La Corte Suprema de Carolina del Sur aprobó las ejecuciones por pelotón de fusilamiento, inyección letal y silla eléctrica

La Corte Suprema de Carolina del Sur ha dictaminado que el estado puede utilizar tres métodos distintos para llevar a cabo ejecuciones de condenados a muerte (Departamento Correccional de Carolina del Sur/REUTERS)

La Corte Suprema de Carolina del Sur dictaminó que el estado puede ejecutar a los condenados a muerte mediante pelotón de fusilamiento , inyección letal o silla eléctrica. Esta decisión, emitida este miércoles, abre la puerta a la reanudación de las ejecuciones después de más de una década de inactividad.

De acuerdo con CBS News , todos los magistrados coincidieron, al menos en parte, con la resolución. No obstante, dos de los jueces opinaron que el pelotón de fusilamiento no es un método legal para ejecutar a un recluso, y uno de ellos calificó la silla eléctrica como un castigo cruel e inhumano.

El juez John Few, en la opinión mayoritaria, destacó que permitir a los reclusos elegir entre los tres métodos de ejecución no es un intento de infligir dolor, sino una sincera intención de hacer la pena de muerte menos inhumana. “La elección no puede considerarse cruel porque el recluso condenado puede optar por el método que él y sus abogados creen que le causará menos dolor”, escribió Few.

El gobernador Henry McMaster elogió la decisión, aprobando la interpretación de la ley por parte de los jueces: “Esta decisión es otro paso para asegurar que las sentencias legales puedan ser debidamente ejecutadas y que las familias y seres queridos de las víctimas reciban el cierre y la justicia que han esperado durante tanto tiempo”, dijo en un comunicado citado por ABC News.

La decisión judicial abre la puerta a reanudar ejecuciones tras más de una década de interrupción en Carolina del Sur (AP)

Por otro lado, los abogados de los reclusos condenados indicaron que estaban revisando el fallo de 94 páginas antes de hacer comentarios públicos. Esta decisión se produjo tras los argumentos de los defensores que representan a un grupo de personas en el corredor de la muerte, quienes sostuvieron que la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento son castigos crueles.

Métodos alternativos de ejecución

Desde que se reanudó la pena de muerte en los Estados Unidos, Carolina del Sur ha ejecutado a 43 reclusos, casi todos ellos mediante inyección letal. Sin embargo, el estado no ha llevado a cabo ninguna ejecución desde 2011, debido a la caducidad de los suministros de drogas para la inyección letal y la negativa de las compañías farmacéuticas a vender más, si su identidad pudiera ser públicamente conocida.

La escasez de drogas para inyección letal, un problema a nivel nacional, ha empujado a estados como Carolina del Sur a considerar métodos alternativos de ejecución, como la muerte por pelotón de fusilamiento.

Escasez nacional de drogas para inyección letal motivó la adopción de métodos alternativos de ejecución (AP/Dave Martin)

En 2021, los legisladores autorizaron al estado a crear un pelotón de fusilamiento para que los reclusos pudieran elegir entre este método y la antigua silla eléctrica, designada por la ley como el método de ejecución predeterminado si no estuvieran disponibles las drogas para la inyección letal. Los reclusos demandaron, alegando que ambas opciones eran castigos crueles e inusuales prohibidos por la Constitución.

La primera ejecución programada por pelotón de fusilamiento estaba prevista para abril de 2022, pero no se concretó después de que el máximo tribunal del estado emitiera una orden temporal.

Carolina del Sur solía llevar a cabo un promedio de tres ejecuciones al año y tenía más de 60 reclusos en el corredor de la muerte cuando se llevó a cabo la ejecución en 2011. Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte , actualmente hay 35 reclusos en el corredor de la muerte de Carolina del Sur.

Los fiscales han enviado solo a tres nuevos prisioneros al corredor de la muerte en los últimos 13 años. Debido al aumento de los costos, la falta de drogas para inyección letal y las defensas más vigorosas, están optando por aceptar declaraciones de culpabilidad y condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.