Dearborn destaca por su enfoque en ingredientes locales y sustentables (Opy Morales)

Especialidad: cocina americana moderna.

Ubicación: en el Loop, cerca del Chicago Theatre y Millennium Park.

Descripción: un restaurante elegante que ofrece una experiencia gastronómica sofisticada en el corazón de la ciudad.

Eataly Chicago

Además de tiendas de comestibles, cuenta con dos plantas llenas de restaurantes y cafés (Eataly Chicago)

Especialidad: cocina italiana.

Ubicación: en Magnificent Mile.

Descripción: un mercado italiano que ofrece múltiples opciones gastronómicas, desde pizza y pasta hasta mariscos frescos y vinos italianos.

The House of Glunz

Fundado en 1888, es uno de los restaurantes más antiguos en funcionamiento continuo en la ciudad (The House of Glunz)

Especialidad: cocina tradicional con un toque moderno.

Ubicación: en Old Town, cerca de Lincoln Park y Wells Street.

Descripción: un restaurante histórico que combina un ambiente acogedor con una selección de vinos y platillos clásicos.

Topo Gigio

Ofrece una experiencia gastronómica auténtica y ha sido un favorito local desde 1986 (Topo Gigio)

Especialidad: cocina italiana.

Ubicación: en Old Town.

Descripción: un lugar perfecto para una cena después de explorar Old Town, conocido por su pasta fresca y ambiente acogedor.

The Bellevue

Con su atmósfera chic, se ha ganado una reputación por su excelente servicio y platos cuidadosamente elaborados (Opy Morales)

Especialidad: variedad de platos, desde mariscos hasta pizza.

Ubicación: en Gold Coast, cerca de Magnificent Mile.

Descripción: un restaurante que combina la elegancia con un menú diverso, ideal para disfrutar después de un día de compras.

The House of Blues

Parte de una cadena nacional, el House of Blues de Chicago es conocido por su vibrante ambiente y excelente programación musical (The House of Blues)

Especialidad: cocina americana con un toque sureño.

Ubicación: cerca de Marina City y el Chicago Riverwalk.

Descripción: además de buena comida, este lugar ofrece música en vivo, creando una experiencia completa para los sentidos.

La historia de los emblemáticos edificios de Chicago

Willis Tower (anteriormente Torre Sears): inaugurada en 1973, la Willis Tower, originalmente conocida como la Torre Sears, fue el edificio más alto del mundo durante 25 años. Diseñada por el arquitecto Bruce Graham de Skidmore, Owings & Merrill, la torre se eleva a 442 metros sin incluir sus antenas. Fue construida como la sede central de Sears, Roebuck & Co., en su momento la empresa minorista más grande del mundo. Hoy en día, es famosa por su Skydeck y las cajas de vidrio que sobresalen del edificio, ofreciendo vistas vertiginosas de Chicago.

La torre cuenta con 110 pisos y fue el edificio más alto del mundo durante 25 años (Getty Images)

Wrigley Building: construido entre 1920 y 1924, fue la sede de la Wrigley Company, conocida por su marca de chicles. Diseñado por los arquitectos Graham, Anderson, Probst & White, su fachada blanca y su estilo renacentista español destacan a lo largo del río Chicago. Es uno de los primeros edificios en Chicago en ser iluminado por la noche, convirtiéndose en un hito icónico del skyline de la ciudad.

La construcción del edificio se completó en 1924, diseñado por la firma de arquitectura Graham, Anderson, Probst & White (Opy Morales)

Reid, Murdoch & Co. Building: este edificio de ladrillo rojo fue construido en 1914 y diseñado por George C. Nimmons. Originalmente albergaba la empresa Reid, Murdoch & Co., una empresa de alimentos. Su diseño es un ejemplo clásico del estilo arquitectónico de la Escuela de Chicago, con detalles en terracota y una estructura que destaca a lo largo del río. Durante muchos años, también fue utilizado como sede de la Oficina de Tráfico de Chicago.

Originalmente construido en 1914, el edificio ha pasado de ser un almacén a oficinas gubernamentales y comerciales (Getty Images)

The Rookery Building: este edificio fue completado en 1888 y es uno de los ejemplos más antiguos y prestigiosos de la arquitectura de la Escuela de Chicago. Diseñado por los arquitectos Daniel Burnham y John Wellborn Root, The Rookery es famoso por su lujoso vestíbulo, que fue rediseñado en 1905 por Frank Lloyd Wright, uno de los arquitectos más influyentes de Estados Unidos. El edificio combina un marco estructural de hierro con una fachada de ladrillo y terracota, lo que lo convierte en un ícono de la innovación arquitectónica de la época.

The Rookery es uno de los edificios más antiguos en continuo uso de Chicago, inaugurado en 1888 (Opy Morales)

Marina City: conocida coloquialmente como las “torres maíz” debido a la forma de sus edificios, fue diseñada por el arquitecto Bertrand Goldberg y completada en 1967. Este complejo residencial y comercial fue una respuesta al deseo de revitalizar el centro de Chicago. Cada torre incluye apartamentos, un estacionamiento en espiral, y una variedad de servicios, convirtiéndose en un pionero de los desarrollos residenciales de uso mixto.

Diseñado por Bertrand Goldberg, Marina City fue un proyecto pionero en el desarrollo de comunidades urbanas autosuficientes (Opy Morales)

Tribune Tower: construida entre 1923 y 1925, fue diseñada por los arquitectos John Mead Howells y Raymond Hood, ganadores de un concurso internacional de diseño. Su estilo gótico y sus contrafuertes volantes le dan una apariencia de catedral, y su fachada está adornada con piedras de monumentos históricos de todo el mundo. Fue la sede del Chicago Tribune hasta 2018 y sigue siendo un símbolo del legado periodístico de la ciudad.

La Tribune Tower posee fragmentos de más de 120 estructuras históricas, como el Taj Mahal y la Gran Muralla China, incrustados en sus muros exteriores (Opy Morales)

The Wrigley Field: inaugurado en 1914, es el segundo estadio de béisbol más antiguo de la MLB, solo superado por Fenway Park en Boston. Originalmente llamado Weeghman Park, fue renombrado en honor al dueño de los Cubs y empresario William Wrigley Jr. Es famoso por su histórica fachada de ladrillo cubierto de hiedra y por ser uno de los estadios más tradicionales del béisbol.

Inaugurado en 1914, Wrigley Field es famoso por su muro de hiedra en los jardines y su tradicional marcador manual (REUTERS)

Chicago Water Tower: construida en 1869, es uno de los pocos edificios que sobrevivió al Gran Incendio de Chicago de 1871. Diseñada por el arquitecto William W. Boyington, la torre se erige como un símbolo de la resiliencia de la ciudad. Hecha de piedra caliza, su estilo gótico la convierte en una de las estructuras más emblemáticas de Chicago.