Luego de 22 años arrestaron a la madre de una bebé recién nacida que fue encontrada muerta al borde de una ruta

La Dra. Mittelman: "Pudimos proporcionar la identidad a las autoridades (Oficina del sheriff del condado de Johnson)

Después de más de dos décadas de investigación, las autoridades de Texas, Estados Unidos, han logrado resolver el caso de la bebé recién nacida que fue encontrada muerta al costado de una ruta en 2001. Shelby Stotts fue acusada de homicidio en segundo grado tras ser identificada como la madre biológica de la bebé mediante pruebas de ADN.

El Fiscal General Ken Paxton reveló en un comunicado de prensa que Stotts fue detenida luego de que las pruebas la vincularan genéticamente con la bebé, conocida como “Angel Baby Doe”.

Esta pequeña fue encontrada el 29 de noviembre de 2001, envuelta en una chaqueta con su cordón umbilical todavía adherido, en una zanja al costado de una carretera al sur de Fort Worth, una ciudad de Texas.

"Estamos más cerca de lograr justicia para Angel Baby Doe", afirmó el Fiscal General de Texas (Oficina del sheriff del condado de Johnson)

Según el comunicado del condado de Johnson, a cargo de la investigación del caso, la madre no buscó atención médica inmediatamente después de dar a luz y tampoco sujetó el cordón umbilical del bebé, lo que provocó que la recién nacida se desangrara y muriera.

La investigación del caso

La historia de Angel Baby Doe empezó con un macabro hallazgo hecho por un residente local que recogía latas. La Oficina del Sheriff del condado de Johnson inició una ardua investigación para identificar a la bebé y determinar las circunstancias de su muerte.

Recién en junio de 2021 la Oficina del Sheriff del condado de Johnson envió muestras forenses al laboratorio Othram en Houston. Los científicos de Othram emplearon avanzadas técnicas de secuenciación del genoma y genealogía genética para progresar en la identificación.

“Pudimos hacer la genealogía, lo que llevó mucho tiempo. Fue un caso difícil, pero pudimos proporcionar la identidad a las autoridades”, explicó a Fox 4 Kristen Mittelman, directora de desarrollo de Othram.

Stotts enfrenta cargos en un juicio bajo las leyes vigentes en 2001 en Texas (Oficina del sheriff del condado de Johnson)

Arresto y procesamiento

El 1 de julio, Stotts fue formalmente acusada de homicidio en segundo grado. “Evidencia adicional sugiere que la niña estaba viva y respirando en el momento de su nacimiento y que Stotts es responsable de abandonar a la niña”, afirmó el comunicado.

Stotts será procesada bajo las leyes de Texas vigentes en 2001. Actualmente, no se ha aclarado si Stotts ha presentado una declaración de culpabilidad o si ha contratado a un abogado para su defensa.

Según Fox 4, la mujer había trabajado anteriormente en Cleburne High School. El distrito escolar emitió una declaración confirmando que ya no forma parte del personal: “El distrito escolar independiente de Cleburne se toma estas acusaciones muy en serio. Shelby Stotts ya no trabaja para el distrito escolar independiente de Cleburne”.

Stotts permanece detenida en la cárcel del condado de Johnson bajo una fianza de 100.000 dólares.

Pruebas de ADN revelaron la identidad de la madre biológica de la bebé abandonada que desencadenó en la muerte de la recién nacida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este caso es un testimonio del impacto que pueden tener las nuevas tecnologías en la resolución de casos sin resolver. “Después de más de veinte años, estamos más cerca de lograr justicia para Angel Baby Doe y de garantizar que la persona responsable de esta tragedia rinda cuentas por sus actos”, dijo el Fiscal General Paxton en el comunicado.

“Estoy agradecido por el talento y la tenacidad de nuestros investigadores, y felicito a los profesionales de las fuerzas del orden de la Oficina del Sheriff del condado de Johnson por su dedicación para descubrir la verdad”, cerró.

Además, este no es el único caso donde Othram ha ayudado a aclarar misterios del pasado. La Dra. Mittelman destacó la importancia de resolver casos de víctimas que no tienen voz propia. “En el caso de bebés, de niños... no hay nadie que pueda defender estos casos porque las víctimas suelen ser asesinadas por las personas que habrían abogado por ellas”, sentenció en Fox 4.