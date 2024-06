El caso de la fiesta trágica: una mujer de Missouri envenenó a su esposo por falta de agradecimiento

Las autoridades encontraron varias botellas contaminadas con Roundup. (Oficina del Sheriff de Laclede)

Una mujer en Missouri fue arrestada bajo la acusación de haber envenenado a su esposo con herbicida, alegando que él no apreció la fiesta que ella le organizó por su cumpleaños. Michelle Y. Peters, de 47 años y residente en Lebanon, enfrenta cargos de asalto doméstico en primer grado y acción criminal armada, informó ABC News.

El incidente salió a la luz cuando el esposo de Peters acudió a la Oficina del Sheriff del Condado de Laclede el 24 de junio, alegando que sospechaba que su esposa lo estaba envenenando.

Según los registros de la corte, el esposo, que no ha sido identificado públicamente, expresó que ya desde el 1 de mayo había notado un sabor extraño en sus botellas de la gaseosa Mountain Dew de dos litros que guardaba en el refrigerador del garaje, y que había comenzado a enfermarse después de consumirlas.

En sus declaraciones a la policía, el esposo mencionó que ignorar el sabor extraño inicialmente no fue la mejor decisión, ya que, en las semanas siguientes, sufrió de dolor de garganta, náuseas, diarrea y vómitos. Además, tosía mucosidad espesa de color marrón-amarillento.

People señaló que la situación tomó un giro más alarmante el 12 de junio, cuando el esposo revisó las grabaciones de la cámara de seguridad instalada en el garaje. La imagen mostraba a la mujer sacando una botella de Mountain Dew del refrigerador y luego regresándola al mismo lugar tras haber introducido el herbicida Roundup en el interior de la casa.

Peters alegó usar mezcla como herbicida tras verlo en redes sociales. (REUTERS/Benoit Tessier)

Después de que Peters volviera a colocar tanto la botella de soda como el Roundup en sus lugares originales, el esposo se sintió atemorizado por su vida.

Las sospechas de envenenamiento no cesaron, y el esposo informó que, cuando mencionó sentirse enfermo, Peters le respondió que probablemente tenía COVID-19 y que debía mantenerse alejado de sus nietos. El 23 de junio, una nueva revisión de las grabaciones mostró a la esposa con una botella de Mountain Dew cerca de un insecticida en un estante, lo que llevó a su esposo a notificar nuevamente a las autoridades.

Durante el interrogatorio con la policía, la acusada inicialmente afirmó que mezclaba Mountain Dew con Roundup para usarlo como herbicida, un truco que, según ella, había visto en Pinterest.

Sin embargo, cuando la confrontaron con la evidencia de video, admitió haber introducido insecticida en la soda, diciendo que había actuado de esta manera porque estaba enojada porque su esposo no había apreciado la fiesta de cumpleaños que le organizó. “Michelle dijo que debería haberse divorciado de él”, recogen los documentos judiciales.

Michelle Peters fue acusada de asalto domestico y acción criminal armada. (Michelle Peters-Facebook)

La Oficina del Sheriff del Condado de Laclede indicó que el esposo llegó a la conclusión de que Peters podría estar buscando cobrar su póliza de seguro de vida de 500.000 dólares estadounidenses o que estaba involucrada en una aventura amorosa. Además, mencionó que la mujer había “reducido drásticamente” la cantidad de dinero que transfería de su cuenta comercial a su cuenta personal.

New York Post indicó que la detención de Michelle Peters se realizó mientras estaba trabajando como esteticista en Bodyworks Unlimited en Lebanon. Durante la audiencia inicial, la mujer se declaró no culpable de los cargos de asalto doméstico en primer grado y acción criminal armada. No se le otorgó fianza y se espera que comparezca a su próxima audiencia el 2 de julio.

La noticia resaltó cómo una aparente disputa menor escaló drásticamente hasta llegar a una situación de envenenamiento, tema que ahora se encuentra bajo el escrutinio legal. El caso continúa desarrollándose mientras las autoridades analizan la evidencia y se preparan para el juicio.