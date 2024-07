Joe Biden pidió una investigación “profunda y rápida” sobre el atentado contra Donald Trump

Joe Biden brindó una breve conferencia desde la Casa Blanca para hablar sobre el atentado contra Trump (REUTERS/Nathan Howard)

El presidente estadounidense, Joe Biden, dice que tuvo una conversación “breve pero buena” con Donald Trump y dijo que “la unidad es el objetivo más difícil de alcanzar” tras el tiroteo, que es “contrario a todo lo que representamos como nación”.

Pidió una investigación “profunda y rápida” del incidente y pidió no hacer suposiciones sobre motivo: “Dejen al FBI hacer su trabajo”.

El presidente también aplazó un viaje previsto para el lunes a Texas (sur) tras el intento de asesinato contra Donald Trump, informó el domingo la Casa Blanca.

Biden debía viajar a Austin, Texas, para conmemorar el sexagésimo aniversario de la Ley de Derechos Civiles. Este fin de semana regresó a Washington desde su casa en la playa y hablará pronto sobre el intento de asesinato, informó la Casa Blanca.

Los comentarios planeados por Biden se producen después de que funcionarios de seguridad nacional y de aplicación de la ley informaran al presidente, y mientras la Casa Blanca seguía pidiendo unidad nacional y condenando el sorprendente acto de violencia.

La vicepresidenta Kamala Harris se unió a Biden para recibir información actualizada de los principales investigadores, entre ellos el fiscal general Merrick Garland, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el director del FBI, Christopher Wray. También participaron el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y Kim Cheatle, directora del Servicio Secreto de Estados Unidos.

“Miren, no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia”, dijo Biden el sábado por la noche (REUTERS/Nathan Howard)

El propio Trump hizo un llamamiento a la unidad y a la resiliencia nacional, y sus colaboradores dijeron que estaba “de muy buen ánimo y bien” tras resultar herido durante un mitin en Butler, Pensilvania. Trump sigue adelante con sus planes de asistir a la Convención Nacional Republicana de esta semana en Milwaukee, donde las críticas a Biden y a los demócratas seguramente serán duras.

En los momentos posteriores al tiroteo, la campaña de reelección de Biden dijo que estaba suspendiendo “todas las comunicaciones salientes y trabajando para retirar nuestros anuncios de televisión lo más rápido posible”. No estaba claro cuánto duraría la suspensión.

En su respuesta inicial al tiroteo del sábado por la noche, Biden condenó el intento de asesinato de Trump. La Casa Blanca también dijo entonces que los dos hombres hablaron, pero no dio a conocer detalles.

“Miren, no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia”, dijo Biden el sábado por la noche, antes de regresar a toda prisa a la Casa Blanca desde Rehoboth Beach, Delaware, donde había estado pasando el fin de semana. “Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país. No podemos permitir que esto suceda. No podemos ser así. No podemos tolerar esto”.

(Con información de AFP y AP)