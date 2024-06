El mayor distribuidor de alcohol de Estados Unidos será demandado por pagar sobornos

La FTC prepara una demanda antimonopolio contra Southern Glazer’s por supuestos sobornos a minoristas (REUTERS/Yuri Gripas)

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) se prepara para presentar una demanda antimonopolio contra Southern Glazer’s Wine and Spirits, el mayor distribuidor de alcohol en el país, por supuestos “sobornos secretos” a grandes clientes minoristas.

Esta acción podría iniciarse en las próximas semanas, según informaron dos fuentes a CNBC. Se espera que la demanda alegue que la empresa ha infringido la Ley Robinson-Patman de 1936, que prohíbe ofrecer mejores precios a un comprador sobre otro para el mismo producto.

Southern Glazer’s, con sede en Florida, distribuye alcohol para más de 7.000 marcas en 44 estados. Fundada en 1968, la compañía sirve como intermediario entre los productores de alcohol y las tiendas de licores. En 2023, reportó ingresos de 26.000 millones de dólares, según Forbes.

La Ley Robinson-Patman prohíbe ofrecer mejores precios a un comprador sobre otro para el mismo producto (REUTERS/Florence Lo)

La Ley Robinson-Patman es una ley antimonopolio que no se ha aplicado desde el año 2000 y su interpretación por parte de la FTC no implica una prohibición total de la discriminación de precios, permitiendo descuentos por volumen. No obstante, la ley solo se aplica cuando las prácticas de discriminación de precios afectan a la competencia, un cargo que la FTC define como legalmente “complejo” de probar.

Críticos aseguran que esta ley puede prohibir inadvertidamente descuentos que podrían ayudar a reducir los precios para los consumidores, algo preocupante para el presidente Joe Biden, cuya plataforma económica se centra en abaratar costos.

La estructura regulatoria fragmentada de la industria del alcohol, con leyes de distribución específicas para cada estado, añade dificultad al posible litigio de la FTC contra Southern Glazer’s, según una de las fuentes citadas por CNBC. Portavoces tanto de la Comisión Federal de Comercio como de Southern Glazer’s declinaron hacer comentarios sobre el tema.

Southern Glazer’s ya ha enfrentado antes acusaciones por prácticas comerciales anticompetitivas (REUTERS/John Sommers)

Un posible litigio de la FTC sería el más reciente en una serie de acciones jurídicas agresivas bajo la administración de Joe Biden, que han caracterizado su postura antimonopolio. Durante el año fiscal 2022, la FTC presentó 24 desafíos para bloquear fusiones potenciales.

Empresas como Meta, Amazon, Microsoft y Kroger han enfrentado acciones similares en los últimos tres años. Lina Khan, presidenta de la FTC, aseguró en el CEO Council Summit de CNBC en Washington, que “estamos viviendo en un régimen donde se estaban aprobando acuerdos que eran evidentemente ilegales. Eso significa que luego tenemos que gastar recursos públicos yendo a corte”.

Las acciones de la FTC contra Southern Glazer’s no serían las primeras que enfrentan por prácticas comerciales anticompetitivas. En 2022, la startup de distribución de alcohol Provi, anteriormente conocida como Tiz Inc., demandó a Southern Glazer’s y a otro importante distribuidor de alcohol, Republic National Distributing Company, según confirmó la agencia Reuters.

Provi alegó que estos gigantes del alcohol habían acordado boicotear la startup y alentaron a otros minoristas a evitar hacer negocios con ellos, bloqueando así su capacidad para competir en la industria. Un juez rechazó las solicitudes de Southern Glazer’s y Republic National para desestimar el caso de Provi.