Esto es lo que sucede con los artículos de tocador confiscados en los puntos de control de los aeropuertos de EEUU

Empleados del aeropuerto Reagan recolectan productos de tocador descartados para donarlos a comunidades necesitadas en Washington D.C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una iniciativa innovadora en el aeropuerto más concurrido de la capital estadounidense, los artículos de tocador descartados o entregados en los puntos de control de la TSA están encontrando un nuevo propósito: ayudar a personas necesitadas. Según informó WRC, un equipo del Aeropuerto Nacional Reagan recolecta productos que no pasan la estricta regla “3-1-1″ de la TSA para líquidos, tales como champú, gel de baño y protector solar, dentro de un programa piloto.

Desde hace casi dos décadas, la TSA ha clasificado estos artículos como potencialmente peligrosos por su posible uso en la fabricación de bombas, razón por la cual no están permitidos en el equipaje de mano. Sin embargo, los trabajadores del aeropuerto están cambiando esta narrativa. “Hemos desviado 1,160 libras (527 kg) de residuos de los vertederos... y eso no incluye lo que estamos contabilizando en agosto”, afirmó Courtnie Gore, especialista en impacto social de la Autoridad de Aeropuertos del Área Metropolitana de Washington, al medio WRC.

Cada mes, empleados no afiliados a la TSA en Reagan, se encargan de clasificar estos artículos desechados, seleccionando aquellos que están nuevos o poco usados. “Comenzamos esto en abril y ya hemos recolectado 2,300 artículos”, señaló Gore al medio WRC. Este enfoque ha permitido que los productos ahorrados sean enviados a organizaciones comunitarias, incluyendo despensas locales, para ser distribuidos entre los necesitados.

Aunque la TSA asegura que no participa directamente en este proyecto piloto, subrayando que sus agentes no tienen la capacidad de evaluar la seguridad de los objetos que los pasajeros dejan en el control de seguridad. Un portavoz de la TSA explicó a Newsweek que la agencia no “confisca” objetos, sino que los pasajeros los “entregan voluntariamente”. De acuerdo con la TSA, cualquier pasajero que no entregue voluntariamente los artículos no permitidos tendría prohibido abordar su vuelo.

Los artículos decomisados en los controles de la TSA son seleccionados para su redistribución a organizaciones benéficas locales. (Bored Panda)

“Simplemente, debes saber que si pierdes algo, te sentirás un poco frustrado, pero debes saber que irá a manos de alguien que realmente lo valora”, añadió Gore en declaraciones a WRC. La redistribución de estos artículos a los necesitados en Washington D.C. es ahora una realidad, con el Banco de Alimentos Comunitario del Noroeste siendo uno de los principales beneficiarios.

El impacto de estos gestos solidarios también ha sido evidente para las organizaciones receptoras. “Para el personal y los voluntarios, es divertido y emocionante y es un orgullo poder proporcionar estos productos porque, en la medida en que teníamos artículos de tocador antes, a menudo provenían de la tienda de un dólar, por lo que teníamos una calidad y una cantidad más bajas”, afirmó el Banco de Alimentos Comunitario del Noroeste a WRC.

Con el éxito alcanzado, la Autoridad Aeroportuaria Metropolitana de Washington planea expandir el programa “Donar, no descartar” al Aeropuerto Internacional Dulles. Esta expansión representa un esfuerzo continuo por reducir los residuos y apoyar a las comunidades necesitadas mediante la reutilización de artículos que de otro modo terminarían en vertederos.

El sitio web de la TSA señala que, habitualmente, los artículos abandonados son destruidos, entregados a agencias estatales o vendidos por la TSA. En ciertos estados, estos artículos también pueden ser donados a organizaciones caritativas. Al final de cada día, los aeropuertos generalmente se encargan de los objetos sobrantes. A pesar de estas normativas, la acción en el aeropuerto Reagan ofrece una nueva perspectiva sobre el aprovechamiento de los recursos en beneficio de las comunidades vulnerables.

Es importante resaltar que no existen datos disponibles sobre la cantidad total de artículos descartados o confiscados en los puntos de control de la TSA, excepto en el caso de las armas de fuego, de las cuales se han recuperado 23 en lo que va del año. La normativa actual de la TSA establece que cualquier líquido que supere los 100 mililitros o 3.4 onzas (aproximadamente 100 ml), aunque esté nuevo y no abierto, debe ser descartado, recomendando a los pasajeros que guarden estos productos en su equipaje facturado.

La combinación de seguridad aeroportuaria y responsabilidad social en esta iniciativa ha demostrado ser un modelo a seguir, siempre y cuando se mantengan las evaluaciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Con la expansión prevista al Aeropuerto Dulles, es evidente que este enfoque podría establecer un precedente significativo en la gestión de residuos en los aeropuertos.