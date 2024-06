De matemática en el Trinity College a magnate financiera: Joan Payden, la mujer de 92 años más rica de Estados Unidos

A sus 92 años, Joan Payden sigue siendo la presidenta y CEO de una de las gestoras de activos privados más grandes de Estados Unidos. (Hearst Connecticut Media)

Joan Payden, a sus 92 años, se ha convertido en una de las mujeres respetadas y la más rica en Estados Unidos, según Forbes, gestionando su propio imperio en el sector financiero. El camino hacia su éxito es una inspiradora historia de determinación, pasión y compromiso, que comenzó desde su juventud hasta convertirse en la cabeza de uno de los mayores gestores de capitales privados en el país.

La mujer nació en Derby, Connecticut en 1931, pero pasó gran parte de su adolescencia en Jakarta, Indonesia, debido al trabajo de su padre, un ingeniero y piloto de la Primera Guerra Mundial, que trabajaba para Union Carbide. Tras casi una década en dicho país, la familia regresó a Estados Unidos permitiendo a Joan y su hermano William terminar sus estudios de secundaria en Nueva York.

Educación y Primeros Pasos en el Mundo Profesional

La joven Payden asistió al Trinity College en Washington D.C., graduándose en 1953 con una doble titulación en matemáticas y física, algo poco común para las mujeres de la época. Su primera experiencia laboral fue como ingeniera en una compañía constructora de refinerías de petróleo en Nueva Jersey, donde solo había cuatro mujeres entre 600 ingenieros. Sin embargo, fue despedida al cabo de tres años junto a 300 colegas en un recorte masivo de personal.

Transición al Sector Financiero

Aprovechando su conocimiento en matemáticas, la mujer comenzó a trabajar como asociada junior en Merrill Lynch, aunque con un salario significativamente inferior a su anterior empleo. Dos años después, se mudó a Los Ángeles para unirse a Scudder, Stevens & Clark, un prestigioso gestor de inversiones donde se especializó en renta fija.

Su talento y dedicación la llevaron, tras múltiples intentos, a convertirse en la primera mujer socia de la firma, a pesar de enfrentar discriminación de género, como no ser invitada a reuniones importantes porque se celebraban en campos de golf exclusivos para hombres.

Payden ha dedicado parte de su fortuna a la filantropía, apoyando causas como santuarios de animales y universidades, demostrando su compromiso con la comunidad. (Hearst Connecticut Media)

La gran decisión de fundar su empresa

En 1983, a sus 52 años, Payden renunció a su puesto, vació su 401(k) (un plan de compensación laboral) y, junto a su colega Sandra Rygel, fundó Payden & Rygel. Esta apuesta arriesgada le permitió evitar la complacencia y estancamiento profesional que temía. En una industria dominada por gigantes como Fidelity y Blackstone, su empresa se distinguió por su enfoque personal y su atención a los mercados de renta fija y globales.

“Siempre hay preocupaciones. Cuando creé la empresa, me preocupaba no conseguir clientes”, declaró a Los Angeles Times. “Pero eso no fue ningún problema”, recordó

Crecimiento y Consolidación del Imperio

Payden & Rygel rápidamente se consolidó, gestionando 2 mil millones en activos a pocos años de su fundación. A lo largo de cuatro décadas, la firma ha crecido hasta manejar 162 mil millones, con oficinas en Los Ángeles, Boston, Londres y Milán. La firma se ha destacado por su estrategia global y sus productos de renta fija, atrayendo a clientes adinerados, fondos de pensiones, bancos centrales, y más.

Payden donó $10 millones a Trinity Washington University para la construcción del Centro Académico Payden, impulsando así los programas de STEM. (Hearst Connecticut Media)

Filantropía y Compromiso Educativo

Joan Payden no solo ha dejado una huella en el mundo financiero, sino que también ha tenido un impacto significativo en la educación y la filantropía. Ha donado millones a diversas causas y universidades, incluyendo la creación del Payden Academic Center en Trinity Washington University, su alma mater. Con su generoso apoyo, ha contribuido a transformar la universidad y ampliar sus programas de STEM para estudiantes desfavorecidos.

Aunque ha alcanzado el éxito y la riqueza, la mujer sigue trabajando a los 92 años como presidenta, CEO y propietaria mayoritaria de su firma. Su incansable dedicación y filosofía de “pasión y compromiso” no solo han definido su carrera, sino también el camino hacia el éxito para futuros emprendedores. Con un patrimonio neto estimado en 700 millones, ella se mantiene como una de las figuras más admiradas y respetadas en la gestión de activos en Estados Unidos.

“Cuando saltas al lago, no puedes pensar en ahogarte”, expresó Payden a los más jóvenes que deseen poner sus propios negocios y crear su propio camino, señalando que “el riesgo de ‘no hacer’” supera con creces al riesgo de “hacerlo”.

La historia de Joan Payden es un ejemplo de cómo la perseverancia y la valentía pueden conducir al éxito, sin importar las barreras que se presenten. Desde su modesto comienzo en Connecticut hasta convertirse en una de las mujeres más ricas y poderosas en la gestión de activos, la empresaria es un modelo a seguir para las generaciones futuras de emprendedores y profesionales.