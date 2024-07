La periodista Masha Gessen fue condenada en ausencia en Rusia por criticar al ejército

Masha Gessen.

La periodista y escritora estadounidense Masha Gessen fue declarada culpable en ausencia el lunes por un tribunal de Moscú acusada de difundir información falsa sobre el ejército y fue sentenciada a ocho años de prisión.

Gessen, nacida en Moscú, redactora de The New Yorker y columnista de The New York Times que vive en Estados Unidos, es una destacada crítica del presidente ruso Vladimir Putin y una escritora galardonada.

La policía rusa puso a Gessen en una lista de criminales buscadas en diciembre, y los medios rusos informaron que el caso se basaba en declaraciones que hicieron sobre atrocidades en la ciudad ucraniana de Bucha en una entrevista con un popular bloguero ruso en línea.

En la entrevista, que ha sido vista más de 6,5 millones de veces en YouTube desde septiembre de 2022, Gessen y el bloguero Yury Dud hablaron sobre las atrocidades cometidas en la ciudad ucraniana de Bucha a principios de ese año.

Las tropas ucranianas que recuperaron Bucha de manos de las fuerzas rusas en retirada encontraron al menos 400 cadáveres de hombres, mujeres y niños en las calles, en casas y en fosas comunes, algunos de ellos con señales de tortura. Las autoridades rusas han negado vehementemente que sus fuerzas fueran responsables y han procesado a varias personalidades públicas rusas por hablar abiertamente sobre Bucha.

Los procesos se llevaron a cabo en virtud de una ley rusa adoptada días después de que comenzara la invasión de Ucrania, que penalizaba de hecho cualquier expresión pública sobre la guerra que se apartara de la narrativa del Kremlin. Rusia sostiene que sus tropas en Ucrania sólo atacan objetivos militares, no civiles.

Gessen, ciudadano estadounidense y ruso, vivió en Rusia hasta 2013, cuando el país aprobó una legislación contra la comunidad LGBTQ+.

Es poco probable que Gessen enfrente una pena de prisión en Rusia por esta condena, a menos que viaje a un país que tenga un tratado de extradición con Moscú.

Desde que comenzó la guerra en febrero de 2022, Rusia ha reprimido duramente a los disidentes y también ha atacado a los estadounidenses.

En Rusia se han registrado 1.053 procesos penales contra manifestantes contra la guerra, según el grupo de derechos humanos OVD-Info, que rastrea los arrestos políticos y proporciona asistencia jurídica.

El lunes también fue declarado culpable el ciudadano ruso Richard Rose de difundir información falsa sobre el ejército ruso en Bucha, según informó OVD-Info. Rose también fue condenado a ocho años de prisión.

Según OVD-Info, en un vídeo afirmó que “la masacre de Bucha nunca será olvidada... Los fascistas rusos nunca serán perdonados por esto”.

En su discurso final ante el tribunal, Rose dijo que se considera un preso político y afirmó que no cambiaría sus opiniones, afirmó el grupo de monitoreo.

(con información de AP)