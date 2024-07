Carol Connors, ex pareja de Elvis Presley, reveló sentirse arrepentida de no haber tenido un hijo con el artista

Connors y Elvis Presley tuvieron una relación en la década de 1960. (Getty Images)

Carol Connors, la famosa compositora y cantante, y ex pareja del Rey del Rock and Roll, Elvis Presley, aseguró sentirse arrepentida por no haber tenido un hijo con el artista durante su relación a mediados de los años 60.

La estrella dos veces nominada al Oscar ha escrito un nuevo libro de memorias, “Elvis, Rocky & Me”, que detalla su carrera y las muchas aventuras que la acompañaron. La artista también es la protagonista de un próximo documental sobre su vida, según contó en entrevista con FOX News.

Connors cuenta que conoció a Elvis Presley en 1964, pocos meses después de que él concluyera el rodaje de “Viva Las Vegas” con Ann-Margret. La cantante describe en sus memorias cómo fue abordada en un supermercado por un hombre desconocido que le dijo que Elvis quería conocerla y le pidió su número de contacto.

“Pensé que era una broma, pero dos semanas después me llamó y me dijo, ‘Elvis realmente quiere conocerte’”, relató Connors. Ella finalmente acudió a una casa ubicada en Bel-Air, Los Ángeles, donde Presley y su pandilla, conocido como “The Memphis Mafia”, habían alquilado una propiedad.

En sus memorias, la artista destaca el deseo de Elvis de interpretar un papel en “A Star is Born” y su frustración al no lograrlo. (EFE/Archivo)

“Me sentí como un ratoncito”, dijo. “Finalmente se me acercó cuando yo estaba parada allí desde hacía mucho tiempo. Sus primeras palabras fueron... ‘¿Por qué llamaste a tu grupo Teddy Bears?’. Pensé: ‘Dios mío, ese es Elvis Presley’... Así comenzó nuestra historia de amor”, contó la artista.

La relación entre Connors y Presley se extendió por alrededor de nueve meses, según ella misma relató: “Él decía que fueron dos años y medio, pero no fue así”. Durante esos meses, Connors desistió de la relación al enterarse de los rumores sobre una posible relación entre Elvis y Ann-Margret.

Admitió que se sentía “insegura” por el supuesto romance de Presley con su coprotagonista. “Siempre creí que Ann-Margret era uno de los grandes amores de su vida. Siempre lo he creído. Y una vez le pregunté, pero no quiso responderme a la pregunta”, recuerda.

Los recuerdos de su tiempo juntos están marcados por un arraigado cariño y respeto. Connors rememoró cómo solían armonizar juntos y tener bellos momentos. Uno de los recuerdos que más resalta fue cuando Elvis le expresó: “sé cada nota exacta de la música que suena detrás de mí cuando estoy en el escenario”, destacando su agudo sentido musical. Presley falleció en 1977 a la edad de 42 años.

Elvis Presley falleció en 1977 a los 42 años. (Michael Ochs Archives/Getty Images)

Connors aprovechó sus memorias para compartir su opinión sobre la carrera actoral de Elvis. Comentó que Presley había sido considerado para interpretar el papel de Kris Kristofferson en la película de 1976 “A Star is Born”, una oportunidad que fue rechazada por su manager, Colonel Tom Parker.

“Creo que aceptar ese papel en la película habría salvado la vida de Elvis. Él deseaba ser respetado como actor”, sostuvo Connors.

Antes de su encuentro con Elvis, Connors fue descubierta por su compañero de escuela, Phil Spector, quien le propuso formar parte de un grupo musical si ella podía reunir 10 dólares. Con la ayuda de sus padres, Connors consiguió el dinero y Spector cumplió su promesa, escribiendo la canción “To Know Him is to Love Him”.

El grupo, llamado The Teddy Bears, vendió un millón de discos y la canción se convirtió en un éxito mundial.

Connors participó en el grupo musical The Teddy Bears, cuyo sencillo "To Know Him is to Love Him" alcanzó un millón de copias vendidas y se convirtió en un éxito mundial. (Getty Images)

Sobre la tumultuosa personalidad de Phil Spector, Connors recordó que, aunque al principio era brillante y divertido, con el tiempo se volvió autoritario y peligroso. Spector fue condenado por el asesinato de la actriz Lana Clarkson en 2003 y pasó el resto de su vida en prisión, falleciendo en 2021. “Comenzó siendo tan dulce e inocente, pero los demonios internos se apoderaron de él”, comentó Connors sobre la transformación del productor.

La carrera musical de Carol Connors no solo se limitó a su relación con Elvis Presley. Coescribió la icónica canción “Gonna Fly Now” para la película “Rocky”, cuyo famoso estribillo “Gonna Fly Now” se convirtió en un himno de superación personal.

Connors expresó que la esencia de esta canción es que cualquiera puede alcanzar sus sueños si sigue creyendo y esforzándose. “Esa es la esencia de ‘Rocky’. Nos hizo saber que podemos lograrlo, solo tenemos que hacerlo”.