Las mujeres necesitan menos ejercicios para recibir los mismos beneficios cardiovasculares que los hombres, reveló estudio

Las mujeres obtienen más beneficios cardiovasculares que los hombres con menos actividad física, según estudio. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ejercicio podría tener un impacto significativamente mayor en la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares en las mujeres en comparación con los hombres, así lo reveló un reciente estudio publicado en la Revista del Colegio Americano de Cardiología. Según la investigación, bastan poco menos de 2,5 horas de actividad aeróbica moderada a intensa semanalmente para que las mujeres disfruten de las mismas ventajas en términos de supervivencia que los hombres logran con cinco horas de actividad física.

El estudio analizó datos de salud de 412,413 adultos en Estados Unidos desde 1997 hasta 2019, encontrando una reducción del riesgo de mortalidad en mujeres que realizan ejercicio regular de un 24%, frente a un 15% en hombres. Además, en lo que respecta a la práctica regular de ejercicio aeróbico, se observó una disminución del 36% en el riesgo de morir por cuestiones cardiovasculares en mujeres, en comparación con una reducción del 14% para los hombres.

En cuanto a la formación de fuerza, los hallazgos también revelaron diferencias significativas entre géneros. Las mujeres alcanzan el mismo grado de beneficio con aproximadamente una sesión por semana, mientras que los hombres necesitan realizar tres sesiones de actividades de fortalecimiento muscular para alcanzar su beneficio máximo. Los hombres que realizan actividades regulares de fortalecimiento muscular tienen asociada una reducción del 11% en el riesgo cardiovascular, frente a una impresionante reducción del 30% para las mujeres.

Investigaciones destacan que el ejercicio regular puede disminuir un 24% el riesgo de mortalidad en mujeres, frente a un 15% en hombres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro estudio no sugiere que las mujeres deban ejercitarse menos, sino que alienta a las mujeres que quizás no estén realizando suficiente ejercicio por diversas razones, a que incluso cantidades relativamente pequeñas de ejercicio pueden proporcionar beneficios significativos”, Hongwei Ji, coautor del estudio del Hospital Afiliado de la Universidad de Qingdao, citó el diario The Guardian.

Estos resultados llevaron a los investigadores a sugerir que las diferencias entre los cuerpos masculinos y femeninos podrían ser responsables de los resultados divergentes entre hombres y mujeres. Los hombres, en promedio, poseen corazones proporcionalmente más grandes, vías respiratorias pulmonares más anchas, mayor capacidad de difusión pulmonar y fibras musculares más grandes que las mujeres.

“Resulta que las mujeres no son solo pequeños hombres, sino que tienen una fisiología completamente diferente”, comentó a CNN el doctor Andrew Freeman, director de prevención y bienestar cardiovascular en National Jewish Health de Denver, quien no participó en el estudio.

Las investigaciones sugieren que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres podrían ser la causa de distintas respuestas al ejercicio físico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Freeman hace hincapié en la importancia de abordar otros aspectos del estilo de vida para mejorar la salud, tales como una dieta rica en plantas, la reducción del estrés, más amor y suficiente sueño: “Si dijera a un paciente, ‘oye, tengo una medicina que puedes tomar todos los días que no solo ayudará a prevenir enfermedades del corazón, ataques al corazón, cáncer, pérdida de memoria, demencia, pero mejorará tu estado de ánimo’, la gente estaría desesperada por ello y la verdad es que existe. Solo que no está en forma de píldora — es inversión en sudor”.

Las Guías de Actividad Física para los Americanos, desarrolladas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, recomiendan que los adultos realicen al menos 150 a 300 minutos de ejercicio de intensidad moderada a la semana, sin hacer distinciones entre hombres y mujeres.